Библиотека еврейских текстов - Начало мудрости

Ибн Хабиб Яаков Бен Шломо (Ibn Habib, Jacob ben Solomon; около 1445, Кастилия, – 1515, Греция), ученый-талмудист. Был главой иешивы в Саламанке; после изгнания евреев из Испании в 1492 г. осел в Салониках, где также возглавлял иешиву. Ибн Хабиб пользовался широкой известностью как глубокий знаток Талмуда. Автор ряда сочинений по галахическим вопросам, сохранившихся по большей части лишь в отрывках, цитируемых позднейшими авторами.

Наибольшую славу Ибн Хабиб снискал как автор популярного труда «Эйн Яаков» («Родник Яакова»), представляющего собой собрание поучительных притч, легенд и преданий Вавилонского и отчасти Иерусалимского Талмудов. Собрание сопровождается как комментариями галахических авторитетов (Раши,Нахманид и др.), так и оригинальными комментариями Ибн Хабиба, выражающими его собственные религиозные, социальные и культурные устремления; в философской критике Ибн Хабиб опирается на авторитет Нахманида и его школы и на Хасдая Крескаса.

Издание Эйн Яакова — большое событие: впервые осуществлен перевод на русский язык подлинной сокровищницы еврейской веры и мысли.

Ибн-Хабиб Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - в 6 томах

Рабби Яаков Ибн-Хабиб / пер. с иврита А.Ольмана

Москва, Книжники; Лехаим

Библиотека еврейских текстов. Начала мудрости

ISBN 978-5-9953-0121-9 ("Книжники")

ISBN 978-5-9003-0963-7 ("Лехаим")

Ибн-Хабиб Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - в 6 томах - Том 1

Москва, Книжники; Лехаим, 2011. — 719 [1] с.

ISBN 978-5-9953-0123-3 ("Книжники")

ISBN 978-5-9003-0964-4 ("Лехаим")

Ибн-Хабиб Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - в 6 томах - Том 1 - Место Агады в устной Торе

Предлагаемая читателю книга Эйн Яаков представляет собой популярное собрание талмудической агады, составленное в начале XVI века р. Яаковом бен Шломо Ибн-Хабибом и сопровожденное комментарием составителя. Первый том настоящего издания включает агадический материал, содержащийся в трактате Брахот («Благословения») Вавилонского Талмуда.

Словом агада, означающим «повествование», называют обычно ту часть Устной Торы, которая не носит характера непосредственной юридической регламентации. В жанровом отношении к агаде относятся притчи, сказания о праведниках, гомилетические толкования Письменной Торы, нравоучительные сентенции, гимны народу Израиля и Святой земле, рассуждения философско-теологического характера, фрагменты явной и скрытой полемики с саддукеями, гностиками, христианами. Иначе говоря, словом агада называют все то в Устной Торе, к чему не относится определение галаха, т. е. религиозный закон как таковой.

С этим определением связаны некоторые трудности, поскольку, определяя агаду через противопоставление галахе, мы должны иметь полную ясность в отношении того, что является галахой и где проходят ее границы—как в нормативном, так и в жанровом отношении. Полной ясности в этом вопросе нет, и, соответственно, предложенное выше определение агады остается в известной мере условным. Тем не менее оно очень часто используется и в традиционном еврейском дискурсе, и в современных академических исследованиях, связанных с различными дисциплинами иудаизма.

Для того чтобы понять смысл работы, произведенной р. Яаковом Ибн-Хабибом, и назначение написанной им книги, читатель должен составить хотя бы самое общее представление о еврейской традиции и об источниках, излагающих Устную Тору. К таковым относятся Минина, Тосефта, Вавилонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд и древние сборники мидраша (от глагола urn—дараш, т. е. «искал», «исследовал», «толковал»), основного до х века жанра экзегетической и гомилетической литературы иудаизма. В силу более или менее очевидных причин особенно авторитетной в еврейской традиции считается та часть агады, которая приведена в Талмуде. Соответственно, именно с Талмуда и надлежит начать краткий очерк источников агады.

Древнейшую часть Талмуда составляет Мишна («Учение»), собранная в единый кодекс на рубеже н и ш веков. Составителем и редактором Мишны был рабби Йегуда га-Наси, важнейший из еврейских законоучителей своего времени, родившийся, по легенде, в тот самый день, когда умер мученической смертью рабби Акива. Мишна состоит из 63 трактатов, сведенных в шесть тематических разделов, которые охватывают основные области еврейского права. Эта часть Талмуда, сложившаяся в Эрец-Исраэль и изложенная на постбиблейском иврите, имеет своей основой древние собрания галахот — конкретных правовых установлений. Последние восходят к различным источникам и имеют долгую историю изустной передачи, прослеживаемую с ранних хасмонейских времен, тогда как сама отраженная в них традиция возводится иудаизмом к моменту дарования Торы на горе Синай.

Мудрецы, суждения которых приводятся в Мишне, называются арамейским словом тана, т. е. «повторяющий», «пересказчик»; в русском языке используется термин танай, во множественном числе— танаи. Период танаев делят в хронологическом отношении на шесть поколений. Первое и второе поколения танаев жили еще до разрушения Храма (70 г. н. э.) или были его современниками, третье и четвертое поколения танаев жили до восстания Бар-Кохбы (132-135 гг. н. э.) или были его современниками, пятое и шестое поколения танаев жили в период от восстания Бар-Кохбы до кодификации Мишны в конце н—начале ш вв. Понятно, что такое деление неизбежно является очень условным; говоря о принадлежности того или иного таная к определенному поколению, имеют в виду период его наибольшей активности и круг его связей с другими законоучителями.

Мудрецов последующих поколений, силами которых на основе Мишны была создана Гемара, т. е. собственно Талмуд, называют аморая-ми, от арамейского слова амора—«говорящий». Само слово Гемара является синонимом Талмуда; его часто переводят как «завершение», по значению слова та (галшр) в иврите, но в арамейском языке тот же корень i"OJ обозначает «учить», «изучать», и, соответственно, Гемара может рассматриваться как синоним Талмуда не только в терминологическом смысле, но также и по буквальному значению обоих слов.