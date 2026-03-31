Идель - Привилегированная Божественная Женственность в Каббале

Монография «Привилегированная Божественная Женственность в Каббале» (2026) выдающегося исследователя еврейского мистицизма Моше Иделя представляет собой глубокий пересмотр традиционных взглядов на гендерную иерархию в теософской каббале. Автор отходит от упрощенного понимания каббалы как чисто андроцентричной системы и выявляет пласты традиции, в которых Женское начало (Шехина) занимает не просто подчиненное или равное, а привилегированное, центральное положение. Идель виртуозно анализирует сжатый и аллюзивный язык мистиков, реконструируя «круговую теософию» и «теургию Женского», которые долгое время оставались на периферии академического внимания.

Исследование охватывает колоссальный временной и текстологический диапазон: от ранних каббалистических трактатов и классического периода (Моше Кордоверо, Ицхак Лурия) до саббатианских движений и хасидских наставников. Особое внимание уделено «гендерной теории трех фаз», которая описывает динамические трансформации божественных ликов. Идель подчеркивает, что его работа — это не попытка духовной реформы или апология иудаизма, а строго научное стремление показать многоголосие традиции. Книга вскрывает сложные метафизические конструкции, где Божественная Женственность выступает как самостоятельная и мощная онтологическая сила, определяющая динамику высших миров.

Издание, выпущенное просветительским клубом «Касталия», снабжено обширным научным аппаратом и библиографией, что делает его незаменимым для религиоведов, философов и всех, кто профессионально изучает западный эзотеризм. Моше Идель предлагает внеидеологический подход, позволяющий услышать аутентичные голоса каббалистов прошлого, не навязывая им современные нормы политкорректности, но при этом отвечая на актуальный запрос гуманитарных наук о месте гендера в сакральных текстах. Это фундаментальный труд, который меняет ландшафт современной каббалистики и расширяет наше понимание сложности божественного эроса.

Моше Идель — Привилегированная Божественная Женственность в Каббале

М.: Касталия, 2026. — 286 с.

ISBN 978-5-907969-86-5

