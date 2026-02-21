Иероним - Толкование Евангелия

«Толкование на Евангелие от Матфея» блаженного Иеронима Стридонского, написанное около 398 года, является одним из самых лаконичных и влиятельных трудов в истории святоотеческой экзегетики. Иероним создал это сочинение по просьбе своего ученика Евсевия Кремонского, стремившегося получить краткий и ясный ключ к пониманию текста перед отплытием в Рим. Автор ставил своей целью раскрыть прежде всего буквально-исторический смысл Писания, лишь изредка дополняя его «цветами духовного толкования», что сделало его работу образцом научной и лаконичной экзегезы.

Особенностью метода Иеронима является его глубокое знание еврейских традиций и языков, что позволило ему прояснять сложные места через обращение к оригиналу и топографии Палестины. В своем труде он активно учитывал и критически осмысливал работы предшественников, таких как Ориген, Аполлинарий и Дидим Слепец, благодаря чему его комментарий сохранил для нас крупицы знаний из утраченных ныне древних текстов. Будучи автором Вульгаты, Иероним наполнил это толкование филологической точностью, доказывая через текст Матфея исполнение ветхозаветных пророчеств в лице Иисуса Христа.

Иероним Стридонский - Толкование Евангелия

Блаженный Иероним Стридонский. Минск: Лучи Софии, 2013. — 320 с.

ISBN 978-985-6869-21-4

Печатается по изданию: «Творения блаженного Иеронима». Ч. 1-17. Киев, 1879-1903.

«Краткое жизнеописание...» печатается по изданию: Архиепископ Филарет (Гумилевский). Историческое учение об Отцах Церкви. Т. 2. СПб., 1859. Репринт: Троице-Сергиева Лавра, 1996 г., с. 349-384.

Иероним Стридонский - Толкование Евангелия - Содержание

КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ БЛАЖЕННОГО ИЕРОНИМА СТРИДОНСКОГО

Жизнь до переселения на Восток в 385 г

Труды его на Востоке и кончина

Иероним, богатый учеными плодами. Он толкователь Священного Писания, переводчик. Его исправление латинского текста Библии по греческим спискам

Новый перевод Ветхого Завета с подлинного языка

Недовольство некоторых современников переводом Иеронима. Иероним защищает перевод

Перемена мыслей о его переводе на Западе. Отзывы о нем на Востоке

Иероним - толкователь Священного Писания

Догматическое учение Иеронима. Труды его для истории2

Иероним — пламенный ревнитель духовной жизни. Замечания об отзывах его относительно некоторых предметов. Общее заключение о нем

ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ