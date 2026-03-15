Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Игер - Этика как общественная наука

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Ethics, Educational

Книга Лиленда Игера «Этика как общественная наука: Моральная философия общественного сотрудничества» представляет собой масштабное междисциплинарное исследование, в котором автор стремится примирить экономическую теорию, политическую философию и мораль. Игер ставит задачу обосновать этические нормы не через мистические откровения или абстрактные метафизические догмы, а через их практическую полезность для обеспечения мирного и продуктивного сосуществования людей. Основная идея произведения заключается в утверждении «косвенного утилитаризма»: высшим критерием моральности действий и институтов является их способность способствовать долгосрочному общественному сотрудничеству, которое, в свою очередь, выступает необходимым условием для индивидуального счастья и процветания.

Содержательная часть труда посвящена детальному анализу того, как добровольное взаимодействие и рыночные механизмы формируют этический ландшафт общества. Автор критикует радикальный деонтологизм и упрощенные формы утилитаризма, предлагая взамен концепцию, где правила морали рассматриваются как социальный капитал, накопленный человечеством в процессе эволюции. Игер подробно разбирает роль частной собственности, свободы слова и верховенства закона не просто как политических лозунгов, а как фундаментальных этических императивов, позволяющих минимизировать конфликты. Он аргументирует, что именно общественное сотрудничество является той «точкой опоры», которая позволяет рационально оценивать конкурирующие ценности и находить компромиссы в сложных вопросах социальной политики.

Текст написан в ясной, аналитической и академически строгой манере, характерной для классической либеральной интеллектуальной традиции. Лиленд Игер, будучи выдающимся экономистом, мастерски использует инструментарий своей науки для освещения проблем, которые традиционно считались прерогативой философов-этиков. Работа служит важным связующим звеном между защитниками свободного рынка и сторонниками социальной справедливости, предлагая общую базу для дискуссии. Это чтение приглашает к переосмыслению морали как рациональной системы правил, которая делает возможной сложную цивилизацию, и подчеркивает, что без взаимного доверия и сотрудничества любые экономические и политические конструкции обречены на провал.

Лиленд Игер - Этика как общественная наука - Моральная философия общественного сотрудничества

Пер. с англ. В. П. Гайдамака. — 2-е изд., эл. — Москва; Челябинск: Социум, 2020. — 481 с.

ISBN 978-5-91603-609-1

ОТ АВТОРА

  • ГЛАВА 1. ЭТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА

  • ГЛАВА 2. НЕКОТОРЫЕ ИСХОДНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ

  • ГЛАВА 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭТИКИ

  • ГЛАВА 4. ОБОСНОВАНИЕ КОСВЕННОГО УТИЛИТАРИЗМА

  • ГЛАВА 5. ЧТО СЧИТАЕТСЯ ПОЛЬЗОЙ?

  • ГЛАВА 6. ПРЕСЛОВУТАЯ ПРОБЛЕМА СУММИРОВАНИЯ

  • ГЛАВА 7. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ УТИЛИТАРИЗМ АМОРАЛЬНЫМ?

  • ГЛАВА 8. АЛЬТРУИЗМ И ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

  • ГЛАВА 9. ДОЛГ И УНИВЕРСАЛИЗИРУЕМОСТЬ

  • ГЛАВА 10. СОПЕРНИКИ УТИЛИТАРИЗМА

  • ГЛАВА 11. ПРАВО, ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА

  • ГЛАВА 12. В ИТОГЕ — УТИЛИТАРИЗМ

БИБЛИОГРАФИЯ

УКАЗАТЕЛЬ

Views 71
Rating 5.0 / 5
Added 15.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books