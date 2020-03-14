Ильин Владимир Николаевич - Арфа Давида - Религиозно-философские мотивы русской литературы

Ильин - Арфа Давида
Есть люди, которые приходят на землю «иностранцами», «иноземцами», «чужестранцами». Это - «огненные ангелы» (духи), родившиеся свыше, от Духа. К ним принадлежат: святые, гении, герои, пророки". Хотя они и наделены всеми человеческими недостатками и слабостями, несмотря на это, они отмечены печатью Духа Св. своим духовным рождением, что выражается в постоянном горении духа. Они томимы «духовной жаждой», по словам гениального поэта, который в художественной форме так замечательно изобразил это «духовное рождение» в выше приведенном стихотворении, показав, что духовному рождению предшествует предварительное умирание (не смерть, а умирание), т. е. отмирание плотского ума, плотского мудрования и замена его «духовным разумом», просветленным и просвещенным светом Божественного разума, который и изменяет все жизненные восприятия, вплоть до восприятия физических ощущений (слух, зрение, и т. д.) и открывает космический мир, космические и потусторонние горизонты, т. е. выводит за пределы времени и пространства и вводит в преддверие вечности.
Однако жизнь этих людей, отмеченных Божием благословением, здесь на земле, где владычествует «князь мира сего», неминуемо сопряжена с крестоношением, а следовательно, со страданиями. Но иначе и быть не может в нашем, поврежденном грехом, мире.
Автор этой книги принадлежал к этому роду людей и всецело разделил их участь. Жизнь его была мартирологом начиная с детства: самоубийство отца, тяжелые семейные обстоятельства, затем революция, эмиграция, нужда, порою нищенство, Константинополь, Берлин, Париж, где временно как будто судьба улыбнулась ему. Он был приглашен преподавателем в Богословский Православный Институт в Париже на кафедру литургики и средневековой философии. В издательстве УМ СА ПРЕСС были напечатаны его книги (1930 г), сотрудничество в журналах «Путь», «Вестник» и др., лекции в Религиозно-философской Академии при РСХД, лекционные турне за границу.
Затем женитьба, сокращение жалования с появлением первого ребенка, ссора с Бердяевым на почве защиты последним марксизма, к которому он вернулся в конце своей жизни. И пророчество Бердяева, что отныне карьера Ильина кончена, произведения его не будут больше печататься, на лекции его тоже не будут приглашать и т. п. Непонятным, таинственным образом все это так и случилось, и недаром свою биографию он написал под названием «Концлагерь на воле».
Однако дух, так же как и мысль, убить нельзя. Огненная природа духа, творческий огонь - залог вечности.
Ильин Владимир Николаевич - Арфа Давида - Религиозно-философские мотивы русской литературы
Санкт -Петербург, Издательство «Русский МирЪ» 2009 г., 552с.
ISBN 978-5-904088-06-4
ISBN 978-5-904-99-05-7
Ильин Владимир Николаевич - Арфа Давида - Религиозно-философские мотивы русской литературы - Содержание
Предисловие
Введение
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Пушкин, Лермонтов, Гоголь и начало русского романа
- Глава первая. А. С. Пушкин как прозаик, как родоначальник русского романа и русской повести XIX века
- Глава вторая. М. Ю. Лермонтов
- Глава третья. Н. В. Гоголь
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Сладкозвучие Тургенева. Трагедия Достоевского. Скандал Толстого
- Глава первая. Сладкозвучие И. С. Тургенева
- Глава вторая. Тургенев - мистик и метапсихик
- Глава третья. Демонология и юмор у Достоевского
- Глава четвертая. Толстой - бегство Толстого
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Стилизация и стиль. Лесков. Ремизов. Розанов. Андрей Белый
- Глава первая. Стилизация и стиль
- Глава вторая. Н. С. Лесков
- Глава третья. А. М. Ремизов
- Глава четвертая. В. В. Розанов
- Глава пятая. Андрей Белый
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Продолжение "Мертвых душ" у Гончарова и Чехова
- Глава первая. Продолжение "Мертвых душ" у Гончарова и Чехова
- Глава вторая. И. А. Гончаров
- Глава третья. А. П. Чехов
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. Катастрофа, культурный срыв. Нашествие внутреннего варвара. Красная обломовщина. Предчувствие второго возрождения. Пастернак
- Глава первая. Катастрофа, культурный срыв, нашествие внутреннего варвара
- Глава вторая. Красная обломовщина
- Глава третья. Предчувствие второго возрождения.
- Пастернак
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. Художественный стиль русских философов и ученых
- Глава первая. Художественный стиль русских философов и ученых
- Глава вторая. Владимир Соловьев
- Глава третья. А. И. Гиляров
- Глава четвертая. Отец Павел Флоренский
Послесловие
Ильин Владимир Николаевич - Арфа Давида - Религиозно-философские мотивы русской литературы - Предисловие
Книга эта представляет драгоценный материал для философии и богословия, так же как и для психологии. Проблема греха (амартология) и проблема спасения души (сетереология) выведены здесь на первое место, так сказать, играют роль первой скрипки, что и представляет ценный вклад не только в русскую, но и в мировую культуру, ибо проблемы, касающиеся вечных ценностей, выходят из национальных границ и становятся проблемами общечеловеческими. Таким образом, русская литература, являющаяся одновременно носительницей философско-богословских идей, особенно в ее эсхатологическом аспекте, а вместе с ней и сама Россия, ее душа, ее культура, становятся на подобающее ей место в мире, вопреки, если не господствующему, то очень распространенному, особенно среди русской эмиграции, мнению, что мол, Россия в культурном отношении и отдаленно не может сравниться с западом, настолько она отстала и еще не сказала миру своего слова. При таких «пораженческих» установках не мудрено было найти благодатную почву и революционной пропаганде.
Конечно, чтобы услышать «шепоты вечности», произнесенные Россией, надо иметь тонкое «духовное ухо», а не просто «барабанную перепонку». Но «Бог правду видит, да не скоро скажет», говорит народная пословица. Может быть, теперь пришло время ·сказать ее.
В наше время идет скорее переустановка ценностей (так как переоценка произошла уже в XIX в., а следствием этой переоценки является уже переустановка), когда стираются границы между добром и злом, между красотой и уродством, между правдой и ложью, между свободой и рабством, между великим и ничтожным, когда истинные ценности становятся как бы вывернутыми «наизнанку», и почему-то принято это считать чем-то новым, интересным (и это самое непонятное - до абсурда), хотя перемещение понятий и предметов с одного места на другое - не есть «новое», а только перемена положений. «Новое» должно быть всегда небывалым, когда открываются новые горизонты. А это новое может быть открыто только людьми, «рожденными от духа». Это то новое, о котором сказано - «се творю все новое».
Эту переустановку ценностей стараются подвести под «новую форму» жизни. На самом деле мы наблюдаем сейчас совсем противоположное, не «Новую форму», а очень страшное явление - именно распад формы, тесно связанный и параллельно идущий с распадом личности, ибо форма и личность находятся в теснейшей связи. (Эта тема разработана подробно автором в его книге о морфологии - «Статика и динамика чистой формы»). Достаточно повернуть свои взоры к современному искусству, отражающему, а иногда и предвосхищающему эпоху, чтобы убедиться в достоверности сказанного. Сюда же относится очень распространенная в наше время тенденция - презрение к прошлому и даже к своему роду, отсечение его от настоящего. Как будтокультура может существовать в отрыве от прошлого, от истории, которая есть пуrь человечества от начала и до конца нашего эона. Эта единая цепь (целое), из которой нельзя выбросить ни одного звена без опасности нарушить равновесие, нарушить ритм истории и соскользнуrь в пропасть, «сойти с рельс», т. е. «Крушения» культуры и вхождения в преддверие мирового хаоса, несомненно апокалиптического периода.
Все это является следствием «Помрачения разума» и всяческого разумения у человека, забывшего о своем «духовном» происхождении (созданного по образу и подобию Божию), отпавшего от Основы бытия, и упорно продолжающего нарушать все закономерности этого бытия, в своем гордом сознании «человекобога», не видя и не желая увидеть финальной катастрофы, к которой он бессознательно стремится.
Появление этой книги послужит вожделенным светочем в сумерках наступающей ночи и уrолит тех, кто еще «духовной жаждою томим», ищет «живой воды». Эти люди обретуr радость, которую от них никто не отнимет, укрепятся духом для повседневной борьбы со злом и исполнятся чувством должного достоинства и почитания по отношению к своей несчастной (временно поруганной) родине, за, тот ее таинственный ларец, наполненный драгоценными, сверкающими ярким светом камнями, которые она внесла как дар в сокровищницу мировой культуры, в деле строительства «дома Божьего».
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