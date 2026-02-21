Иероним - О сохранении девственности

«Письмо к Евстохии о сохранении девственности» (384 г. н.э.) — одно из самых известных и влиятельных сочинений блаженного Иеронима, ставшее классическим манифестом аскетизма. Написанное в Риме и адресованное юной Евстохии, дочери святой Павлы, оно не просто восхваляет чистоту, а дает практическое руководство по духовной брани. Иероним предостерегает дев от высокомерия, призывая их помнить, что жизнь — это ристалище, полное врагов, где хрупкая плоть сражается с духовными силами зла.

В тексте автор безжалостно критикует нравы тогдашнего римского общества и духовенства, обличая «лжедев», которые лишь внешне соблюдают обеты, и корыстных священников. Иероним дает конкретные советы по обузданию страстей: он рекомендует умеренность в пище, ночное бдение в молитве и постоянное чтение Священного Писания, считая, что ум должен быть всегда занят божественными предметами. Он подчеркивает, что девственность — это естественное состояние человека, утраченное в раю, и теперь она является путем к восстановлению ангельского образа жизни.

Особое место в письме занимает описание личного аскетического опыта Иеронима в Халкидской пустыне, где он, изнуряя тело постами, боролся с искушениями и мечтами о римских удовольствиях. Это сочинение вызвало бурю негодования в Риме из-за своей остроты, но для последующих поколений монашествующих оно стало незаменимым учебником аскезы. Иероним призывает Евстохию быть «цикадой ночной», орошать постель слезами и всегда хранить в сердце любовь к Жениху-Христу, которая одна способна победить плотские влечения.

Перевод с латинского, статья и примечания В. С. Дурова

