Євангельське слово для кожного християнина є духовним хлібом, який він споживає на святій літургії. Євангелія, що містять історії життя Ісуса Христа, його слова та вчинки, є найкращим дороговказом у нашому житті. За Його Боголюдським життям ми звіряємо свій людський шлях, наслідуємо його. У неділі і свята ми, як християни, маємо надзвичайну можливість і щедрий дар стати причасником Божого слова, беручи участь у Божественній літургії. Однак у будні дні, зазвичай переобтяжені щоденними клопотами і зароблянням «хліба насущного», ми не завжди можемо полишити свої справи і прийти до храму. Щоб не залишатися стільки часу в стані духовного голоду, щоб не згасала наша віра, мусимо постій­но підживлювати її, сповнюючись євангельським духом. Для цього можемо сягати до євангельського слова щодня, самостійно читаючи та занурюючись у нього.

І тут нам стане у пригоді ця книжка, що містить тексти євангелія на кожний день. Їх можна читати у зручний для нас час, у зручному для нас темпі, зі сво­їми акцентами та зупинками, смакуючи та відчуваючи кожне слово. Отак впускаючи Євангелія всередину себе, ми даємо йому можливість просвітити, зцілити, оновити і освятити нашу духовну поставу; побачити очима Бога найрізноманітніші життєві ситуації і ступати далі, міцно тримаючись руки Христа. Подані нижче кожного євангельського уривку роздуми допоможуть вам спрямувати свої думки у певному напрямі – наслідування Христа, Його Матері, святих, і відтак будуть доброю спонукою для пробудження нашого сумління, приготування його до щирого покаяння та сповіді.

Євангеліє на щодень 2024 - Тексти - Роздуми - Молитви

З отцем Володимиром Битюгою і братом Василем Калитою

Львів: Свічадо, 2023, 400 с.

ISBN 978-966-938-691-5

Євангеліє на щодень 2024 - Тексти - Роздуми - Молитви - Зміст

Вступ

Євангеліє на щодень