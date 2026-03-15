Игер - Этика как общественная наука

Книга Лиленда Игера «Этика как общественная наука: Моральная философия общественного сотрудничества» представляет собой масштабное междисциплинарное исследование, в котором автор стремится примирить экономическую теорию, политическую философию и мораль. Игер ставит задачу обосновать этические нормы не через мистические откровения или абстрактные метафизические догмы, а через их практическую полезность для обеспечения мирного и продуктивного сосуществования людей. Основная идея произведения заключается в утверждении «косвенного утилитаризма»: высшим критерием моральности действий и институтов является их способность способствовать долгосрочному общественному сотрудничеству, которое, в свою очередь, выступает необходимым условием для индивидуального счастья и процветания.

Содержательная часть труда посвящена детальному анализу того, как добровольное взаимодействие и рыночные механизмы формируют этический ландшафт общества. Автор критикует радикальный деонтологизм и упрощенные формы утилитаризма, предлагая взамен концепцию, где правила морали рассматриваются как социальный капитал, накопленный человечеством в процессе эволюции. Игер подробно разбирает роль частной собственности, свободы слова и верховенства закона не просто как политических лозунгов, а как фундаментальных этических императивов, позволяющих минимизировать конфликты. Он аргументирует, что именно общественное сотрудничество является той «точкой опоры», которая позволяет рационально оценивать конкурирующие ценности и находить компромиссы в сложных вопросах социальной политики.

Текст написан в ясной, аналитической и академически строгой манере, характерной для классической либеральной интеллектуальной традиции. Лиленд Игер, будучи выдающимся экономистом, мастерски использует инструментарий своей науки для освещения проблем, которые традиционно считались прерогативой философов-этиков. Работа служит важным связующим звеном между защитниками свободного рынка и сторонниками социальной справедливости, предлагая общую базу для дискуссии. Это чтение приглашает к переосмыслению морали как рациональной системы правил, которая делает возможной сложную цивилизацию, и подчеркивает, что без взаимного доверия и сотрудничества любые экономические и политические конструкции обречены на провал.

Лиленд Игер - Этика как общественная наука - Моральная философия общественного сотрудничества

Пер. с англ. В. П. Гайдамака. — 2-е изд., эл. — Москва; Челябинск: Социум, 2020. — 481 с.

ISBN 978-5-91603-609-1

ОТ АВТОРА

ГЛАВА 1. ЭТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА

ГЛАВА 2. НЕКОТОРЫЕ ИСХОДНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ

ГЛАВА 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭТИКИ

ГЛАВА 4. ОБОСНОВАНИЕ КОСВЕННОГО УТИЛИТАРИЗМА

ГЛАВА 5. ЧТО СЧИТАЕТСЯ ПОЛЬЗОЙ?

ГЛАВА 6. ПРЕСЛОВУТАЯ ПРОБЛЕМА СУММИРОВАНИЯ

ГЛАВА 7. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ УТИЛИТАРИЗМ АМОРАЛЬНЫМ?

ГЛАВА 8. АЛЬТРУИЗМ И ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

ГЛАВА 9. ДОЛГ И УНИВЕРСАЛИЗИРУЕМОСТЬ

ГЛАВА 10. СОПЕРНИКИ УТИЛИТАРИЗМА

ГЛАВА 11. ПРАВО, ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА

ГЛАВА 12. В ИТОГЕ — УТИЛИТАРИЗМ

БИБЛИОГРАФИЯ

УКАЗАТЕЛЬ