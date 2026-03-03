Возрождение и сохранение духовно-нравственных ценностей народа призвано сыграть важную роль в созидательном развитии Беларуси. Ослабление традиционных ценностей и духовно-нравственных идеалов, нарушение родовых и семейных связей между поколениями, социально-экономические кризисные процессы оказывают деструктивное влияние на сознание молодых людей. Возникает насущная потребность в воспитании у молодого поколения чувства долга и ответственности за судьбу родной земли уважения к историческому прошлому, культурным традициям, стремления сохранить памятники культуры.

Православное краеведение является мощным фактором сбережения свидетельств духовности белорусского народа, духовно-нравственного взросления подрастающего поколения. На протяжении тысячелетия именно православная вера являлась источником развития духовной культуры, основой морали и жизнедеятельности белорусов. Именно поэтому каждый гражданин нашей Родины должен знать не просто историю своего города, села, но в том числе и ценности православного наследия, интересоваться архитектурными объектами, памятниками как немыми свидетелями истории нашей малой Родины. Любовь к малой родине должна освящаться духовным началом. Важную роль в данном процессе призвано сыграть знакомство со святынями родного города или населенного пункта.

Ценностью православного наследия, святыней деревни (агрогородка) Детковичи является церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Сейчас, как и много десятилетий назад, в этой церкви молодые люди создают свою семью, венчаются, клянутся в верности, получает Божье благословение на добрые дела. Также здесь отпевают людей, находящихся на пороге в мир иной, помня о том, что именно здесь зарождается храм души каждого православного человека.

Минск : Издательство Минской духовной академии, 2021. - 152 с.

ISBN 978-985-7145-50-8

III Чтения памяти протоиерея Иоанна Григоровича (1792-1852): историка, археографа, археолога : Материалы научно-практической конференции, Минск : Минская духовная академия, 13 июня 2019 года - Содержание

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Булаты П. Ю. - СПРАВА ЖЫРОВІЦКАГА МАНАСТЫРА Ў ФОНДАХ АРХІВА НАВУКОВАГА ЦЭНТРА КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ ЛІТВЫ (1925-1939 ГГ.): АПІСАННЕ І ПЕРСПЕКТЫВЫ ВЫВУЧЭННЯ

СЕКЦИЯ 1. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В X - НАЧ. XX СТ.

Лагуновская Е. А., Миронюк А. А - ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (АГ ДЕТКОВИЧИ)

Гардун К. С. - ДЗЕЙНАСЦЬ УЛАДНЫХ СТРУКТУР РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ Ў ДАЧЫНЕННІ ЎНІЯЦКАЙ ЦАРКВЫ Ў КАНЦЫ XVIII - ПАЧАТКУ XIX СТ.

Сімакоў А. В. - АБ НАЗВЕ БАГАСЛОЎСКАГА ВУЧЫЛІШЧА Ў САН-ФРАНЦЫСКА

Гиндренас А. В. - ЛИТОВСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ В ПЕРИОД ЭВАКУАЦИИ (ИЮЛЬ 1915 - 1918 ГГ.)

СЕКЦИЯ 2. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Иерей Алексей Залицаев - МОГИЛЕВСКИЙ ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В 1925 Г., КАК МЕСТО КОНСОЛИДАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА И МИРЯН ПРОТИВ ОБНОВЛЕНЧЕСКОГО РАСКОЛА

Спиридонова Т. А. - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПРИ СМ БССР ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЦЕРКОВНЫМ СЛУЖЕНИЕМ ДУХОВЕНСТВА В 1948-1953 ГГ.

Иерей Сергий Гриняк - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РПЦ ПО БОБРУЙСКОЙ ОБЛАСТИ БССР В 1944-1945 ГГ.

Сытько А. Н. - ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕРКВИ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА В ДЕРЕВНЕ ЛЕНИНО СЛУЦКОГО РАЙОНА В 1961 Г.

СЕКЦИЯ 3. БОГОСЛОВСКО-ЛИТУРГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Лагуновская Е. А.- ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ХРИСТИАНСТВА КАК ОСНОВА МЕЖХРИСТИАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Иерей Дмитрий Каврига - DE PERSONIS IURIDICIS В ОТНОШЕНИИ «ECCLESIA SUI IURIS» СОГЛАСНО CODEX IURIS CANONICI/1983

Карманов К. Л. - ЦЕРКОВНАЯ МУЗЫКА КАК ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИАКОНА СЕРГИЯ ТРУБАЧЁВА «БРАТИЕ, СИЕ ДА МУДРСТВУЕТСЯ В ВАС» (ФЛП. 2:5-11)

Священник Сергий Пинчук - АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПРАВО ЦЕРКВИ В ПОСТАНОВЛЕНИЯХ АНТИОХИЙСКОГО СОБОРА 341 Г.

СЕКЦИЯ ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ