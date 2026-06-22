Иисус - От поиска исторического к евангельскому - Выпуск 3

Молитва и изучение Библии должны быть неразрывно связаны с Его личностью, чтобы не утратить всякий смысл или не превратиться в идолопоклонство. Мы часто намеренно игнорируем некоторые стороны личности Иисуса, переосмысливая его по своему образу и подобию, а затем удивляемся тому, что наша собственная духовная жизнь перестала вдохновлять и преображать нас.

(Николас Томас Райт, "Иисус. Надежда постмодернистского мира ", стр. 5)

Жизнь Иисуса являет нам Лик Бога-Отца. Поэтому столь существенно пристально размышлять о жизни Иисуса, пропитывать свое сознание малейшими намеками, сценками, жестами и речениями. Все в жизни Иисуса стало исполнением Его слов: Кто видел Меня, видел Отца (Ин 14, 9). Жизнь Иисуса показывает, какие качества составляют совершенство Его Отца, — это мудрость, которой никто не способен противостоять; власть, которой дивились толпы народа; неслыханное милосердие по отношению к грешникам; пламенная ревность о правде; любовь вплоть до самопожертвования и самоотвержения. В то же время Христос открывает нам Своей жизнью не только Лик Отца, но и наш собственный: Христос, последний Адам, в Откровении тайны Отца и Его любви полностью являет человека самому человеку и открывает ему его высочайшее призвание. Поэтому Иисус и является для нас образцом и идеалом для подражания. Его рождение в вертепе научает нас смирению; тридцать лет, проведенные в Назарете, дают пример усердия и выдержки; три года Его благовестия — образец ревности на благо Царства Божия; три дня страданий учат послушанию.

(Кристоф Шёнборн, Бог послал Сына Своего, стр. 232)

Потребовалось немало времени и размышлений над тем, как Иисус понимал свою смерть, прежде чем забрезжил свет и я понял: историческое исследование не только не противоречит христианской вере, но без него не обойтись, если мы стремимся к полному и многостороннему пониманию Иисуса, к которому призывают нас евангелисты. Более того, не будучи внимательными к историческим смыслам, мы не поймем ни Иисуса, ни Евангелия. Поэтому, вопреки расхожему мнению, история и вера идут рука об руку.

(Вячеслав Звягинцев, Трибунал для Иисуса. стр. 11 (приводит слова Н.Т. Райта))

Особенно важна здесь категория отсроченного значения, предполагающая, что как новая информация, полученная позже, так и новые размышления и догадки, могут, не отрицая первоначального смысла события, расширить его и углубить. Таким же образом события, в начале загадочные или не совсем понятные, могут со временем проясниться.

(Ричард Бокэм, Иисус глазами очевидцев. Первые дни христианства : живые голоса свидетелей, стр. 376)

По этому поводу мне хочется повторить то, что уже было сказано: единственная цель всех этих размышлений - привести читателя к самому Священному Писанию. Образ Иисуса, который они обрисовывают, не полон ни в каком отношении; не сказано еще очень многое, и тот, кто хочет охватить взором все, должен обратиться к самому тексту. Сказанное нами также не претендует на безусловную истину... В остальном святой образ каждый раз возникает заново при встрече повествования с сердцем, готовым Его принять. Бери Писание, читай его и, в той мере, в какой это дарует тебе Отец, ты встретишь Сына. Никто другой не может нарисовать лик Господа, который обращен именно к тебе, - узреть его ты должен сам. И никому другому ты не должен позволить заслонить его от тебя, ибо твоя собственная встреча с Господом есть самое великое, что может быть тебе дано.

(Романо Гуардини, Господь, стр. 298)

Когда мы смотрим на Иисуса, Мужа скорбей и изведавшего болезни, трудящегося для спасения погибающих, обесчещенного, осмеянного, гонимого из города в город на протяжении всего Его служения, когда мы видим Его в Гефсимании с кровавыми каплями пота на челе и в муках умирающего на кресте, — когда мы видим все это, тогда наше я больше не требует признания. Взирая на Иисуса, мы испытаем стыд за нашу холодность, за наше безразличие, за наш эгоизм. Тогда мы пожелаем стать хоть чем-нибудь или ничем, только чтобы от всего сердца служить своему Наставнику. Тогда мы с радостью будем нести крест за Иисусом, переносить испытания, посрамление или гонения ради Него.

(Эллен Уайт, Желание веков, стр. 439)



Иисус - От поиска исторического к евангельскому - Выпуск 3 - Цель подборки

В дополнении к целям и последствиям размышлений над жизнью Иисуса, указанным в цитатах выше, я процитирую слова апостола Павла: "Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его" (Рим. 5:9-10).

Эти два стиха - параллелилизм. Первая часть 9 стиха соответствует первой части 10 стиха. Получится, что фраза "оправданы Кровию" из 9 стиха соответствует фразе "примирились с Богом смертью Сына Его". Далее, вторая часть 9 стиха соответствует второй части 10 стиха. Получится, что фраза "спасемся Им от гнева" соответствует фразе "спасемся жизнью Его". Итак, как мы получаем оправдание/примирение смертью/кровию Сына, то так мы и получаем спасение Им/жизнью Его. То, как мы приобщаемся к Крови Его, так же и к Жизни Его. То, как мы погружаемся крещением в смерть Его и таким образом получаем оправдание, таким же образом ожидается, что мы погрузимся в жизнь Его, только так можем мы спастись. Как пишет Павел : И уже не я живу, но живет во мне Христос. Таким обрзаом, Его Жизнь должна буть нашей Жизнью.

Поэтому получается, что нет ничего важнее Жизни Христа, ибо в ней спасение. Поэтому, будем больше размышлять над Жизнью Иисуса, чтобы лучше знать, каков образец Жизни, к которой Бог благоволит, и какими Он хочет нас видеть. Этому и поможет данная подборка.

Иисус - От поиска исторического к евангельскому - Выпуск 3 - Состав подборки

Фантастически огромное собрание в 1 файле - 151 книга, более 50 000 страниц

Книги из данной подборки рассматривают следующие важные вопросы:

Мессианские пророчества, которые отражают сущность ожидаемого в первом веке Машиаха

Исторический фон Нового Завета

Исторические и археологические сведения про Иисуса

Рождение Иисуса

Жизнь Иисуса

Смерть Иисуса

Воскресение Иисуса

Человеческая природа Иисуса

Божественная природа Иисуса

Книги рассматривают как отдельные темы, так и последовательно рассматривают земную жизнь Иисуса по текстам Евангелий, даже в хронологическом порядке, и некоторые книги будут полезны для периодических перечитываний, чтобы больше познавать видимую земную жизнь нашего Господа.

Материал подбирался таким образом, чтобы каждая книга могла бы быть полезна и интересна верующим любой конфессии, поэтому в подборку не входят известные книги о жизни Иисуса, которые приносят больше вред, чем пользу.



Итак, в подборку (включая обновления) входят следующие книги:

[collapse]

1. Аверкий (Таушев), архиеп. ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ: Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета [Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2005]

2. Агамбен Джорджо. Пилат и Иисус [М.: Грюндриссе, 2014]

3. Акийол Мустафа. ИСЛАМСКИЙ ИИСУС: Как Царь Иудейский стал у мусульман пророком [«Эксмо», 2017, электронное издание от «Литрес»]

4. Александр (Смирнов), прот. МЕССИАНСКИЕ ОЖИДАНИЯ И ВЕРОВАНИЯ ИУДЕЕВ ОКОЛО ВРЕМЕН ИИСУСА ХРИСТА (от Маккавейских войн до разрушения Иерусалима римлянами) [СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2010]

5. Алисон Джеймс. ПОСТИЖЕНИЕ ИИСУСА. Доступное введение в христологию [М.: ББИ, 2010]

6. Алфеев Павел, прот. ОТ ГЕФСИМАНИИ ДО ГОЛГОФЫ. Часть 1. От Гефсимании до претории Пилата [Братство св. Василия, 1915, рус. дореформ.]

7. Алфеев Павел, прот. НА ГОЛГОФЕ [Братство св. Василия, 1915, рус. дореформ.]

8. Алфеев Павел, прот. ПЕРЕПИСЬ КВИРИНИЯ, как неизгладимый исторический документ неопровержимой достоверности Евангельских событий [Братство св. Василия, 1915, рус. Дореформ.]

9. Амвросий Исаак. ВЗИРАЯ НА ХРИСТА: Рождество Иисуса [Пенза, 2012]

10. Бальтазар Ганс Урс фон. ПАСХАЛЬНАЯ ТАЙНА. Богословие трех дней [М.: ББИ, 2006]

11. Бартницкий Роман. СИНОПТИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ: История возникновения и толкование [Духовная библиотека, 2009]

12. Бейкер Дэвид. СТАНОВЯСЬ СЫНОМ. Автобиография Иисуса [М.: Эксмо, 2015]

13. Бейли Кеннет. ИИСУС ГЛАЗАМИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА. Изучение Евангелий с культурной точки зрения [Черкассы: Смирна, 2015]

14. Белоусенко Максим. Иисус из Назарета: еврейский Мессия [К.: «Азимут-Украина», 2012]

15. Беннетт Ричард. Исторический фон Нового Завета [Одесса: Христианский гуманитарно-экономический открытый университет, 2015]

16. Берридж Ричард. ЧЕТЫРЕ ЕВАНГЕЛИЯ, ОДИН ИИСУС? Символическое прочтение [Библия для всех, 2010]

17. Бирд Майкл; Эванс Крейг и др. - КАК БОГ СТАЛ ИИСУСОМ: Реальные истоки веры в божественность Иисуса Христа. Ответ Барту Эрману [электронное издание, 2018, избранные главы]

18. Бокэм Ричард. ИИСУС ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ. Первые дни христианства: живые голоса свидетелей [М.: Эксмо, 2011]

19. Борг Маркус. БУНТАРЬ ИИСУС: Жизнь и миссия в контексте двух эпох [М.: Эксмо, 2009]

20. Борг Маркус; Кроссан Джон Доминик. ПЕРВОЕ РОЖДЕСТВО: Что на самом деле говорят евангелия о рождении Иисуса [М.: Эксмо, 2009]

21. Борг Маркус; Кроссан Джон Доминик. ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ. Хроника последних дней Иисуса в Иерусалиме [электронное издание клуба Эсхатос, 2018]

22. Брюн Франсуа. О ХРИСТЕ ПО-ДРУГОМУ. Подлинный смысл Страстей Христовых [СПб.: Алетейя, 2019]

23. Буньян Джон. Христос - совершенный Спаситель [Dutch Reformed Tract Society, 1998]

24. Ванье Жан. ВОЙТИ В ТАЙНУ. Иисус в Евангелии от Иоанна [Москва, Вера и Свет, 2013]

25. Введенский А., свящ. К КОМУ ОТНОСИТСЯ ПРОРОЧЕСТВО О РОЖДЕНИИ ЭММАНУИЛА (По поводу позднейших лжетолкований означенного пророчества) [Труды Киевской духовной академии, 1913, № 2, с. 185-212, рус. Дореформ.]

26. Вермеш Геза. ИИСУС - ИУДЕЙ. Прочтение Евангелий историком [перевод и электронное издание клуба ESXATOS, 2019]

27. Волнин А.К. МЕССИЯ ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ ПРОРОКА ИСАИИ. Опыт библейско-богословского и критико-экзегетического изследованя пророчеств Исаии о лице Мессии [Киево-Печерская Успенская Лавра, 1908, рус. дореформ.]

28. Воробьёв Сергей. ЕВАНГЕЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ от Рождества до Вознесения Господа Иисуса Христа с историческими и археологическими подтверждениями [М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2015]

29. Вошер Пол. Сила и смысл Евангелия [Мн.: Позитив-центр, 2014]

30. Вудруф Джеймс. ЕСЛИ НЕ ИИСУС, ТО КТО? Увлекательное исследование жизни Иисуса из Назарета [Донецк: Обф «Восточноевропейская Миссия», 2013]

31. Гарднер Линн. Смерть и воскресение Иисуса Христа [Киев: Издательство «Книгоноша», 2017]

32. Гибсон Шимон. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ИИСУСА: Археологические свидетельства [М.: Астрель: CORPUS, 2010]

33. Гилберт Грег. Кто такой Иисус? [Чернигов: In Lumine Media, 2019]

34. Гилберт Грег. Что такое Евангелие? [Чернигов: In Lumine Media, 2012]

35. Григорьев Иван Ф. ПРОРОЧЕСТВА ИСАИИ О МЕССИИ И ЕГО ЦАРСТВЕ. Библейско-экзегетическое исследование [Казань, Типография Императорского Университета, 1901, рус. дореформ.]

36. Гуардини Романо. Господь [М.: Духовная библиотека, 2012]

37. Данн Джеймс Д. НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИИСУСА: Что упустил поиск исторического Иисуса [М.: ББИ, 2009]

38. Деревенский Борис. Иисус Христос в документах истории [СПб.: Алетейя, 2013, 6-е изд.]

39. Деревенский Борис. Мусульманский Иисус [СПб.: Амфора, 2009]

40. Деревенский Борис. Тайны евангельской истории [СПб.: Алетейя, 2014]

41. Джадид Искандер. Крест в Евангелии и в Коране [Корнталь: Свет на Востоке, 1983]

42. Джон Дж., Велли Крис. ИИСУС. Тайна жизни и учения [К.: Свет на Востоке, 2006]

43. Джонсон Пол. ИИСУС: Жизнеописание [М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014]

44. Дидон Анри. Иисус Христос [М.: ТЕРРА - Книжный клуб, 1998, в 2 т.]

45. Додд Чарльз Гарольд. Основатель Христианства [М.: Наука. Восточная литература, 1993]

46. Евсевий (Никольский), митр. Предсказание пророка Исаии о деве и Еммануиле [Москва, Типография Снегирева, 1886, рус. дореформ.]

47. Зайцев Евгений (предисловие). Сын Божий, Сын Человеческий [Заокский: Источник жизни, 2011]

48. Звягинцев Вячеслав. Трибунал для Иисуса [М.: Книжный Клуб Книговек, 2012]

49. Знаменский Иван. Учение о Боге-Слове у восточных апологетов II века [Казань, Типография Императорского Университета, 1882, рус. Дореформ.]

50. Иларион (Алфеев), митр. ИИСУС ХРИСТОС. Жизнь и учение [в 6 кн. — М. : Общецерковная аспирантура и докторантура; Издательский дом «Познание»; Изд-во Сретенского монастыря; Эксмо, 2017]

51. Каспер Вальтер. Иисус Христос [М.: ББИ, 2005]

52. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение [М.: Изд-во ПСТГУ, 2019]

53. Коломийцев Алексей. ДРАГОЦЕННЫЙ ХРИСТОС. Постигая тайну боговоплощения [СПДФО Смоленский С. А., 2013]

54. Кросс Джон. Путник на пути в Еммаус [СПб.: Библия для всех, 2007]

55. Лазаренков Андрей. ПАРТИЯ ИИСУСА. Очерки общественного служения Иисуса Христа [«Издательские решения», 2010; электронное издание от «Литрес», 2016]

56. Лев (Жилле), архим. ИИСУС ГЛАЗАМИ ПРОСТОЙ ВЕРЫ. Разговор души с Богом [М.: Никея, 2019]

57. Лев (Жилле), иером. Иисус Назарянин по данным истории [Париж, YMCA PRESS, 1934, рус. Дореформ.]

58. Леонов Вадим, свящ. БОГ ВО ПЛОТИ: Святоотеческое учение о человеческой природе Господа нашего Иисуса Христа [М., 2005]

59. Липовский Игорь. ИУДЕЯ ХРИСТА. Рождение новой веры [М.: Вече, 2016]

60. Ллойд-Джонс Мартин. Бог Отец, Бог Сын [Xарьков; Д. Ф. Ткаченко, 2001]

61. Логии Христа. Сборник [М.: «Сфера», 2008]

62. Лопухин Александр. Суд над Иисусом Христом, рассматриваемый с юридической точки зрения [М.: Право и закон, 2004]

63. Лукадо Макс. БОГ ПРОШЕЛ РЯДОМ. Хроника Христа [СПб.: «Кайрос», 1998]

64. Люцер Эрвин. ВОЗГЛАСЫ С КРЕСТА. Путь к сердцу Иисуса [СПб.: Библия для всех, 2013]

65. Мак-Артур Джон. ЛИШЬ ИИСУС: Что на самом деле значит быть спасенным [Киев: Феникс, 2020]

66. Маккавейский Николай. Археология истории страданий Господа Иисуса Христа [К.: «Пролог», 2006]

67. МакДауэлл Джош. Доказательства воскресения [М.: СП "Соваминко", 1991]

68. МакДауэлл Джош. НЕОСПОРИМЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА: Исторические свидетельства, факты, документы христианства [М.: СП "Соваминко", 1992]

69. МакДауэлл Джош. Не просто плотник [М.: СП "Соваминко", 1992]

70. МакДауэлл Джош. Свидетельство о воскресении [Христианская миссия “Новая жизнь”, 2013]

71. Маклеод Дональд. Личность Христа [Минск: Позитив-центр, 2017]

72. Марцинковский Владимир. Христос и евреи ["Свет на Востоке", 1995]

73. Мацейна Антанас. Агнец Божий [СПб.: Алетейя, 2002]

74. Мейендорф Иоанн, прот. Христос в восточном православном богословии [М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 2000]

75. Мень Александр, прот. Сын Человеческий [СЛОВО/SLOVO, 1992]

76. Мориак Франсуа. Жизнь Иисуса [М.: Мир, 1991]

77. Мур Марк. Жизнь Христа в хронологическом порядке [в 2 т., Духовная Академия Апостола Павла, 2003]

78. Муретов Митрофан. РАБ БОЖИЙ: Ис. 52:13 - 53:12 [Богословский вестник, 1917, № 2-3, с. 355-374, рус. дореформ.]

79. Мышцын Василий. Раб Иеговы (Исаии 40-66) [Богословский вестник, 1905, №7-8, рус. дореформ.]

80. Мэхен Генри Т. ГЛАЗАМИ НОВОГО ЗАВЕТА. Образ Христа в Ветхом Завете. От книги Бытия до книги Иова [Витебск: "Альфом" - издательская марка В. А. Григорик, 1995]

81. Нибур Ричард. Христос и общество [Новосибирск: Посох, 2008]

82. Ньюснер Джейкоб. Рабби беседует с Иисусом [М.: Мосты культуры, 2006]

83. О'Коллинс Джеральд. ВЕРА В ВОСКРЕСЕНИЕ. Значение и обещание воскресшего Иисуса [М.: ББИ, 2014]

84. Ортберг Джон. РАСПАХНУВШИЙ НЕБЕСА. Кто этот Человек - Иисус Христос? [СПб.: ЛКС, 2015]

85. Орфаницкий И. А. Пророчество Исаии о страданиях и прославлении раба Иеговы (LII, 13-LIII, 12) [Христианское чтение, 1881, № 11-12, рус. дореформ.]

86. Оуэн Джон. Слава Христа [Миссия «Приди и помоги», 2013]

87. Пагола Хосе Антонио. Иисус Человек, ставший богом [М.: Эксмо, 2013]

88. Пайпер Джон. БОГ И ЕСТЬ БЛАГАЯ ВЕСТЬ. Размышления о даре Божьей любви - Самом Боге [In Lumine, «Grace Publishing International», 2007]

89. Пайпер Джон. Видя и наслаждаясь Иисусом Христом [Чернигов КП Издательство "Черниговские обереги", In Lumine Media, 2005]

90. Пайпер Джон. СТРАСТИ ХРИСТОВЫ. Пятьдесят причин, по которым Христу надлежало пострадать и умереть [Київ: Благодійний фонд "Відкриті руки / Древо життя", 2005]

91. Пасечнюк Виктор, свящ. ЕВРЕЙСКИЕ БУКВЫ О ХРИСТЕ. Объяснение 118 псалма [интернет издание, версия текста v.09/2020]

92. Пилат Борис. Иисус, евреи и раннее христианство [М.: ЛЕНАНД, 2006]

93. Пилат Борис. От Иисуса к Мессии [М.: ЛЕНАНД, 2009]

94. Посадский Николай. сост. Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа: «Я с вами до скончания века...» [М.: Сибирская Благозвонница, 2017]

95. Птифис Жан-Кристиан. ИИСУС. ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ХРИСТА: от исторической реальности к священной тайне [М.: Центрполиграф, 2018]

96. Пэйден Джеральд. Левитская система жертвоприношений [Донецк: Обф «Восточноевропейская Миссия», 2013]

97. Райт Кристофер. Познавая Иисуса через Ветхий Завет [СПб.: Мирт, 2010]

98. Райт Николас Томас. Воскресение Сына Божьего [М.: ББИ, 2011]

99. Райт Николас Томас. Иисус и победа Бога [М.: ББИ, 2004]

100. Райт Николас Томас. ИИСУС: Надежда постмодернистского мира [Черкассы: Коллоквиум, 2006]

101. Райт Николас Томас. ИИСУС: ПОСЛЕДНИЕ ДНИ. Что же произошло на самом деле [М.: Эксмо, 2009]

102. Ратцингер Йозеф (Папа Бенедикт XVI). ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА. Детство [Москва, Издательство Францисканцев, 2015]

103. Ратцингер Йозеф (Папа Бенедикт XVI). ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА. Часть ПЕРВАЯ. От Крещения в Иордане до Преображения [СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2009]

104. Ратцингер Йозеф (Папа Бенедикт XVI). ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА. Часть ВТОРАЯ. От Входа в Иерусалим до Воскресения [Москва, Издательство Францисканцев, 2014]

105. Рогозин Павел. Кто же Он? [Свет на Востоке, 1995]

106. Роджерс Ричард. Жизнь Христа [Донецк: Обф «Восточноевропейская Миссия», 2013]

107. Роуи Артур. ИИСУС В ИСТОРИИ И РЕЛИГИИ. Правда и вымысел [М.: ИПЛ, 2016]

108. Сандерс Эд П. Иисус и иудаизм [Москва: Мысль, 2012]

109. Сантала Ристо. Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний [Иерусалим, Керен Ахва Мешихит, 2004]

110. Сантала Ристо. МИДРАШ О МЕССИИ. Мессия и Его Трапеза в Мидраше Рут (главы V, VII и VIII). Истоки и отражение этой идеи в раввинистической литературе [2002]

111. Серебрякова Юлия. ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ: Учебное пособие [М.: Изд-во ПСТГУ, 2013]

112. Синельников Вячеслав, свящ. Воскресение Христово видевше [Издание Сретенского монастыря, 2002]

113. Сперджен Чарльз. СЛАВНЫЕ СВЕРШЕНИЯ ХРИСТА: Что сделал для тебя Иисус [СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2007]

114. Спонг Джон Шелби. ИИСУС ДЛЯ НЕВЕРУЮЩИХ: основатель христианства без мифов, легенд и церковных доктрин [Москва : Эксмо, 2019]

115. Спонг Джон Шелби. Рождение Иисуса [электронное издание, клуб Esxatos, 2019]

116. Сторки Алан. ИИСУС И ПОЛИТИКА. Противостояние властей [Черкассы: Коллоквиум, 2008]

117. Стотт Джон. Крест Христа [Черкассы, Смирна, 2003]

118. Стотт Джон. Несравнимый Христос. [Новосибирск: Посох, 2017]

119. Суинберн Ричард. Воскресение Бога Воплощенного [М.: ББИ, 2008]

120. Схиппер Хендрик. Мессия, которого открывает Священное Писание [Boaz Multi Media, 2010]

121. Тайсен Герд. Тень Галилеянина [М.: ИД «Флюид», 2006]

122. Тарасенко Александр. Иисус и «полнота времени» [СПб.: «Библия для всех», 2000]

123. Тарасенко Александр. ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА – УЧИТЕЛЬ, ПРОРОК, МЕССИЯ: Некоторые аспекты деятельности Иисуса в контексте мессианских ожиданий в начале новой эры [СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2017]

124. Уайт Эллен Гулд. Желание веков [Наследие Эллен Уайт, 1993, официальное электронное издание, для цитирования используются номера страниц на полях]

125. Уайт Эллен Гулд. Превозносите Иисуса Христа [Наследие Эллен Уайт, 1999, официальное электронное издание, для цитирования используются номера страниц на полях] (Ежедневные краткие размышления о жизни Иисуса Христа)

126. Уайт Эллен Гулд. Путь ко Христу [Наследие Эллен Уайт, 2001, официальное электронное издание, для цитирования используются номера страниц на полях]

127. Уайт Эллен Гулд. Христос - наш Спаситель [Наследие Эллен Уайт, 2010, официальное электронное издание, для цитирования используются номера страниц на полях]

128. Уортон Эдвард. Исторические свидетельства христианства [Обф «Восточноевропейская Миссия» 2013]

129. Фади Абд эль-. Личность Христа в Евангелии и в Коране [Корнталь: Свет на Востоке, 1985]

130. Фаррар Фредерик Вильям. Жизнь Иисуса Христа [в 2 т., Hope of Salvation Mission, 2005]

131. Фаст Геннадий, прот. КТО ЖЕ СЕЙ? Книга об Иисусе Христе [М.: Никея, 2013]

132. Флуссер Давид; Бультман Рудольф. ЗАГАДКА ХРИСТА. Две эпохальные работы об Иисусе [М.: Эксмо, 2009]

133. Фрейзер Мэтью. Иисус и повесть искупления в Писании [Чернигов: In Lumine Media, 2017]

134. Фрухтенбаум Арнольд. Иисус был евреем [Библия для всех, 1998]

135. Фрухтенбаум Арнольд. Мессианская христология [Иерусалим , Керен Ахва Мешихит, 2007]

136. Хабермас Гари. ИСТОРИЧЕСКИЙ ИИСУС. Древние свидетельства земной жизни Христа [Симферополь: ДИАЙПИ, 2012]

137. Хенгель Мартин, Швемер Анна Мария. Иисус и иудаизм [М.: ББИ, 2016]

138. Хоскен Роберт (сост.). БЛАГАЯ ВЕСТЬ ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ. Сводный текст четырех Евангелий [Stargate 1996-2000]

139. Чандлер Мэтт. Откровенное Евангелие [Grace Publishing International, 2018]

140. Чубрик В. В., Копеткович Т. А. (сост.). ОТ КОРНЯ ИЕССЕЕВА: О родословии Господа нашего иисуса Христа [М.: Сибирская благозвонница, 2015]

141. Шафф Филипп. ИИСУС ХРИСТОС — ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЧУДО ИСТОРИИ. Опровержение ложных теорий о личности Иисуса Христа и собрание свидетельств о высоком достоинстве характера, жизни и дел его со стороны неверующих [М: Сибирская Благозвонница, 2011]

142. Шёнборн Кристоф. Бог послал Сына Своего [Москва, Христианская Россия, 2003]

143. Шпидлик Фома. ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ХРИСТА? Актуальность Его Личности [Каунас - Caritas, 1998]

144. Эванс Крейг. ИИСУС И ЕГО МИР: Новейшие открытия [М.: Эксмо, 2015]

145. Эванс Крейг. ИИСУС ПРОТИВ СВЯЩЕННИКОВ: Как возникла церковь и кем были первые христиане [Москва: Эксмо, 2016]

146. Эванс Крейг. Сфабрикованный Иисус: Как современные исследователи искажают евангелия [М.: Эксмо, 2009]

147. Эдершейм Альфред. Жизнь и времена Иисуса Мессии [Духовная Академия Апостола Павла, 2004]

148. Юревич Димитрий, свящ. Пророчества о Христе в рукописях Мертвого моря [СПб.: Аксион эстин, 2004]

149. Янси Филипп. Иисус, которого я не знал [СПб.: «Кайрос», 2001]

150. Ястребов Глеб. Кем был Иисус из Назарета? [М.: Эксмо, 2008]

151. Словарь “Иисус и Евангелия” [М.: ББИ, 2003]

[/collapse]

Все книги в подборке - точные копии книг, в основном, бумажных версий, но есть несколько электронных версий книг, но, поскольку они официальные, их можно цитировать.

Все книги прошли дополнительную обработку по улучшению качества, поэтому могут сильно по качеству отличаться от файлов, имеющихся уже в клубе или в интернете.

Описание, дополнительная обработка и создание djvu – Влад-адвентист

Дополнение от 22/06/2026:

проделана фантастическая работа по преобразованию файла djvu в PDF - непрерывная работа lexmak и его компьютера! Файл PDF также доступен для заказа.