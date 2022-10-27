Общеизвестно, что традиционная индийская культура буквально пронизана эротизмом. Великолепные чувственные образы наполняют все области культурного творчества: религию, философию, литературу, живопись, скульптуру. «Христианские предрассудки в отношении секса, когда он рассматривается как старый след животности у существа, сотворенного по образу божию <.. .> чужды индуистской и буддийской (а также джайнской) Индии, — пишет индолог с мировым именем Андре Паду, — секс в Индии не воспринимается как грех» .

В меньшей степени знают, насколько для индийцев сфера чувственных удовольствий была связана с употреблением хмельных напитков. Для того, чтобы расширить представления русскоязычного читателя об этих самых интригующих и волнующих сторонах традиционного индийского быта и культуры, и был задуман данный сборник, в который вошли как переводы санскритских текстов, так и исследовательские статьи.

Открывается сборник переводом небольшого, но весьма интересного текста, принадлежащего к жанру камашастр — «Кадам-бара-свикарана-карики». Ярким и живым языком автор текста описывает любовные наслаждения молодой пары, сопровождаемые совместным вкушением вина. Текст до сих пор не переводился ни на один европейский язык.

Андрей Игнатьев - Книга о любви и вине. Эрос и алкоголь в Индии

М. : «Касталия», 2020. — 200 с.

ISBN 978-5-521-15786-0

Андрей Игнатьев - Книга о любви и вине. Эрос и алкоголь в Индии - Содержание