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Игнатьев - Книга о любви и вине

Андрей Игнатьев - Книга о любви и вине. Эрос и алкоголь в Индии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah
Общеизвестно, что традиционная индийская культура буквально пронизана эротизмом. Великолепные чувственные образы наполняют все области культурного творчества: религию, философию, литературу, живопись, скульптуру. «Христианские предрассудки в отношении секса, когда он рассматривается как старый след животности у существа, сотворенного по образу божию <.. .> чужды индуистской и буддийской (а также джайнской) Индии, — пишет индолог с мировым именем Андре Паду, — секс в Индии не воспринимается как грех» .
В меньшей степени знают, насколько для индийцев сфера чувственных удовольствий была связана с употреблением хмельных напитков. Для того, чтобы расширить представления русскоязычного читателя об этих самых интригующих и волнующих сторонах традиционного индийского быта и культуры, и был задуман данный сборник, в который вошли как переводы санскритских текстов, так и исследовательские статьи.
Открывается сборник переводом небольшого, но весьма интересного текста, принадлежащего к жанру камашастр — «Кадам-бара-свикарана-карики». Ярким и живым языком автор текста описывает любовные наслаждения молодой пары, сопровождаемые совместным вкушением вина. Текст до сих пор не переводился ни на один европейский язык.

Андрей Игнатьев - Книга о любви и вине. Эрос и алкоголь в Индии

М. : «Касталия», 2020. — 200 с.
ISBN 978-5-521-15786-0

Андрей Игнатьев - Книга о любви и вине. Эрос и алкоголь в Индии - Содержание

  • Предисловие к сборнику
  • Кадамбара-свикарана-карика (русский перевод)
  • Тема алкоголя в санскритской литературе
  • Куттани-мата (фрагменты, русский перевод)
  • Нагота в искусстве древней Греции и древней Индии
  • Нагота в индуистской Тантре
Views 304
Rating 4.1 / 5
Added 27.10.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
4.1/5 (4)

Comments (3 comments)

O
opelmeg1 4 months ago
Здравствуйте! Ссылка не работает. Андрей Игнатьев - Книга о любви и вине. Эрос и алкоголь в Индии
G
gios76 3 years ago

спасибо
B
brat christifid 3 years ago

Игнатьев - один из самых известных переводчиков с санскрита и знатоков индусской традиции

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