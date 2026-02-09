Такие книги выходят раз в десятилетие. Книга представляет собой уникальную подборку обзорных работ 40 всемирно известных иудейских и христианских исследователей, представленных на II Принстонско-Пражском симпозиуме по исследованию Иисуса (Princeton-Prague Symposium on Jesus Research).
В настоящем издании суммируется значительный прогресс в понимании личности Иисуса и культурно-исторического контекста его общественной деятельности, которого ученые достигли за последние годы благодаря новым методам исследования. Представлены практически все аспекты современных научных исследований Иисуса и его мира. Авторы: Ричард Бокэм, Крейг Эванс, Геза Вермеш, Ульрих Луц, Герд Тайсен, Джеймс Чарлзворт, Брайан Ри, Петр Покорны и другие.
Все больше ученых-гуманитариев из самых разных дисциплин и научных школ различают «Исследование Иисуса» и Третий поиск исторического Иисуса. «Поиском» всецело заняты специалисты по Новому Завету, и часто побудительной причиной для их работы становятся богословские представления. «Исследование Иисуса», напротив – дисциплина академическая; она влечет богословов, археологов, историков, нумизматов, палеографов, географов, знатоков устной истории, социологов и экспертов в психобиографии. В исследование исторического Иисуса вовлекаются католики, протестанты, иудеи, атеисты и многие другие, и все признают, что это исследование надлежит обогащать любыми уместными данными (археологическими находками и всеми древними текстами) и при помощи всевозможных научных методик. Именно это и определило программу Второго симпозиума Принстон-Прага, на котором все ведущие специалисты в изучении исторического Иисуса представили свои доклады, посвященные разным методологическим подходам. Симпозиум прошел в Принстоне с 18 по 21 апреля 2007 года при поддержке Айана Торренса, президента Принстонской теологической семинарии.
Для методик, которыми пользуются в своей работе историки и исследователи, характерна самокритика. Недостаточно просто поставить вопрос и предложить ответ. Следует крайне внимательно отнестись к предпосылкам, стоящим за каждым вопросом, а также продумать, что войдет в методику и что станет приоритетом; кроме того, нужно делиться идеями и использовать лишь улучшенные варианты методик, пока мы не придем к заключениям, какими бы те ни оказались. Из какой бы сферы ни происходили вопросы – будь то история, археология, литературоведение, богословие, – исследователи обращаются к научному методу. Из тех, кто решил сосредоточить свои исследования на историческом Иисусе, почти все признают, что им необходимо применять историко-критический метод. К сожалению, в прошлом мало кто понимал, что работу можно обогатить знаниями из других областей: социологии, антропологии, археологии, риторики и психобиографии. Кроме того, многие не принимают во внимание все данные, имеющие отношение к исследованию личности Иисуса и его мира. Так, лишь в последние тридцать лет исследователи открыли для себя бесценную сокровищницу – литературу эпохи раннего иудаизма, ставшую с тех пор sine qua non, непременным условием в изучении всего, что связано с Иисусом.
Желая сделать свои исследования всесторонними и свободными от дискриминации и предрассудков, участники Второго симпозиума Принстон-Прага постарались создать карту разных подходов к личности еврея по имени «Иисус, сын Иосифа» (Ин 6:42), изображенного и провозглашенного в Евангелиях. Ход мысли определили такие вопросы:
- Какие методы и данные были использованы в опубликованных трудах?
- Какие методы и данные следует использовать и в чем особая ценность именно вашей области знаний и ваших исследований?
- Что можно предложить для развития исследований Иисуса?
- Позволит ли улучшение методик и более инклюзивный, непредвзятый подход к источникам, литературным и прочим, по-новому и более глубоко осмыслить предмет наших исследований, и если да, то в чем именно это выразится?
Мы разделили книгу на две большие части. Первая, «Контексты», посвящена «новым» методикам, призванным для изучения мира, в котором жил Иисус: в частности, к ним относятся археология, топография, а также изучение культурной и религиозной среды, окружавшей Иисуса как иудея. А кроме того, мы поговорим о новой методике, психобиографии, которая позволяет рассматривать Иисуса как личность в более широких контекстах. Вторая часть, «Передача традиций Иисуса», посвящена нашим текстуальным источникам, в которых говорится об Иисусе, и тому, как эти источники передавались из поколения в поколение, а кроме того, в ней представлены главы, посвященные отдельным аспектам жизни и служения Иисуса.контексте его жизни. Широкий спектр работ не позволяет подробно разобрать каждую; впрочем, я буду только рад, если читатели захотят ознакомиться со всеми.
Иисус: Все мировые исследования
/ под редакцией Джеймса Чарлзворта с участием Брайана Ри и Петра Покорны
[перевод с английского М. Завалова и др.].
Москва : Эксмо, 2021. —1056 с.
(Религии, которые правят миром).
ISBN 978-5-699-75880-7
Иисус: Все мировые исследования - Содержание
Список сокращений
Таблица исторических дат
Авторы статей
- Джеймс Чарлзворт. ВступлениеИсследуя Иисуса: подходы и методы. Второй симпозиум Принстон-Прага
ЧАСТЬ I: КОНТЕКСТЫ
Раздел 1 «Исследование Иисуса»
- Геза Вермеш«Исследование Иисуса»: мысли о лучшем методе
- Уолтер УиверВ поиске «поиска»: как найти Иисуса?
- Дэниел МурИисус: проявление иудейской мозаики
- Стэнли Портер. Откуда мы «знаем» об Иисусе?
Раздел 2 Археология и топография: Иисус и его мир
- Джеймс Чарлзворт, Мордехай Авиам. Галилея I века: десять главных проблем реконструкции
- Шон ФрейнИисус в культуре его мира:о «закоулках» современных исследований.
- Джереми Хаттон. О топографии, библейских традициях и крещении Иисуса
- Габриэль Мазор. Городская архитектура римского Востока и образ империи
- Дэвид Хэндин. Иисус и нумизматика. Роль монет в воссоздании образа и мира Иисуса
Раздел 3 Иисус в иудаизме
- Том Холмен.´ Иисус в иудеохристианском континууме. Незамеченный ракурс: мысли о практике и методике
- Дейл Эллисон (младший). Иисус и апокалиптическая эсхатология
- Герд Тайсен. От исторического Иисуса к Сыну Божьему керигмы: ролевой анализ и новозаветная христология
- Питер Флинт Кумранские свитки и исторический Иисус
- Майкл Аллен Дейз Об Иисусе и иудейских торжествах
- Брюс Чилтон Арамейский язык, Иисус и таргумы
- Ричард Хорсли. Иисус и политика в Римской Палестине
- Арье Эдрей и Дорон Мендельс. Триумф Павла, крах раввинов. Нелюбовь раввинов к переводу учения на греческий и латынь. Раскол в иудейской диаспоре
Раздел 4 Психобиография. Иисус в своих контекстах
- Дональд КэппсЗа гранью Швейцера и психиатров: Иисус как фиктивная личность
- Джеймс Чарлзворт Нужна ли психобиография в исследовании Иисуса?.
Часть II Иисус: передача преданий
- Джеймс Чарлзворт. Передача преданий
Раздел 5 Источники
- Ричард Бокэм Евангельские предания: сказания анонимнойобщины или свидетельства очевидцев?.
- Вернер Кельбер Устно-письменная передача и исполнение преданий об Иисусе. Новый взгляд
- Кэти Эренспергер Святая трапеза: общий мотив апостола Павла и исторического Иисуса
- Даррелл Бок Евангелие от Марка и исторический Иисус.
- Ульрих Луц. Интерпретативные «тенденции» Матфея и «исторический» Иисус
- Крэйг Кинер. Евангелие от Луки/Деяния и исторический Иисус
- Дуайт Муди Смит. Евангелие от Иоанна: жанры, критика редакций и нарратива — и исторический Иисус
- Крэйг Эванс. Иисус и неканонические писания
- Фема Перкинс. Апокрифические Евангелия и исторический Иисус
- Кейси Элледж. Иосиф, Тацит, Светоний: Иисус глазами античных историков
- Этьен Нодэ. Акцент на человеческой природе Иисуса в изначальной керигме
- Сулейман Мурад. Иисус в Коране и других раннеисламских текстах
Раздел 6 Жизнь и учение Иисуса
- Роберт Уэбб. Влияние Иоанна Крестителя на Иисуса: методологические размышления
- Герберн Угема. Иисус и Священное Писание
- Ли Мартин Макдональд. Священное Писание Иисуса: был ли у него библейский канон?
- Джордж Парсениос. СвИоанн Златоуст об Ин 4: Иисус истории и божественная адаптивность
- Ян Росковец. Иисус как чудотворец: историография и достоверность.
- Петр Покорны. Смерть Иисуса на Кресте: литературно-критические, богословские и исторические замечания
- Лидия Новакович Воскресение Иисуса и историография
Указатель имен
Указатель мест
Указатель ссылок на Священное писание
И другие древние тексты
