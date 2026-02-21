Иероним - Толкование на Евангелие от Матфея

Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, History

«Толкование на Евангелие от Матфея» блаженного Иеронима Стридонского, написанное в конце IV века, является одним из самых лаконичных и влиятельных трудов в истории святоотеческой экзегетики. Иероним ставит перед собой задачу не просто объяснить текст, но отделить историческую истину от аллегорических наслоений, которыми злоупотребляли его предшественники. Он придерживается принципа «краткость — душа смысла», стремясь дать читателю ключ к пониманию буквы Писания, не уходя в бесконечные риторические отступления.

Особенностью метода Иеронима является его глубокое знание еврейских традиций и языка, что позволяет ему прояснять темные места текста через обращение к оригиналу и палестинскому контексту времен Христа. В своем толковании он акцентирует внимание на исполнении ветхозаветных пророчеств, доказывая иудеям и язычникам, что Иисус и есть обещанный Мессия. При этом Иероним мастерски сочетает буквальный исторический анализ с умеренным духовным смыслом, подчеркивая моральные обязанности христианина и важность аскетической дисциплины, которой он сам посвятил большую часть жизни.

Блаженный Иероним Стридонский - Толкование на Евангелие от Матфея

М.: Сибирская Благозвонница, 2018. — 460, [4] с.

ISBN 978-5-00127-008-9

Блаженный Иероним Стридонский - Толкование на Евангелие от Матфея - Оглавление

  • От редакции

  • Предисловие

  • Книга первая Глава 1-10

  • Книга вторая Глава 11-16

  • Книга третья Глава 17-22

  • Книга четвертая Глава 23-28

Added 21.02.2026
