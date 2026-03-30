Игнис - Журнал инициатических исследований - Том II
Сборник «Игнис: Журнал инициатических исследований» представляет собой уникальную антологию текстов, отражающих интеллектуальный ландшафт итальянского эзотеризма первой четверти XX века. В центре издания стоит фигура Артуро Регини — выдающегося математика и масона, который стремился возродить «италийскую традицию» (пифагорейство) как альтернативу как современному материализму, так и набиравшему силу католическому мистицизму. Книга объединяет работы крупнейших мыслителей интегрального традиционализма, включая Юлиуса Эволу и Рене Генона, предлагая глубокую критику современной западной науки и философии с позиций инициатического знания.
Первый том содержит программные статьи, посвященные не только метафизике и магии, но и социально-политическим аспектам эзотеризма (например, «Языческий империализм»). Особый интерес представляют рецензии Регини на ключевые труды современников, где он выстраивает иерархию знания и критикует «дилетантизм» в духовных вопросах. Статья Аничето дель Массы о пифагорействе задает тон всему сборнику, провозглашая необходимость возврата к строгой натурфилософской традиции Италии, очищенной от «мистических утопий» и позитивистских заблуждений послевоенной эпохи.
Игнис: Журнал инициатических исследований. Том II
Ред. Регини А., Эвола Ю. и др. — Тамбов: Ex Nord Lux, 2026. — 358 с.
Перевод с итал. О. Молотова
Игнис: Журнал инициатических исследований. Том II - Содержание
Пифагорейство против позитивизма: Защита «италийской школы» как строгой научной и духовной системы, противостоящей материализму западной науки.
Критика Антропософии: Анализ Юлиусом Эволой учения Рудольфа Штейнера и его места в европейском эзотерическом контексте.
Магический идеализм: Рецензии на ранние философские работы Эволы, закладывающие фундамент его концепции «человека как бога».
Традиция и Масонство: Исследование Рене Геноном связей Жозефа де Местра с масонскими ложами и обсуждение «египетского ритуала» Калиостро.
Opus Magicum: Практические и теоретические аспекты магии — использование зеркал, герметическая ботаника (травы) и алхимическая поэзия.
