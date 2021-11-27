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Ихилов - Этногенез и древняя история горских евреев Кавказа

Дон Михайлович Ихилов - Этногенез и древняя история горских евреев Кавказа
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, History, **Jewish History, Religious Studies Atheism
Горские евреи Кавказа - небольшая этническая группа. Большинство представителей этой народности на рубеже XIX — XX веков проживало в Дагестане и Азербайджане. Формирование горских евреев в самостоятельный этнос началось в древней историко-культурной среде Ширвана и Южного Дагестана.
Контактируя с ираноязычными племенами, предки горских евреев также взаимодействовали с кавказскими горцами: лезгинами, табасаранцами, рутулами, кайтагцами и др.
Заголовок настоящей книги начинается со слова «этногенез», что означает - «происхождение народа». «Происхождение и древняя история горских евреев Кавказа» - это многогранное научное исследование, проведённое на стыке таких наук, как иудаика и история еврейского народа, археология, этнография и филология горских евреев, география, историческое краеведение и семитская топонимика Южного Дагестана.

Дон Михайлович Ихилов - Этногенез и древняя история горских евреев Кавказа

Израиль: Издательский дом «Мирвори», 2009, - 160 стр., ил.
ISBN 978-965-7448-05-2

Дон Михайлович Ихилов - Этногенез и древняя история горских евреев Кавказа - Содержание

  • Введение
  • Глава I. Захват Ассирией Израильского царства. Пленение евреев в 722 году до нашей эры
  • Глава II. Ответвление части еврейских пленников по маршруту из Ирана в Азербайджан
  • Глава III. Появление предков горских евреев в Северном Азербайджане и Дагестане
  • Глава IV. Горские евреи Кавказа в период арабо-хазарских войн
  • Глава V. Азербайджан и Дагестан в эпоху средневековых восточных завоеваний
  • Глава VI. Восточный Кавказ и Россия со второй половины XVIII века до начала XX века
  • Глава VII. История и культура горских евреев Кавказа в последнем столетии
  • Заключение
Фотоальбом
Приложения
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Added 27.11.2021
Author brat christifid
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