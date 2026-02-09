Все больше ученых-гуманитариев из самых разных дисциплин и научных школ различают «Исследование Иисуса» и Третий поиск исторического Иисуса. «Поиском» всецело заняты специалисты по Новому Завету, и часто побудительной причиной для их работы становятся богословские представления. «Исследование Иисуса», напротив – дисциплина академическая; она влечет богословов, археологов, историков, нумизматов, палеографов, географов, знатоков устной истории, социологов и экспертов в психобиографии. В исследование исторического Иисуса вовлекаются католики, протестанты, иудеи, атеисты и многие другие, и все признают, что это исследование надлежит обогащать любыми уместными данными (археологическими находками и всеми древними текстами) и при помощи всевозможных научных методик. Именно это и определило программу Второго симпозиума Принстон-Прага, на котором все ведущие специалисты в изучении исторического Иисуса представили свои доклады, посвященные разным методологическим подходам. Симпозиум прошел в Принстоне с 18 по 21 апреля 2007 года при поддержке Айана Торренса, президента Принстонской теологической семинарии.

Для методик, которыми пользуются в своей работе историки и исследователи, характерна самокритика. Недостаточно просто поставить вопрос и предложить ответ. Следует крайне внимательно отнестись к предпосылкам, стоящим за каждым вопросом, а также продумать, что войдет в методику и что станет приоритетом; кроме того, нужно делиться идеями и использовать лишь улучшенные варианты методик, пока мы не придем к заключениям, какими бы те ни оказались. Из какой бы сферы ни происходили вопросы – будь то история, археология, литературоведение, богословие, – исследователи обращаются к научному методу. Из тех, кто решил сосредоточить свои исследования на историческом Иисусе, почти все признают, что им необходимо применять историко-критический метод. К сожалению, в прошлом мало кто понимал, что работу можно обогатить знаниями из других областей: социологии, антропологии, археологии, риторики и психобиографии. Кроме того, многие не принимают во внимание все данные, имеющие отношение к исследованию личности Иисуса и его мира. Так, лишь в последние тридцать лет исследователи открыли для себя бесценную сокровищницу – литературу эпохи раннего иудаизма, ставшую с тех пор sine qua non, непременным условием в изучении всего, что связано с Иисусом.

Желая сделать свои исследования всесторонними и свободными от дискриминации и предрассудков, участники Второго симпозиума Принстон-Прага постарались создать карту разных подходов к личности еврея по имени «Иисус, сын Иосифа» (Ин 6:42), изображенного и провозглашенного в Евангелиях. Ход мысли определили такие вопросы:

Какие методы и данные были использованы в опубликованных трудах? Какие методы и данные следует использовать и в чем особая ценность именно вашей области знаний и ваших исследований? Что можно предложить для развития исследований Иисуса? Позволит ли улучшение методик и более инклюзивный, непредвзятый подход к источникам, литературным и прочим, по-новому и более глубоко осмыслить предмет наших исследований, и если да, то в чем именно это выразится?

Мы разделили книгу на две большие части. Первая, «Контексты», посвящена «новым» методикам, призванным для изучения мира, в котором жил Иисус: в частности, к ним относятся археология, топография, а также изучение культурной и религиозной среды, окружавшей Иисуса как иудея. А кроме того, мы поговорим о новой методике, психобиографии, которая позволяет рассматривать Иисуса как личность в более широких контекстах. Вторая часть, «Передача традиций Иисуса», посвящена нашим текстуальным источникам, в которых говорится об Иисусе, и тому, как эти источники передавались из поколения в поколение, а кроме того, в ней представлены главы, посвященные отдельным аспектам жизни и служения Иисуса.контексте его жизни. Широкий спектр работ не позволяет подробно разобрать каждую; впрочем, я буду только рад, если читатели захотят ознакомиться со всеми.