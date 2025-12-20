Євангельський богословський метод
Ця книга породжена реаліями академічного досвіду. Одним із постійних завдань викладачів більшості закладів післядипломної освіти, зокрема семінарій, які підтримують дисертаційні дослідження, є рецензування дисертаційних робіт та дисертаційних проектів. Обговорення пропозицій від студентів систематичного богослов’я незмінно обертається навколо питань методології. Який метод використовує цей студент? Яка процедура збору та оцінки даних? Що вважається доказом, який підтримує аргументовану тезу?
Занепокоєння, з якими стикався факультет, розглядаючи богословські пропозиції, зводилося до трьох питань. Що є завданням богослов’я? Навіщо займатися богослов’ям: чи є богослов’я спробою зрозуміти Бога і Його об’явлення, чи нашою відповіддю Богові, чи, можливо, і тим, і іншим? Як займатися богослов’ям? Більшість пропозицій зосереджені на питаннях «що» і «навіщо» богослов’я, але менше уваги приділяється питанню «як» богослов’я. Іншими словами, вони часто не торкаються питань богословського методу.
Ця книга відповідає на всі три питання стосовно методу в євангельському богослов’ї. Вона є практичним посібником з основних підходів до богословського методу серед євангельських богословів та корисним ресурсом для студентів, богословів і викладачів. У цій книзі представлено п’ять методів богослов’я в сучасному євангельському контексті Північної Америки. Перед кожним автором було поставлено три завдання: по-перше, описати, що таке його богословський метод; по-друге, пояснити, чому його підхід до богослов’я є важливим; по-третє, показати, як саме він застосовує свій підхід до богослов’я (на прикладі теми христології).
Перш ніж представити п’ять богословських методів, детально описаних у цьому томі, ми розглянемо: (1) значення терміну «євангелікалізм», (2) проблему богословського методу, (3) історію богословського методу в євангельському богослов’ї, (4) сучасний стан богословського методу та (5) джерела богослов’я.
Євангельський богословський метод: п’ять поглядів
За редакцією Стенлі Е. Портера та Стівена М. Студебейкера ; [пер. з англ.: Микола Леліовський]. — Київ: Таврійський християнський інститут, 2025. — 280 с. — (Серія «Богословська освіта»).
ISBN 978-617-8295-83-7
Євангельський богословський метод: п’ять поглядів - Зміст
- Передмова (Стенлі Е. Портер та Стівен М. Студебейкер)
- Вступ: Метод у систематичному богослов’ї (Стенлі Е. Портер та Стівен М. Студебейкер)
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ЧАСТИНА ПЕРША. П’ЯТЬ ПОГЛЯДІВ НА ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ БОГОСЛОВСЬКИЙ МЕТОД
- 1. Біблійні доктрини / консервативне богослов’я: Кодифікація Божого Слова (Сон-Ук Чон)
- 2. Місіональне богослов’я: Жива Божа любов (Джон Р. Франке)
- 3. Міждисциплінарне богослов’я: Рамники та художники (Телфорд Ворк)
- 4. Контекстуальне богослов’я: Бог у людському контексті (Віктор Іфеаніезігбо)
- 5. Тринітарне догматичне богослов’я: Сповідування віри (Пол Луї Мецгер)
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ЧАСТИНА ДРУГА. ВІДПОВІДІ
- 6. Відповідь біблійних доктрин / консервативного богослов’я (Сон-Ук Чон)
- 7. Відповідь місіонального богослов’я (Джон Р. Франке)
- 8. Відповідь міждисциплінарного богослов’я (Телфорд Ворк)
- 9. Відповідь контекстуального богослов’я (Віктор Іфеаніезігбо)
- 10. Відповідь тринітарного догматичного богослов’я (Пол Луї Мецгер)
- Що ми дізналися про богословський метод і куди нам рухатись далі? Попередні висновки (Стенлі Е. Портер та Стівен М. Студебейкер)
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