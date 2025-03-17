Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Іканапісная спадчына Беларусі XVII — пачатку ХХ ст

Іканапісная спадчына Беларусі XVII — пачатку ХХ ст
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **History of GDL and Slavs, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
«Іканапісная спадчына Беларусі XVII — пачатку ХХ ст. Помнікі са збору Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь» — выставачны праект галоўнага музея Беларусі. Усяго на выставе экспануецца 69 твораў. Прадстаўленыя іконы і алтарныя карціны даюць уяўленне пра развіццё сакральнага жывапісу на беларускіх землях за працяглы перыяд: ад першай паловы ХVІІ да першай трэці ХХ ст. Дэманструемыя помнікі належаць да розных хрысціянскіх канфесій: праваслаўя, каталіцтва, уніяцтва і стараабрадніцтва. Акрамя храмавых абразоў на выставепрадстаўлена вялікая група твораў, прызначаных для размяшчэння ў дамах для хатняй малітвы.
Найбольш раннія іконы — «Багародзіца Адзігітрыя» (іл. 1) і «Хрышчэнне ў Іардане» (іл. 2) — датуюцца першай паловай XVII ст. Яны сведчаць пра панаванне ў той час у беларускім жывапісе маньерызму. Названы багародзічны абраз з’яўляецца адным са знакавых помнікаў у калекцыі музея, бо на ім увасоблены тыя рысы, якія істотна адрозніваюць беларускую іканапісную традыцыю ад сакральнага мастацтва суседзяў — Расіі і Польшчы. Гаворка ідзе пра раслінны арнамент на фоне іконы, які выразаўся або ляпіўся па ляўкасе.
Такі спосаб аздобы беларускіх ікон назіраецца на помніках пачынаючы з ХVІ ст. Але менавіта на пачатак XVII ст. акрамя рэльефнага дэкору склаліся і іншыя мясцовыя асаблівасці — імкненне да рэчаіснасці, што назіраецца ў перадачы аб’ёму праз святлоценявую мадэліроўку; індывідуалізацыя абліччаў, этнаграфізм у адлюстраванні мясцовых тыпажоў, архітэктуры, прадметаў побыту.

Іканапісная спадчына Беларусі XVII — пачатку ХХ ст. : Помнікі са збору Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь

Иконописное наследие Беларуси XVII — начала ХХ в. : Памятники из собрания Национального исторического музея Республики Беларусь
Icon-Painting Heritage of Belarus of the 17th — early 20th Centuries : Artifacts from the collection of the National Historical Museum of the Republic of Belarus
укладанне і прадмова Галіны Флікоп-Світы
Мінск : Кнігазбор, 2019. — 84 с. : іл.
ISBN 978-985-7227-23-5.
Мацi Божпая
Views 203
Rating 5.0 / 5
Added 17.03.2025
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books