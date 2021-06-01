Иван Александрович Ильин - Гитлер и Сталин - Публицистика 1939-1945 годов - Собрание сочинений - Том 26

Ильин Иван - Гитлер и Сталин - Том 26
Европейская оценка Советского государства, его возможностей и перспектив очень часто грешит главным недостатком, а именно - незнанием. Много ли людей знают эту страну «неограниченных возможностей»! по собственному, основательному опыту? Поэтому большинству приходится полагаться лишь на слухи и догадки, а всевозможные предположения представляются наполненными «очень большой вероятностью».
Один из последних страшных снов подобного незнания обещает примерно следующее: «Гитлер договорится со Сталиным напасть на демократические страны и уничтожить их; за это Гитлер получит всю Европу, а Сталин - половину пограничных государств (от Балтийского до Черного моря)». Едва ли стоит вдаваться во все детали этого устрашающего сна; ибо страх вообще обладает безграничной фантазией и уделяет мало внимания трезвой действительности. Однако за этими опасениями скрывается такая большая доверчивость по отношению к незаметно подчиняющей себе и вводящей нас в заблуждение пропаганде, что некоторые тонкости все же надо немного осветить.
Распространители этого устрашения рассуждают примерно так: национал-социалистская Германия и Советское государство оба - «тоталитарные государства»; они проявляют большое сходство друг с другом; поэтому им будет легко договориться. Но на самом деле главное не абстрактная «схожесть друг с другом», а взаимная непримиримость убеждений, конкуренция планов завоевания мира и, в особенности, притязания Германии на так называемое «восточное пространство», т. е. на территорию России, которая представляет собой это самое пространство и неустранимый трамплин мирового коммунизма. Нельзя считать Гитлера доверчивым и наивным; а у Сталина хватило бы хитрости, чтобы перехитрить и обмануть доверчивого врага. Советская Россия только там и только тогда вмешается в мировую войну, когда в другом государстве наступит разложение и когда она будет иметь надежду без риска сорвать устрашающий плод коммунистической революции.
Опасение относительно союза Гитлера со Сталиным предполагает далее страх Германии перед тем, что ее атакуют западные демократии совместно с советской страной; считают, что для того, чтобы предотвратить подобную возможность, она попытается договориться с Советской Россией. На деле же в Германии прекрасно знают, кто в Европе действительно хочет напасть и кто напасть может; и здесь заботятся лишь о том, чтобы захватывать и дальше без военного нападен1ия и без развязывания мировой войны.
Желанный ли вообще союзник Советское государство в случае войны? Нельзя забывать, что заботой такого союзника в любом случае будет большевистское разложение союзнической армии. Советское государство никогда не станет помогать победе одной коалиции буржуазных государств над другой коалицией; оно постарается отравить и погубить всех без исключения. Оно принципиально нелояльно и будет таковым до конца; оно тысячу раз высказывалось по этому поводу и объявляло об этом. Об этом, например, знают все пограничные государства, начиная от Финляндии до Румынии. Поэтому они настойчиво и постоянно не дают разрешения на «вход» Красной армии или ее «проход» по своей территории и не хотят и слышать о военном сотрудничестве с Советским государством.
Иван Александрович Ильин - Гитлер и Сталин - Публицистика 1939-1945 годов - Собрание сочинений - Том 26
Москва: Русская книга, 2004 г. - 624с.,
ISBN5-268-00552-9
Иван Александрович Ильин - Гитлер и Сталин - Публицистика 1939-1945 годов - Собрание сочинений - Том 26 - Содержание
1939
- Гитлер и Сталин
- К новому пакту о ненападении
1940
- Первая проба сил красной армии
- Русский солдат прежде и теперь
- Последствия русско-финской войны
- Сталин заключает мир
- Лояльность
- Демократия и верность
- Русская оккупация Прибалтики
- Большевизация Прибалтики
- Сталин как политик
- Сталин как личность
1941
- Демократия и целесообразность
- Русская проблема, увиденная изнутри
- Великая битва за Ленинград
- Судьба немцев Поволжья
1942
- Прошлое и будущее войны на востоке
- Творческая сила демократии
- Битва за Мурманск
- Снова бои за Москву?
- Штурм Севастополя
- «выжженная земля в прошлом и теперь
- Битва на волге
- Свет в русскую тьму
- Русские добровольцы 1812 года
- Добровольческие войны в XIX веке
- Восточный фронт в движении"
- Партизанская война в сегодняшней России
- Русский казак
1943
- Грандиозная битва на восточном фронте
- На востоке после зимнего похода
- Взгляд на предстоящую летнюю кампанию на востоке
- Государственный капитализм и демократия
- Душа русского народа во время войны
- Два года восточной войны
1944
- Европа после войны
- Народная душа и земля
- Трагическая участь «остарбайтеров»
- Кто является военным преступником
- Воздушные бомбардировки и международное право
- Чужие русские в германии
- Напор с востока на запад
- Наказание военных преступников
- Советская Россия в заключительной стадии войны
- Итак, вперед, навстречу новому году!
1945
- Гражданская война в Греции
- Политика партизан
- Что такое советская демократия
- О ситуации
- Новые аспекты восточной стратегии
- Переоценка и недооценка в стратегии
- Международный профсоюз за работой
- Однопартийное государство
- Стратегия высокомерия
- Церковные события в Москве
- Церковные события в советском государстве
- «Власовское движение
- Право на правду
- Что же произошло с «власовским движением»?
- Мирные перспективы
- Чего же от нас хотят?
- Война национальная и война партийная
- Новый миф о Гитлере?
- На очереди дипломатия
- Европа под двумя оккупациями
- Судьба партийной армии
- Выиграла ли войну Польша?
- Швейцария под натиском тоталитарной пропаганды
- Свершившиеся факты
- Мнимая «загадка советской политики
- Почему мы отвергаем тоталитарное государство
- Польский процесс в Москве
- Почему германия проиграла войну?
- Новая война нервов
- Трудности альянса
- Политика фронтистов
- Демократия себя оправдала
- Оглушенная Европа
- Атомная бомба и мировая культура
- Крах из-за чужого
- Советский союз, Япония и Китай
- Стратегическое значение нового оружия
- Смотрите же!
- Судьба русских военнопленных в германии
- Право малых государств
- Англия под властью лейбористов
- Мировая политика советов
- Развитие западной Европы после войны
- Трагедия малых государств
- Будущий мир
- «освобождение православной церкви
- Почему они не хотят возвращаться домой?
- Нам приказывали
- Железный занавес
- Восточный ветер стихает
- Европа или Азия?
- Значение Сталина
- Показательный процесс в Нюрнберге
- Рецензия
- Европа нуждается в гражданском мужестве
- Перемены на востоке
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Комментарии
- Указатель имен
Сталина можно критиковать, Гитлера можно критиковать, но в истории есть самое главное - ФАКТ. Конечно факты сложно установить, но главное это вера читателей. Одни могут поверить другие нет.