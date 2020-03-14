Ильин Владимир Николаевич - Арфа Давида - Религиозно-философские мотивы русской литературы

Введение



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Пушкин, Лермонтов, Гоголь и начало русского романа

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Сладкозвучие Тургенева. Трагедия Достоевского. Скандал Толстого

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Стилизация и стиль. Лесков. Ремизов. Розанов. Андрей Белый

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Продолжение "Мертвых душ" у Гончарова и Чехова

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. Катастрофа, культурный срыв. Нашествие внутреннего варвара. Красная обломовщина. Предчувствие второго возрождения. Пастернак

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. Художественный стиль русских философов и ученых

Послесловие

Книга эта представляет драгоценный материал для философии и богословия, так же как и для психологии. Проблема греха (амартология) и проблема спасения души (сетереология) выведены здесь на первое место, так сказать, играют роль первой скрипки, что и представляет ценный вклад не только в русскую, но и в мировую культуру, ибо проблемы, касающиеся вечных ценностей, выходят из национальных границ и становятся проблемами общечеловеческими. Таким образом, русская литература, являющаяся одновременно носительницей философско-богословских идей, особенно в ее эсхатологическом аспекте, а вместе с ней и сама Россия, ее душа, ее культура, становятся на подобающее ей место в мире, вопреки, если не господствующему, то очень распространенному, особенно среди русской эмиграции, мнению, что мол, Россия в культурном отношении и отдаленно не может сравниться с западом, настолько она отстала и еще не сказала миру своего слова. При таких «пораженческих» установках не мудрено было найти благодатную почву и революционной пропаганде.

Конечно, чтобы услышать «шепоты вечности», произнесенные Россией, надо иметь тонкое «духовное ухо», а не просто «барабанную перепонку». Но «Бог правду видит, да не скоро скажет», говорит народная пословица. Может быть, теперь пришло время ·сказать ее.

В наше время идет скорее переустановка ценностей (так как переоценка произошла уже в XIX в., а следствием этой переоценки является уже переустановка), когда стираются границы между добром и злом, между красотой и уродством, между правдой и ложью, между свободой и рабством, между великим и ничтожным, когда истинные ценности становятся как бы вывернутыми «наизнанку», и почему-то принято это считать чем-то новым, интересным (и это самое непонятное - до абсурда), хотя перемещение понятий и предметов с одного места на другое - не есть «новое», а только перемена положений. «Новое» должно быть всегда небывалым, когда открываются новые горизонты. А это новое может быть открыто только людьми, «рожденными от духа». Это то новое, о котором сказано - «се творю все новое».

Эту переустановку ценностей стараются подвести под «новую форму» жизни. На самом деле мы наблюдаем сейчас совсем противоположное, не «Новую форму», а очень страшное явление - именно распад формы, тесно связанный и параллельно идущий с распадом личности, ибо форма и личность находятся в теснейшей связи. (Эта тема разработана подробно автором в его книге о морфологии - «Статика и динамика чистой формы»). Достаточно повернуть свои взоры к современному искусству, отражающему, а иногда и предвосхищающему эпоху, чтобы убедиться в достоверности сказанного. Сюда же относится очень распространенная в наше время тенденция - презрение к прошлому и даже к своему роду, отсечение его от настоящего. Как будтокультура может существовать в отрыве от прошлого, от истории, которая есть пуrь человечества от начала и до конца нашего эона. Эта единая цепь (целое), из которой нельзя выбросить ни одного звена без опасности нарушить равновесие, нарушить ритм истории и соскользнуrь в пропасть, «сойти с рельс», т. е. «Крушения» культуры и вхождения в преддверие мирового хаоса, несомненно апокалиптического периода.

Все это является следствием «Помрачения разума» и всяческого разумения у человека, забывшего о своем «духовном» происхождении (созданного по образу и подобию Божию), отпавшего от Основы бытия, и упорно продолжающего нарушать все закономерности этого бытия, в своем гордом сознании «человекобога», не видя и не желая увидеть финальной катастрофы, к которой он бессознательно стремится.

Появление этой книги послужит вожделенным светочем в сумерках наступающей ночи и уrолит тех, кто еще «духовной жаждою томим», ищет «живой воды». Эти люди обретуr радость, которую от них никто не отнимет, укрепятся духом для повседневной борьбы со злом и исполнятся чувством должного достоинства и почитания по отношению к своей несчастной (временно поруганной) родине, за, тот ее таинственный ларец, наполненный драгоценными, сверкающими ярким светом камнями, которые она внесла как дар в сокровищницу мировой культуры, в деле строительства «дома Божьего».