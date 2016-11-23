Святая Гора — место созерцания, где так выразительно говорит молчание, то есть сама вечность, поскольку молчание — язык будущего века. Подобно святым Ангелам, которые обладают иной, непонятной нам, умной силой, посредством которой они передают друг другу божественные мысли, земные ангелы, обитающие на Святой Горе и подражающие в жизни и молитве небесным и бесплотным, имеют иную силу, посредством которой они передают опыт своей жизни. Эта сила — молчание, являющееся, особенно на Горе, убедительнейшим красноречием, безмолвным наставлением.

Там много не говорят, но живут в молчании божественными таинствами, познают своей жизнью апофатический опыт православного богословия. Молча прислушиваются к гласу Божиему и приобретают добродетель. По словам святого Симеона Нового Богослова, быстрый путь к стяжанию добродетели — молчание в ответ на входящее в уста, слепота глаз и глухота ушей.

Молчание монахов наставляет. Читаем в Отечнике: Архиепископ Феофил пришел как-то в скит. Собралась вся братия и говорит авве Памво: Скажи слово патриарху на пользу. Старец отвечает им: Если не будет пользы от моего молчания, не сможет помочь и мое слово. На Святую Гору следует ступать с желанием научиться молчанию. Если ты поймешь это, тогда все станет говорить тебе. Безмолвный вид монахов, пещеры пустынников, вызывающие умиление монастыри, природа и неодушевленные предметы поведают многие истории и окажутся для тебя прекрасными наставниками. Таким способом (в молчании) беседует вся Святая Гора.

Архимандрит Иерофей (Влахос) - Одна ночь в пустыне Святой горы

Издательство: Отчий Дом, 2013 г., стр. 188

ISBN: 978-5-00009-005-3

Архимандрит Иерофей (Влахос) - Одна ночь в пустыне Святой горы - Беседа с пустынником об Иисусовой молитве - Содержание

Предисловие

Введение

Молчание, слово и жизнь монахов

Вечер на Горе

Восхождение на мой Фавор

Встреча с пустынником

Беседа со старцем о молитве

1. Достоинства Иисусовой молитвы

2. Этапы обучения Иисусовой молитвы

3. Пути к стяжанию Иисусовой молитвы

4. Война диавола и противоборство ему

5. Приход и исчезновение благодати

6. Плоды Иисусовой молитвы

7. Ошибки во время обучения Иисусовой молитвы и их устранение

8. Молитва необходима для клириков и всех, живущих посреди мира

9. Молитва о других

Просьба пустынника

Полночь в пустыне Святой Горы

Совершение Божественной литургии

Схождение с моего Фавора

Заключение

Архимандрит Иерофей (Влахос) - Одна ночь в пустыне Святой горы - Беседа с пустынником об Иисусовой молитве - Введение

На последующих страницах излагается беседа со старцем-агиоритом. У меня не было намерения обнародовать ее. Но как-то, готовясь читать творения святого Максима, я услышал внутренний голос, убеждавший меня описать беседу с мудрым святогорским монахом. Подчиняясь голосу, которому, признаюсь, ранее не внимал, я начал, как пришло мне то на мысль. Таким образом и составлен этот труд — всего лишь в течение нескольких часов, и по причине его скороспелости прошу прощения у читателей.

Хотелось бы сделать несколько замечаний. Первое. Читайте беседу не как рассказ или историческое повествование, но как ниспосланное Богом благодатное учение мудрого святогорца. Нужно иногда останавливаться и размышлять, но более всего — молиться. Возможно, понадобится еще раз вернуться к прочитанному.

Второе. Читайте эту книгу с той целью, с которой она написана, т. е. претворяйте в жизнь то, чему она учит. Решайтесь иногда входить в молитву Иисусову, которая возводит на гору Синай и Фавор. Там мы встретимся с Богом. Призывание имени Божиего сопровождается непосредственным явлением Его, поскольку имя — образ Его присутствия. Этот взгляд согласуется со словом Господа: Если двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их (Мф. 18, 20) — и апостольским: Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым (I Кор. 12, 3). В тот час, когда кто-либо творит Иисусову молитву, Святой Дух нисходит на него, подобно облаку на гору Фавор.

Третье. Пусть не старается читатель до конца понять монаха, с которым я беседовал. Он может не достигнуть этого и ошибиться в своих суждениях, чего не желал этот святой старец. Четвертое. Возможно, на вас произведут впечатление многочисленные цитаты из святоотеческих трудов. Следует подчеркнуть, что ревностные святогорцы имеют тот же дух, что и святые отцы Православной Церкви. В них живет и действует тот же Всесвятой Дух, Который жил и действовал в святых отцах. У них то же устроение ума, что и у отцов, благодаря чему они легко, без напряжения и особых усилий, воспринимают святоотеческие мысли.

Помимо того, нужно отметить, что часто на протяжении беседы мудрый и боговдохновенный пустынник раскрывал книги, находившиеся подле него (святого Григория Паламы, святого Симеона Нового Богослова, Добротолюбие и др.), зачитывая и поясняя многие места. Моя пламенная молитва о том, чтобы люди сподобились жить в молитве, стольких освятившей, чтобы она освятила и их.

Мой долг обратиться к героическим и достойным преклонения образцам, подражателям божественной любви — обитателям Афона, покинувшим мир и живущим в действительном мире — не в неупорядоченном, но в МИРЕ преображенном, живущим с Богом. Это современные мученики Христовы, в чувствах удалившиеся от него (мира) и в мыслях умершие для него (мира). Эти святые неоднократно оказывали мне поддержку и помощь, протягивая свой хлеб; и я, алчущий, многим им обязан. Я нищ. И, если бы не получил хоть немного этой пищи, умер бы. Я жажду и живу их благодатью, благословением и любовью.

Этим обитателям неба, афонским отцам, посвящен данный труд как ответный дар на их любовь. Тем, кто горячо возлюбил тройную нищету: материальную (отсутствие собственности), духовную (смирение и послушание) и телесную (воздержание). Тем, которые поистине прошли через все блаженства Господни; ибо, обнищав духом, они обогатились; став кроткими, наследовали землю; плача, утешились; жаждая правды, насытились; умилосердившись, были помилованы; очистив сердце, узрели Бога; сотворив мир, были наречены сынами Божиими.

Святые отцы — преподобные пустынники! Мы, грешные, по долгу вас ублажаем: молодые — старцев, сыны — отцов, осужденные — святых (Никодим Святогорец).

Архимандрит Иерофей (Влахос)

Помяни, Господи, живущих в девстве, благочестии и трудах и подвизающихся в горах, пещерах и расщелинах земных имени ради Твоего святого, преподобных отцев и братии наших.

(Божественная литургия святого Иакова, брата Господня)