Кремлевское собрание икон, складывавшееся на протяжении многих столетий, - одно из самых богатых в России. Особенно полно представлены в нем произведения живописи XVII века. Именно поэтому выставка иконописи из кремлевских соборов посвящена иконописцам времени первого царя из династии Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645).

После окончания Смуты, освобождения Москвы в 1612 году и венчания на царство в 1613 году Михаила Романова началось возрождение России и Москвы. В Кремле собрались лучшие художники и ремесленники из старинных русских городов для восстановления и украшения дворцов и соборов. В кремлевских мастерских создавался новый стиль, в котором слились традиции искусства Москвы XVI века, местные особенности и элементы западноевропейского искусства. Царские иконописцы выполняли разнообразные работы: расписывали храмы и терема, создавали иконы, рисунки для вышивальщиц и мастеров Серебряной палаты, знамена, писали миниатюры и рукописные книги. В настоящее время произведения этих мастеров хранятся в различных экспозициях и фондах Музеев Кремля. Это иконостасы бывшего собора Чудова монастыря и церкви Ризположения 1626—1628 годов, иконы Архангельского и Успенского соборов. Выставка впервые дает возможность собрать замечательные памятники, расположить их в хронологической последовательности и дать яркое представление о развитии искусства первой половины XVII столетия.

Настоящей выставке предшествовала большая многолетняя работа реставраторов и исследователей древнерусской иконописи. Изучение памятников позволило впервые определить авторов ряда из них. На выставке представлены работы замечательного строгановского иконописца Истомы Савина и его сына Назария Истомина, новгородца Третьяка Гаврилова Кущникова, Марка Матвеева, Якова Казанца. Несколько икон было отреставрировано специально для выставки, они экспонируются впервые.

Иконописцы царя Михаила Романова

Москва, Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник “Московский Кремль”, ИПЦ «Художник и книга», 2007. - 180 с.

ISBN 978-5-88678-177-9 (Музеи Московского Кремля)

ISBN 978-5-98940-017-1 (ИПЦ «Художник и книга»)

Иконописцы царя Михаила Романова - Содержание

Вступительное слово генерального директора Музеев Московского кремля Е.Ю. Гагариной

Приветственное слово президента Гидро Нефть и Энергетика, Россия Бенгта Ли Хансена

В.А. Меняйло - РУССКАЯ ИКОНОПИСЬ в первой половине XVII века

КАТАЛОГ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОНЦА XVI - НАЧАЛА XVII ВЕКА (Кат. № 1-8)

ИКОНЫ ИЗ ЦЕРКВИ РИЗПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕРКВИ ЧУДА В ХОНЕХ (Кат. № 9-34)

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1620-Х - 1650-Х ГОДОВ (Кат. №35-70)

СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Принятые сокращения

Учреждения и организации

Выставки

Источники

Литература

SUMMARY