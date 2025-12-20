Ця книга породжена реаліями академічного досвіду. Одним із постійних завдань викладачів більшості закладів післядипломної освіти, зокрема семінарій, які підтримують дисертаційні дослідження, є рецензування дисертаційних робіт та дисертаційних проектів. Обговорення пропозицій від студентів систематичного богослов’я незмінно обертається навколо питань методології. Який метод використовує цей студент? Яка процедура збору та оцінки даних? Що вважається доказом, який підтримує аргументовану тезу?

Занепокоєння, з якими стикався факультет, розглядаючи богословські пропозиції, зводилося до трьох питань. Що є завданням богослов’я? Навіщо займатися богослов’ям: чи є богослов’я спробою зрозуміти Бога і Його об’явлення, чи нашою відповіддю Богові, чи, можливо, і тим, і іншим? Як займатися богослов’ям? Більшість пропозицій зосереджені на питаннях «що» і «навіщо» богослов’я, але менше уваги приділяється питанню «як» богослов’я. Іншими словами, вони часто не торкаються питань богословського методу.

Ця книга відповідає на всі три питання стосовно методу в євангельському богослов’ї. Вона є практичним посібником з основних підходів до богословського методу серед євангельських богословів та корисним ресурсом для студентів, богословів і викладачів. У цій книзі представлено п’ять методів богослов’я в сучасному євангельському контексті Північної Америки. Перед кожним автором було поставлено три завдання: по-перше, описати, що таке його богословський метод; по-друге, пояснити, чому його підхід до богослов’я є важливим; по-третє, показати, як саме він застосовує свій підхід до богослов’я (на прикладі теми христології).

Перш ніж представити п’ять богословських методів, детально описаних у цьому томі, ми розглянемо: (1) значення терміну «євангелікалізм», (2) проблему богословського методу, (3) історію богословського методу в євангельському богослов’ї, (4) сучасний стан богословського методу та (5) джерела богослов’я.

Євангельський богословський метод: п’ять поглядів

За редакцією Стенлі Е. Портера та Стівена М. Студебейкера ; [пер. з англ.: Микола Леліовський]. — Київ: Таврійський християнський інститут, 2025. — 280 с. — (Серія «Богословська освіта»).

ISBN 978-617-8295-83-7

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