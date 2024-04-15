Ицзин - Книга Перемен

«Книга Перемен» стоит на первом месте среди классических книг конфуцианства и в библиографических обзорах китайской литературы. Это понятно, так как библиология и библиография в феодальном Китае были созданы людьми, получившими традиционное конфуцианское образование. Библиографы старого Китая непоколебимо верили традиции (не исконной, но достаточно старой), относившей создание «Книги Перемен» в такую глубокую древность, что никакая другая классическая книга не могла конкурировать с ней в хронологическом первенстве, хотя фактически «Книга Перемен» — вовсе не самый древний из памятников китайской письменности, и это установила китайская же филология. Однако, независимо от традиции, независимо от конфуцианства, «Книга Перемен» имеет все права на первое место в китайской классической литературе — так велико ее значение в развитии духовной культуры Китая. Она оказывала свое влияние в самых разных областях: и в философии, и в математике, и в политике, и в стратегии, и в теории живописи и музыки, и в самом искусстве: от знаменитого сюжета древней живописи — «8 скакунов» — до заклинательной надписи на монете-амулете или орнамента на современной пепельнице.

Не без досады, но и не без удовлетворения мы должны предоставить «Книге Перемен» безусловно первое место среди остальных классических книг и как труднейшей из них: труднейшей и для понимания, и для перевода. «Книга Перемен» всегда пользовалась славой темного и загадочного текста, окруженного огромной, подчас весьма расходящейся во мнениях литературой комментаторов. Несмотря на грандиозность этой двухтысячелетней литературы, понимание некоторых мест «Книги Перемен» до сих пор представляет почти непреодолимые трудности — столь непривычны и чужды нам те образы, в которых выражены ее концепции. Поэтому да не посетует читатель на пишущего эти строки, если некоторые места перевода данного памятника не окажутся понятными при первом чтении. Можно утешить себя только тем, что и на Дальнем Востоке оригинал «Книги Перемен» не понимается так просто, как другие китайские классические книги.

Ицзин - Книга Перемен

пер. с др.-кит. Ю. Щуцкого, Е. Торчинова

СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023, 672 с.

Серия "Non-Fiction. Большие книги"

ISBN 978-5-389-20873-5

Ицзин - Книга Перемен -Содержание

ИЦЗИН. КНИГА ПЕРЕМЕН

Перевод, статьи и примечания Ю. Щуцкого

Часть первая. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Вступление

Глава I. Появление и изучение «Книги Перемен» в Европе

Глава II. Некомментаторское изучение «Книги Перемен» на Дальнем Востоке

Примечания

Часть вторая. ИССЛЕДОВАНИЕ

Введение

Глава I. Монолитность текста современной «Книги Перемен»

Глава II. Дифференциация «Книги Перемен» по содержанию

Глава III. Дифференциация «Книги Перемен» по технике мышления

Глава IV. Дифференциация «Книги Перемен» по технике языка

Глава V. Диалект основного текста памятника и его отношения к другим, уже изученным диалектам древнекитайского языка

Глава VI. Хронологическая координация частей «Книги Перемен»

Глава VII. Проблема определения приблизительной даты основного текста «Книги Перемен»

Глава VIII. Изучение «Книги Перемен» в комментаторских школах и дифференциация этих школ

Глава IX. Интерпретация «Книги Перемен» разными комментаторскими школами

Глава X. Влияние «Книги Перемен» на китайскую философию: конфуцианскую, даосскую и буддийскую

Глава XI. Проблема перевода «Книги Перемен»: филологического и интерпретирующего

Глава XII. Отражение «Книги Перемен» в художественной литературе

Примечания

Часть третья. ПЕРЕВОДЫ

Второй слой основного текста «Книги Перемен»

Третий слой основного текста «Книги Перемен»

Чжоуская «Книга Перемен»

Примечания

ПРИЛОЖЕНИЕ

Чжан Бо-дуань

ГЛАВЫ О ПРОЗРЕНИИ ИСТИНЫ. Перевод, статьи и примечания Е. Торчинова

Введение

Религиозная доктрина даосизма: учение о бессмертии и путях его обретения

Даосская психотехника: методы обретения бессмертия

Предисловие

Часть первая

Часть вторая

Часть третья

Послесловие

Библиография