Мозг — это не просто биологический орган, это динамическая система, которая непрерывно переписывает саму себя. Дэвид Иглмен задает фундаментальные вопросы: Как мы принимаем решения? Почему мы нуждаемся в других людях? Как технологии изменят человека будущего? Автор объясняет, что реальность, которую мы видим — лишь тщательно сконструированная иллюзия, а наше «Я» — это результат непрерывного взаимодействия миллиардов нейронов.

Это книга о том, как ваш мозг делает вас тем, кто вы есть, и о том, что границы человеческих возможностей гораздо шире, чем мы привыкли думать.

Дэвид Иглмен - Мозг - Ваша личная история

Москва, КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2016

ISBN 978-5-389-12063-1

Дэвид Иглмен - Мозг - Ваша личная история - Содержание

Введение

1. Кто я?

Рожденный незаконченным - Детская «обрезка»: высвободить скульптуру из мрамора - Игра природы - Подростковый возраст - Пластичность во взрослом возрасте - Патологические изменения - Неужели я всего лишь сумма моих воспоминаний? - Несовершенство памяти - Стареющий мозг - Я разумен - Мозг как снежинка

2. Что такое реальность?

Иллюзия реальности - Восприятие реальности - Я был слеп, а теперь вижу - Для зрения нужны не только глаза - Мы ошибаемся, считая, что зрение не требует усилий - Синхронизация чувств - Органы чувств отключаются, но шоу продолжается? - Увидеть свои ожидания - Внутренняя модель имеет низкое разрешение, но способна обновляться - Запертые в тонком слое реальности - Ваша реальность, моя реальность - Вера в то, что нам говорит мозг - Искажение времени - Рассказчик

3. Кто главный?

Сознание - Бессознательный мозг в действии - Встраивание навыков в структуру мозга - На автопилоте - Глубины бессознательного - Зачем нам сознание? - Когда сознание отсутствует - Кто же главный? - Ощущение свободы воли

4. Как я принимаю решения?

Звук решения - Мозг – машина, выросшая из конфликта - Состояние тела помогает принять решение - Путешествие в будущее - Сила настоящего - Преодолеть силу настоящего: контракт Одиссея - Невидимые механизмы принятия решений - Выбор и общество

5. Кто мне нужен?

Мы наполовину состоим из других людей - Слабые сигналы из окружающего мира - Радости и печали сочувствия - Выживают не только сильнейшие - Чужаки - Некоторые равнее других

6. Какими мы станем?

Гибкое вычислительное устройство - Подключение периферийных устройств - Включай и работай: экстрасенсорное будущее - Дополнительные чувства - Как получить более совершенное тело - Остаться в живых - Цифровое бессмертие - Требует ли сознание материальной основы? - Искусственный интеллект - Может ли компьютер мыслить? - Больше чем сумма - Сознание как эмергентное свойство - Что требуется для сознания? - Загрузка сознания - Что, если мы уже живем в симуляции? - В будущее

Благодарности

Библиография

Глоссарий

Иллюстрации