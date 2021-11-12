Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ибн-Хабиб Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - 1

Ибн-Хабиб Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, Philosophy, Religious Studies Atheism, Jewish Texts Library
Series Библиотека еврейских текстов. Начала мудрости (25 books)

Библиотека еврейских текстов - Начало мудрости

Ибн Хабиб Яаков Бен Шломо (Ibn Habib, Jacob ben Solomon; около 1445, Кастилия, – 1515, Греция), ученый-талмудист. Был главой иешивы в Саламанке; после изгнания евреев из Испании в 1492 г. осел в Салониках, где также возглавлял иешиву. Ибн Хабиб пользовался широкой известностью как глубокий знаток Талмуда. Автор ряда сочинений по галахическим вопросам, сохранившихся по большей части лишь в отрывках, цитируемых позднейшими авторами.

Наибольшую славу Ибн Хабиб снискал как автор популярного труда «Эйн Яаков» («Родник Яакова»), представляющего собой собрание поучительных притч, легенд и преданий Вавилонского и отчасти Иерусалимского Талмудов. Собрание сопровождается как комментариями галахических авторитетов (Раши,Нахманид и др.), так и оригинальными комментариями Ибн Хабиба, выражающими его собственные религиозные, социальные и культурные устремления; в философской критике Ибн Хабиб опирается на авторитет Нахманида и его школы и на Хасдая Крескаса.

Издание Эйн Яакова — большое событие: впервые осуществлен перевод на русский язык подлинной сокровищницы еврейской веры и мысли.

Ибн-Хабиб Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - в 6 томах

Рабби Яаков Ибн-Хабиб / пер. с иврита А.Ольмана

Москва, Книжники; Лехаим

Библиотека еврейских текстов. Начала мудрости

ISBN 978-5-9953-0121-9 ("Книжники")

ISBN 978-5-9003-0963-7 ("Лехаим")

Ибн-Хабиб Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - в 6 томах - Том 1

Москва, Книжники; Лехаим, 2011. — 719 [1] с.

ISBN 978-5-9953-0123-3 ("Книжники")

ISBN 978-5-9003-0964-4 ("Лехаим")

Ибн-Хабиб Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - в 6 томах - Том 1 - Место Агады в устной Торе

Предлагаемая читателю книга Эйн Яаков представляет собой популярное собрание талмудической агады, составленное в начале XVI века р. Яаковом бен Шломо Ибн-Хабибом и сопровожденное комментарием составителя. Первый том настоящего издания включает агадический материал, содержащийся в трактате Брахот («Благословения») Вавилонского Талмуда.

Словом агада, означающим «повествование», называют обычно ту часть Устной Торы, которая не носит характера непосредственной юридической регламентации. В жанровом отношении к агаде относятся притчи, сказания о праведниках, гомилетические толкования Письменной Торы, нравоучительные сентенции, гимны народу Израиля и Святой земле, рассуждения философско-теологического характера, фрагменты явной и скрытой полемики с саддукеями, гностиками, христианами. Иначе говоря, словом агада называют все то в Устной Торе, к чему не относится определение галаха, т. е. религиозный закон как таковой.

С этим определением связаны некоторые трудности, поскольку, определяя агаду через противопоставление галахе, мы должны иметь полную ясность в отношении того, что является галахой и где проходят ее границы—как в нормативном, так и в жанровом отношении. Полной ясности в этом вопросе нет, и, соответственно, предложенное выше определение агады остается в известной мере условным. Тем не менее оно очень часто используется и в традиционном еврейском дискурсе, и в современных академических исследованиях, связанных с различными дисциплинами иудаизма.

Для того чтобы понять смысл работы, произведенной р. Яаковом Ибн-Хабибом, и назначение написанной им книги, читатель должен составить хотя бы самое общее представление о еврейской традиции и об источниках, излагающих Устную Тору. К таковым относятся Минина, Тосефта, Вавилонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд и древние сборники мидраша (от глагола urn—дараш, т. е. «искал», «исследовал», «толковал»), основного до х века жанра экзегетической и гомилетической литературы иудаизма. В силу более или менее очевидных причин особенно авторитетной в еврейской традиции считается та часть агады, которая приведена в Талмуде. Соответственно, именно с Талмуда и надлежит начать краткий очерк источников агады.

Древнейшую часть Талмуда составляет Мишна («Учение»), собранная в единый кодекс на рубеже н и ш веков. Составителем и редактором Мишны был рабби Йегуда га-Наси, важнейший из еврейских законоучителей своего времени, родившийся, по легенде, в тот самый день, когда умер мученической смертью рабби Акива. Мишна состоит из 63 трактатов, сведенных в шесть тематических разделов, которые охватывают основные области еврейского права. Эта часть Талмуда, сложившаяся в Эрец-Исраэль и изложенная на постбиблейском иврите, имеет своей основой древние собрания галахот — конкретных правовых установлений. Последние восходят к различным источникам и имеют долгую историю изустной передачи, прослеживаемую с ранних хасмонейских времен, тогда как сама отраженная в них традиция возводится иудаизмом к моменту дарования Торы на горе Синай.

Мудрецы, суждения которых приводятся в Мишне, называются арамейским словом тана, т. е. «повторяющий», «пересказчик»; в русском языке используется термин танай, во множественном числе— танаи. Период танаев делят в хронологическом отношении на шесть поколений. Первое и второе поколения танаев жили еще до разрушения Храма (70 г. н. э.) или были его современниками, третье и четвертое поколения танаев жили до восстания Бар-Кохбы (132-135 гг. н. э.) или были его современниками, пятое и шестое поколения танаев жили в период от восстания Бар-Кохбы до кодификации Мишны в конце н—начале ш вв. Понятно, что такое деление неизбежно является очень условным; говоря о принадлежности того или иного таная к определенному поколению, имеют в виду период его наибольшей активности и круг его связей с другими законоучителями.

Мудрецов последующих поколений, силами которых на основе Мишны была создана Гемара, т. е. собственно Талмуд, называют аморая-ми, от арамейского слова амора—«говорящий». Само слово Гемара является синонимом Талмуда; его часто переводят как «завершение», по значению слова та (галшр) в иврите, но в арамейском языке тот же корень i"OJ обозначает «учить», «изучать», и, соответственно, Гемара может рассматриваться как синоним Талмуда не только в терминологическом смысле, но также и по буквальному значению обоих слов.

Views 2 203
Rating 4.5 / 5
Added 12.11.2021
Author ushpizin
Rate this publication:
4.5/5 (9)

Comments (7 comments)

E
esxatos 1 year ago

уже вышел и том 7 
P
professor Dmitry 10 years ago

Хорошая книга! Поражает и ее содержимое: разного рода толкования Писания, поражает и техническая сторона файла - качественно отсканированные книги очень хорошо объединены в один файл! Похвально! Спасибо всем старавшимся!
V
vamarm 10 years ago

Замечательные учения раввинов, позволяющие лучше понять Ветхий Завет и, через это, глубже изучить Новый Завет и Слова Иисуса Христа. Файлы сделаны качественно, а за  возможность иметь все книги в одном файле - отдельное спасибо!
игнавр 10 years ago

как всегда работа сделана на 5+. данный материал полезен всем кому интересен взгляд на могогранные аспекты иудейской жизни. возможно даже поможет ответить на некоторые волнующие вопросы. спасибо всем, кто сделал этот титанический труд и помог ещё больше прикоснуться к глубинам мудрости народа Божьего. сасибо.
Y
yowaq 10 years ago

Пришлите пожалуйста мне тоже готовые тома.

Большое спасибо!
с Уважением
E
esxatos 10 years ago

Все вышедшие в издательстве тома готовы!
E
esxatos 10 years ago

Начали с последнего вышедшего 5-го тома, он готов, остальные будут в течение апреля-мая.

Related Books

All Books