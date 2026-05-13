Иконникова - Мифы Сахалина

В конце XIX — самом начале ХХ столетия Бронислав Осипович Пилсудский (1866–1918) стал первым исследователем айнских мифов на Сахалине. Вместе с ним героические мифы нивхов и других коренных народов Дальнего Востока описывал знаменитый этнограф Лев Яковлевич Штернберг (1861–1927). Но наиболее полное собрание долитературных памятников нивхского народа подготовлено, обработано и изучено Владимиром Михайловичем Санги (р. 1935). Вклад в изучение нивхской культуры внес и доктор исторических наук, нивх по национальности Чунер Михайлович Таксами (1931–2014) — составитель русско-нивхского и нивхско-русского словарей, автор многих научных работ и в том числе программы курса «Устное народное творчество нивхов» для студентов Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.

Добрый и мужественный характер нивхов сохранил в легендах Василий Васильевич Чесалин (1938–1991). Эвенкийские сказания и предания, бытующие на Сахалине, записал Семен Александрович Надеин (1929–1981). По работам этих ученых и писателей современные читатели имеют возможность познакомиться с мифологическим творчеством народов Дальнего Востока, попытаться понять их религиозные и нравственные ценности. Кроме того, мифы, легенды и предания собирались, обрабатывались и изучались еще одним поколением ученых: этнографами и лингвистами Ерухимом (Юрием) Абрамовичем Крейновичем (1906–1985), Галиной Александровной Отаиной (1931–1995) и другими исследователями.

Б. О. Пилсудский родился в местечке Зулово Виленской губернии в состоятельной семье польского дворянина. За причастность к покушению на жизнь императора Александра III был арестован и приговорен к смертной казни. Но приговор был заменен на отбывание каторги. На Сахалине Б. О. Пилсудский был приписан к Рыковской тюрьме Тымовского округа, где отбывал наказание на общих работах, а позднее — в канцелярии Тымовского окружного полицейского управления. После окончания срока каторги Б. О. Пилсудский остался на острове и стал заниматься культурой коренных народов. В 1903 году женился на сахалинской айнке Чухсамме, в браке с которой родилось двое детей (их потомки сегодня живут в Японии). А в 1905 году ученый покинул Сахалин и через Японию и Соединенные Штаты Америки добрался до Западной Европы. Последние годы

своей жизни он провел сначала в Польше, а потом во Франции. До Б. О. Пилсудского специально этнографическая работа на Сахалине не проводилась. Б. О. Пилсудский первым глубоко заинтересовался самобытной культурой коренных народов Сахалина: собирал эпические сказания, легенды, предания, сказки и другие фольклорные тексты. Б. О. Пилсудский публиковал научные исследования с конца второй половины 1890-х годов. Одна из первых статей ученого называлась «Нужды и потребности сахалинских гиляков», а последняя прижизненная публикация датируется 1914 годом: «На медвежьем празднике айнов о. Сахалина». В 2002 году в Южно-Сахалинске была издана книга «Фольклор сахалинских айнов», объединившая разрозненные научные материалы Б. О. Пилсудского.

Серия – «Мифы от и до. Россия»

Издательство – «МИФ»

Москва – 2026 г. / 240 с.

ISBN 978-5-00250-887-7

Елена Иконникова – Мифы Сахалина. От Хозяина неба Эндури и «каменной женщины» до обряда кормления воды и рая Бунни Боа – Содержание

Введение

ЧАСТЬ I. ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ

Глава 1 Освоение Сахалина и Курильских островов через мифы и предания

Глава 2 Эпос народов Сахалина и Курильских островов

ЧАСТЬ II. НИВХСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Глава 1 Мифологические представления нивхов о мире

Глава 2 На границе мифа и сказки

Глава 3 Мифологические культы и поверья в нивхском фольклоре

Глава 4 Фольклор сахалинских нивхов в записях Б. О. Пилсудского

Глава 5 «Песнь о нивхах» В. М. Санги

ЧАСТЬ III. АЙНСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Глава 1 Айны и их мифологические представления о мире

Глава 2 Мифологические и фольклорные верования айнов

ЧАСТЬ IV. МИФЫ УИЛЬТА И ДРУГИХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Глава 1 Мифологическое наследие уильта

Глава 2 Мифологическое в произведениях сахалинских эвенков

ЧАСТЬ V. МИФЫ НАРОДОВ САХАЛИНА И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ В ЛИТЕРАТУРЕ И КИНЕМАТОГРАФЕ ХХ — ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХI ВЕКА