Игумнов - Евангелие от Иоанна – С современными комментариями
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Homiletics, Educational

Евангелие — зеркало, потому что оно говорит о Христе, Божьем Слове, ставшем человеком. Христос — камертон человечности: то, как Он жил, общался с людьми, открывал Бога и действовал в разных обстоятельствах, становится для верующего мерой правды, добра и подлинной жизни.

Книга предлагает текст Евангелия от Иоанна по церковным зачалам с современными комментариями епископа Феоктиста, протоиерея Павла Великанова, священника Стефана Домусчи и священника Дмитрия Барицкого. Это издание помогает регулярно сверять свою жизнь с Евангелием и видеть во Христе живой образ Божией истины, любви и человечности.

Евангелие от Иоанна с современными комментариями / епископ Феоктист (Игумнов), протоиерей Павел Великанов, священник Стефан Домусчи, священник Дмитрий Барицкий. – М.: «Никея», 2026. – 592 с.
ISBN 978-5-908123-22-8

Игумнов Феоктист, Великанов Павел, Домусчи Стефан, Барицкий Дмитрий – Евангелие от Иоанна – Содержание

  • Предисловие

  • Евангелие от Иоанна, зачала 1–10

  • Евангелие от Иоанна, зачала 11–20

  • Евангелие от Иоанна, зачала 21–30

  • Евангелие от Иоанна, зачала 31–40

  • Евангелие от Иоанна, зачала 41А–50

  • Евангелие от Иоанна, зачала 51–60

  • Евангелие от Иоанна, зачала 61А–67

  • Заключение

Added 24.05.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

A
Avel 1 hour ago
Большое спасибо!

