Иисус и Мухаммед - Поразительные совпадения и явные различия - Марк Гэбриел

Был прекрасный египетский зимний день. Ярко светило солнце, а воздух дышал прохладой. Я как раз позавтракал дома, где жил с мамой, отцом, братьями, сестрой, дедушкой и дядей. Мне тогда было 5 лет, но я очень хорошо помню тот день.

Мой дядя сказал мне: «Мы собираемся вместе читать Коран. Твой экземпляр у тебя?» Я с радостью пошел за небольшой книгой, которую незадолго до этого дал мне дядя. Это был не весь Коран, а только одна из тридцати частей.

Мой дядя только что окончил самый престижный исламский университет в мире — Аль-Азхар в Каире. Ему было немного за тридцать, а он уже служил имамом крупнейшей мечети в округе. Дядю уважали в среде благочестивых мусульман.

Мы вместе шли по улице в направлении нашего семейного сада, где раскинулись виноградники, смоковницы и апельсиновые деревья. Сад был возле канала, и, сидя на берегу, мы могли видеть лодки, рыбаков и фермеров, приводивших туда на водопой и купание буйволов.

Дядя приступил к чтению. Слова были мне знакомы, потому что я слышал их всю свою жизнь — в мечети, по радио, от чтеца Корана, которого мы приглашали за определенную плату на дом. Дядя прочел первый аят последней суры Корана. Затем он попросил меня повторить этот аят для него. Я так и сделал. Тогда он подправил мое произношение классического арабского и сказал, чтобы я повторил снова. Я повторил. И так мы делали много раз до тех пор, пока этот аят не был мною выучен наизусть. Потом приступили ко второму аяту.

В тот день мы прошли, таким образом, три или четыре аята. Потом нас прервали. Людям всегда хотелось задать моему дяде вопросы о вере и законе ислама, ведь он был одним из немногих людей с образованием среди тех, кто жил у нас в округе. Дожидаясь его, я стал играть у воды. Тогда он окликнул меня: «Иди домой к матери и попроси ее помочь тебе собраться в меч