Суббота - не только седьмой день недели или день, когда Господь Бог отдыхал после сотворения мира. Это нечто гораздо более значительное: Суббота выделена Богом особо. У нее свой облик. Это не просто день отдыха от нашей работы, но день, когда мы, не обремененные тем, что отвлекает нас повседневно, можем поддержать связь с источником нашей духовности. В Субботу мы можем остановиться и оценить все, что создано Богом, настроить наш «духовный компас» на предстоящую неделю. Все 26 часов Субботы мы как бы приостанавливаем свой бег, чтобы оценить по достоинству все, что создано Господом Богом; мы перестаем взаимодействовать с материальным миром, прекращаем работать и что-то создавать, чтобы остановиться и возблагодарить настоящего Творца, чтобы нас не засосали повседневные заботы и мы могли вспомнить: все, что есть у нас хорошего, послано нам Богом, и все наши труды - всего лишь сосуд, предназначенный принять Его щедрые благодеяния.

Иеуда Рабейко - Субботний путеводитель

М Лехаим, 2002.- 112 с.

ISBN 5-900309-21-5

Субботний путеводитель - Содержание

Краткая инструкция для начинающих

Благословения перед зажиганием свечей

Приготовления к Кидушу

Кидуш в пятницу вечером

Кидуш в Субботу утром

Вечерний Кидуш в Пейсах, Швуэс и Суккос

Кидуш в Рош а-Шона вечером

Кидуш утром в праздники и Рош а־Шона

Омовение рук перед хлебом

Благословения после еды

Благословения за выпечку, вино и пять видов фруктов

Благословения за прочие виды пищи и напитки

Благословления после свадебного пира

Третья субботняя трапеза

Авдола

Популярные субботние и праздничные застольные песни

Субботний путеводитель - Краткая инструкция для начинающих

В Субботу мы вспоминаем нашу главную цель и предназначение в этом мире. Мы здесь не только для того, чтобы добиваться славы, копить богатства или создавать какую-то передовую технологию, но и чтобы сделать этот материальный мир лучше. А это достигается путем следования заветам Торы, данным нам Богом на горе Синай. Что может быть лучше, чем провести этот святой день с семьей и друзьями, погрузившись в молитву и в изучение Торы, чтобы извлечь максимум из этого замечательного шанса, который дается нам всего раз в неделю? Существует много законов и указаний, которые необходимо знать, чтобы соблюдать Субботу надлежащим образом и извлечь из нее все самое лучшее. На эту тему написано много книг, большинство их можно найти в еврейских книжных магазинах. Они помогут вам узнать больше о Субботе, помогут отправиться в это чудесное духовное путешествие, в которое отправлялись наши отцы, деды и прадеды все эти 3300 с лишним лет. Суббота - тот день, когда мы гордо провозглашаем себя евреями, гордимся тем, что несем свет Божий другим народам, живем по заветам Господа.