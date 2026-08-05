Теология и философия на протяжении всей истории их существования находились в тесных, но непростых отношениях. В дохристианском мире принципиальных напряжений не было: элемент теологии (в смысле Аристотеля, который, собственно, и узаконил термин) присутствовал практически у всех философов. Вспомним «Первоосновы теологии» Прокла. Между миром и Абсолютным нет принципиальной онтологической дистанции. Божество имманентно сущему в качестве его высшего принципа (закона, энергии), поэтому требуется лишь усилие познающего ума для постижения Абсолютного.

В культурах, фундированных религиями Откровения, ситуация меняется. Бог трансцендентен тварному миру, а кроме того, грехопадение выстраивает нечто вроде «трансцендентального экрана» («мутное стекло», о котором писал ап. Павел) в познании Абсолютного. Требуется, чтобы Бог сам открылся человеку, который может как воспринять, так и отвергнуть или исказить Откровение. Познание Бога — уже не проявление любознательности, а путь к спасению. Для того, чтобы «узреть Бога», требуется «чистое сердце», что в свою очередь порождает практики очищения, как то: милостыня, молитва, пост. Без духовно-практической работы над собой познание Бога может привести (в этом теологи разных конфессий практически единодушно совпадают) к ложным результатам. Поскольку Откровение от трансцендентного Бога дано людям в формах Писания и Предания, возникают специфические методы богопознания — катафатизм и апофатизм, герменевтика и экзегетика, а их результаты требуют признания коллегиальным органом церковной власти или авторитетом.

Идея Бога и образ теологии в философских дискурсах зрелого модерна и постмодерна - коллективная монография

Под общ. ред. Д. В. Масленникова

Авторский коллектив: докт. филос. наук, профессор Дмитрий Кириллович Богатырёв (РХГА); канд. филос. наук, доцент Людмила Викторовна Богатырёва (РХГА); докт. филос. наук, профессор Евгения Витальевна Бильченко (РХГА); докт. филос. наук, профессор Владимир Александрович Гуторов (СПбГУ); докт. филос. наук, профессор РАО Илья Игоревич Докучаев (СПбГУ); докт. филос. наук, профессор Дмитрий Владимирович Масленников (РХГА); докт. филос. наук, профессор Сергей Витальевич Никоненко (СПбГУ); докт. филос. наук, профессор Александр Владимирович Перцев (УрФУ); канд. филос. наук, доцент Кира Владиславовна Преображенская (РХГА); канд. филос. наук, доцент Иван Алексеевич Протопопов (ГУАП); докт. юрид. наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации Виктор Петрович Сальников (РХГА); канд. филос. наук, доцент Артём Павлович Соловьев (КФУ); иеромонах Филарет (Бердников Илья Владимирович) (РХГА); канд. филос. наук, доцент Марина Юрьевна Хромцова (РХГА)

СПб.: Издательство РХГА, 2023. — 682 с.

ISBN 978-5-907613-50-8

Идея Бога и образ теологии в философских дискурсах зрелого модерна и постмодерна - коллективная монография - Содержание

Введение (Д. К. Богатырёв)

Часть I. Идея Бога в классической философии и теологии

Глава 1. Философские и теологические основания новоевропейской метафизики - Глава 2. Понятие Бога и проблема его бытия в философии Канта - Глава 3. Идея Бога в философии И. Г. Фихте и Й. В. Ф. Шеллинга - Глава 4. Идея Бога в философии религии Г. В. Ф. Гегеля

Часть II. Идея Бога в русской философии XIX-XX вв.

Глава 5. Русская философия: единство философской и богословской рефлексии - Глава 6. Идея Бога в творчестве Ф. М. Достоевского (Д. В. Масленников, В. П Сальников, иеромонах Филарет (Бердников))

Часть III. Образ теологии в постклассической философии

Глава 7. Англо-американская теология и философия религии XX века - Глава 8. Экзистенциализм и теология (А. В. Перцев) - Глава 9. Феноменология и теология - Глава 10. Идея Бога и образы теологии в западной религиознофилософской мысли XX — начала XXI в.

Часть IV. Идея Бога и идея Абсолюта в перспективе XXI столетия

Глава 11. Идея Бога и образ теологии в постмодернистских дискурсах (Е. В. Бильченко, Л. В. Богатырёва) - Глава 12. Политическая теология: современные аспекты интерпретации

Заключение (Д. В. Масленников)

Приложение

Библиография