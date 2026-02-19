Раби Йосеф Играс (1685-1730) родился в Ливорно, Италия, в раввинской семье сефардского происхождения. Уже с юношеских лет был известен как гений в познании Торы. Учился каббале в городе Реджио у раби Биньямина аКоэна, старейшего каббалиста поколения. Будучи в Реджио, стал известен своим благочестием и раздал все деньги, полученные от родителей, на благотворительность.

Основал йешиву в Пизе. Первую книгу издал в 18 лет, а также написал книгу респонсов по галахе и полемические книги против последователей Шабтая Цви. Когда р. Играс вернулся в родной Ливорно, его приняли с большим почетом и назначили раввином города. Но наибольшую известность раби Играсу принесла книга «Шомер Эмуним», которая считается одним из базисных трудов по каббале.

В ней он ясно и понятно, в форме диалога, объясняет неподготовленному и даже сомневающемуся в истинности Тайного учения читателю важнейшие принципы богословия каббалы.Книга адресована современникам автора, религиозным евреям, не понаслышке знакомым с Торой и Талмудом, и поэтому некоторые высказывания, подходы и вопросы могут показаться непонятными для начинающего русскоязычного читателя.

Тем не менее, книга ничуть не потеряла актуальность, ведь в них рассматриваются основы основ каббалы и учения о Б ־ ге. Особую же пользу труд р. Играса принесет тем, кто уже пытался познакомиться с книгами по каббале или хасидизму. Он поможет упорядочить отрывочные знания и заложить надежный фундамент для дальнейшего продвижения. Р. Играс считается одним из основателей школы, рассматривающей цимцум как аллегорию. Он полемизировал по этому поводу с р. Имануэлем Хай Рики и поэтому уделил данному вопросу большое внимание в своей книге.

Иерусалим, 2017 - 286 с.

Перевод П. Зидмана

Издательство «Яхад»

Раби Йосеф Играс - Теология каббалы - Шомер Эмуним - Хранящий верность - Начало

И было, в дни, когда судили судьи — и был голод на земле. Не голод хлеба и не жажда воды, но по слову Г-спода. И разделился тогда народ Израиля на две группы. Одна говорит, что всю Тору нужно понимать лишь в простом смысле, и отрицает существование скрытой ее части. По мнению этих людей, в Торе есть только то, что мы читаем в ней буквально, вместе с принципами ее толкования, переданными нам Мудрецами. И каждый человек обязан во все дни своей жизни, которые даст ему Б-г, изучать и исследовать споры Учителей и установления законоведов, чтобы хранить и выполнять все законы Торы. А другая группа утверждает, что кроме открытой в буквальном смысле Торы, в ее заповедях и, особенно, в ее рассказах есть еще сокровенная, скрытая часть.

И идеальное знание — это постижение тех тайн, о которых сказал царь Давид: «Открой мои глаза, и я увижу чудеса твоей Торы». И не было конца спорам и пререканиям, каждый говорил, что правда — с ним. Продолжалось это несогласие между мудрецами долгое время, пока не встал князь Зехарьяу, сын Иеварехьяу, и не сказал им следующее: «Да не будет ссоры между вами, послушайте моего совета и будет жить душа ваша. Возьмите себе по одному человеку из каждой группы, и пусть они представят перед нами свои аргументы, и тогда в споре родится истина — кто из них прав, а кто тяжко ошибается. А если послушаете меня — пусть со стороны талмудистов выступает Шалтиэль, ибо он — муж разумный, исполненный духа мудрости и знания.

А со стороны каббалистов — вот мудрец Иеояда, известный своей ученостью». И ответил весь народ, стоящий во вратах, и сказали: Хорошо слово, которое ты сказал! И ответил Шалтиэль, и сказал: Невозможно устроить такой диспут, ведь все слова последователей каббалы основаны на их вере в своих мудрецов, которых они называют «каббалистами», и невозможно с ними спорить на основе логики и разума — ведь они не принимают логических доводов, пропускают их мимо ушей. А раз так, то какой смысл с ними спорить? Йеояда: Истинно, что основа каббалы — доверие к мудрецам прошлого. Ведь нам доподлинно известно об их мудрости и благочестии, а также о том, что они получили традицию по цепочке от предыдущих поколений.

Но это не причина воздерживаться от исследования и анализа высказываний мудрецов, не задавать трудных вопросов и не ставить под сомнение их постулаты. Наоборот, у нас принято всесторонне обсуждать слова каббалистов, сопоставлять их друг с другом и интенсивно анализировать, как это делают при изучении Талмуда. Шалтиэль: Если так, то я готов к этому диспуту, ибо я действи- тельно мечтаю пообщаться с каббалистами и исследовать их учение, чтобы понять, на чем оно основано. А сейчас, если позволишь мне высказать перед тобой свои сомнения, я начну приводить свои аргументы и трудные вопросы. Йеояда: Тебе дано это право с условием, что всякую вещь, которую ты не сможешь отрицать и оспорить, признаешь истинной.

И также всякое высказывание, которое, как мы докажем, является простым смыслом слов учителей Талмуда, ты не будешь пытаться истолковать превратно, в противо- речии с явным значением слов. Если так ты поступишь, то, я уверен, постулаты каббалистов будут в твоих устах сладки, как мед, и ты найдешь доказательства их истинности в Писании, в Талмуде и в Мидрашах.