Иисус и Мухаммед - Поразительные совпадения и явные различия - Марк Гэбриел

Гэбриел - Иисус и Мухаммед
Иисус и Мухаммед: безусловно, влияние этих двух людей сделало общество таким, каким мы знаем его сегодня. Буквально миллиарды приняли их учения и послания. Так как же люди, которые сами ничего не написали, оказали такое влияние на развитие истории? Их наследие всегда будет оставаться на недосягаемой высоте.
Некоторые полагают, что их учения и образ жизни во многом схожи, другие считают, что у них нет ничего общего. У каждого есть свое мнение, но на чем оно основано? Кто-то сказал: «Нельзя судить о религии по поведению тех, кто называет себя верующими». Единственный способ понять суть данного вопроса, который подвергся самым различным влияниям времени, различных культур и страха, — обратиться к первоисточникам их учений. Обратившись к их учениям, что мы будем с ними делать? Как Иисус, так и Мухаммед утверждают, что от нашего ответа зависит наше будущее.
На следующих страницах вы познакомитесь с правдой о жизни этих двух людей, не на основе чьих-то мнений или традиций, но исходя из того, чему они учили и как они жили.
Действительно ли их последователи исполняют те предписания, и прислушиваются к тому, чему учили основатели их религий? Миллионы отдали свои жизни за их учения. До конца ли они их понимали?
Марк А. Гэбриел - Иисус и Мухаммед - Поразительные совпадения и явные различия
Издательство «Кавказ»
2006 г.
Марк А. Гэбриел - Иисус и Мухаммед - Поразительные совпадения и явные различия - Содержание
Содержание
Введение
Раздел I. История моей жизни
- 1. Детство и юношество в исламе
- 2. Покидая университет
- 3. День, когда я увидел Иисуса и Мухаммеда рядом друг с другом
Раздел II. Жизни Иисуса и Мухаммеда
- 4. Истории детства
- 5. Начало откровений
- 6. Реакция людей на послания
- 7. Распространяя учение
- 8. Последние дни 83
- 9. Хронологии основных событий жизни
Раздел III. Их наследие в словах и деяниях
- 10. Их послания миру
- 11. Учение Иисуса и Мухаммеда друг о друге
- 12. Исцеления и чудеса
- 13. Значение Священной войны
- 14. Учение о любви
- 15. Учение о молитве
- 16. Отношение к женщинам
- 17. Интересные совпадения
- 18. Сравнение практических наставлений
Раздел IV.Заключение
- 19. Краткое изложение основных идей
- 20. Мое личное решение
Эпилог
- Приложение А. Источники информации об Иисусе и Мухаммеде
- Приложение Б. Исламское учение, рассматривающее библейские пророчества о Мухаммеде
- Приложение В. Ветхозаветные пророчества об Иисусе
- Приложение Г. Иисус в Коране и Библии
- Приложение Д. Сопоставление стихов из Корана и Библии
Примечания
Библиография
Марк А. Гэбриел - Иисус и Мухаммед - Поразительные совпадения и явные различия - Предисловие
Был прекрасный египетский зимний день. Ярко светило солнце, а воздух дышал прохладой. Я как раз позавтракал дома, где жил с мамой, отцом, братьями, сестрой, дедушкой и дядей. Мне тогда было 5 лет, но я очень хорошо помню тот день.
Мой дядя сказал мне: «Мы собираемся вместе читать Коран. Твой экземпляр у тебя?» Я с радостью пошел за небольшой книгой, которую незадолго до этого дал мне дядя. Это был не весь Коран, а только одна из тридцати частей.
Мой дядя только что окончил самый престижный исламский университет в мире — Аль-Азхар в Каире. Ему было немного за тридцать, а он уже служил имамом крупнейшей мечети в округе. Дядю уважали в среде благочестивых мусульман.
Мы вместе шли по улице в направлении нашего семейного сада, где раскинулись виноградники, смоковницы и апельсиновые деревья. Сад был возле канала, и, сидя на берегу, мы могли видеть лодки, рыбаков и фермеров, приводивших туда на водопой и купание буйволов.
Дядя приступил к чтению. Слова были мне знакомы, потому что я слышал их всю свою жизнь — в мечети, по радио, от чтеца Корана, которого мы приглашали за определенную плату на дом. Дядя прочел первый аят последней суры Корана. Затем он попросил меня повторить этот аят для него. Я так и сделал. Тогда он подправил мое произношение классического арабского и сказал, чтобы я повторил снова. Я повторил. И так мы делали много раз до тех пор, пока этот аят не был мною выучен наизусть. Потом приступили ко второму аяту.
В тот день мы прошли, таким образом, три или четыре аята. Потом нас прервали. Людям всегда хотелось задать моему дяде вопросы о вере и законе ислама, ведь он был одним из немногих людей с образованием среди тех, кто жил у нас в округе. Дожидаясь его, я стал играть у воды. Тогда он окликнул меня: «Иди домой к матери и попроси ее помочь тебе собраться в меч
спасибо