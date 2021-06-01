Иван Александрович Ильин - Гитлер и Сталин - Публицистика 1939-1945 годов - Собрание сочинений - Том 26

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Ильин Иван - Гитлер и Сталин - Том 26

Иван Александрович Ильин - Гитлер и Сталин - Публицистика 1939-1945 годов - Собрание сочинений
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Philosophy, History
Европейская оценка Советского государства, его возможностей и перспектив очень часто грешит главным недостатком, а именно - незнанием. Много ли людей знают эту страну «неограниченных возможностей»! по собственному, основательному опыту? Поэтому большинству приходится полагаться лишь на слухи и догадки, а всевозможные предположения представляются наполненными «очень большой вероятностью».
Один из последних страшных снов подобного незнания обещает примерно следующее: «Гитлер договорится со Сталиным напасть на демократические страны и уничтожить их; за это Гитлер получит всю Европу, а Сталин - половину пограничных государств (от Балтийского до Черного моря)». Едва ли стоит вдаваться во все детали этого устрашающего сна; ибо страх вообще обладает безграничной фантазией и уделяет мало внимания трезвой действительности. Однако за этими опасениями скрывается такая большая доверчивость по отношению к незаметно подчиняющей себе и вводящей нас в заблуждение пропаганде, что некоторые тонкости все же надо немного осветить.
Распространители этого устрашения рассуждают примерно так: национал-социалистская Германия и Советское государство оба - «тоталитарные государства»; они проявляют большое сходство друг с другом; поэтому им будет легко договориться. Но на самом деле главное не абстрактная «схожесть друг с другом», а взаимная непримиримость убеждений, конкуренция планов завоевания мира и, в особенности, притязания Германии на так называемое «восточное пространство», т. е. на территорию России, которая представляет собой это самое пространство и неустранимый трамплин мирового коммунизма. Нельзя считать Гитлера доверчивым и наивным; а у Сталина хватило бы хитрости, чтобы перехитрить и обмануть доверчивого врага. Советская Россия только там и только тогда вмешается в мировую войну, когда в другом государстве наступит разложение и когда она будет иметь надежду без риска сорвать устрашающий плод коммунистической революции.
Опасение относительно союза Гитлера со Сталиным предполагает далее страх Германии перед тем, что ее атакуют западные демократии совместно с советской страной; считают, что для того, чтобы предотвратить подобную возможность, она попытается договориться с Советской Россией. На деле же в Германии прекрасно знают, кто в Европе действительно хочет напасть и кто напасть может; и здесь заботятся лишь о том, чтобы захватывать и дальше без военного нападен1ия и без развязывания мировой войны.
Желанный ли вообще союзник Советское государство в случае войны? Нельзя забывать, что заботой такого союзника в любом случае будет большевистское разложение союзнической армии. Советское государство никогда не станет помогать победе одной коалиции буржуазных государств над другой коалицией; оно постарается отравить и погубить всех без исключения. Оно принципиально нелояльно и будет таковым до конца; оно тысячу раз высказывалось по этому поводу и объявляло об этом. Об этом, например, знают все пограничные государства, начиная от Финляндии до Румынии. Поэтому они настойчиво и постоянно не дают разрешения на «вход» Красной армии или ее «проход» по своей территории и не хотят и слышать о военном сотрудничестве с Советским государством.

Иван Александрович Ильин - Гитлер и Сталин - Публицистика 1939-1945 годов - Собрание сочинений - Том 26

Москва: Русская книга, 2004 г. - 624с.,
ISBN5-268-00552-9

Иван Александрович Ильин - Гитлер и Сталин - Публицистика 1939-1945 годов - Собрание сочинений - Том 26 - Содержание

1939
  • Гитлер и Сталин
  • К новому пакту о ненападении
1940
  • Первая проба сил красной армии
  • Русский солдат прежде и теперь
  • Последствия русско-финской войны
  • Сталин заключает мир
  • Лояльность
  • Демократия и верность
  • Русская оккупация Прибалтики
  • Большевизация Прибалтики
  • Сталин как политик
  • Сталин как личность
1941
  • Демократия и целесообразность
  • Русская проблема, увиденная изнутри
  • Великая битва за Ленинград
  • Судьба немцев Поволжья
1942
  • Прошлое и будущее войны на востоке
  • Творческая сила демократии
  • Битва за Мурманск
  • Снова бои за Москву?
  • Штурм Севастополя
  • «выжженная земля в прошлом и теперь
  • Битва на волге
  • Свет в русскую тьму
  • Русские добровольцы 1812 года
  • Добровольческие войны в XIX веке
  • Восточный фронт в движении"
  • Партизанская война в сегодняшней России
  • Русский казак
1943
  • Грандиозная битва на восточном фронте
  • На востоке после зимнего похода
  • Взгляд на предстоящую летнюю кампанию на востоке
  • Государственный капитализм и демократия
  • Душа русского народа во время войны
  • Два года восточной войны
1944
  • Европа после войны
  • Народная душа и земля
  • Трагическая участь «остарбайтеров»
  • Кто является военным преступником
  • Воздушные бомбардировки и международное право
  • Чужие русские в германии
  • Напор с востока на запад
  • Наказание военных преступников
  • Советская Россия в заключительной стадии войны
  • Итак, вперед, навстречу новому году!
1945
  • Гражданская война в Греции
  • Политика партизан
  • Что такое советская демократия
  • О ситуации
  • Новые аспекты восточной стратегии
  • Переоценка и недооценка в стратегии
  • Международный профсоюз за работой
  • Однопартийное государство
  • Стратегия высокомерия
  • Церковные события в Москве
  • Церковные события в советском государстве
  • «Власовское движение
  • Право на правду
  • Что же произошло с «власовским движением»?
  • Мирные перспективы
  • Чего же от нас хотят?
  • Война национальная и война партийная
  • Новый миф о Гитлере?
  • На очереди дипломатия
  • Европа под двумя оккупациями
  • Судьба партийной армии
  • Выиграла ли войну Польша?
  • Швейцария под натиском тоталитарной пропаганды
  • Свершившиеся факты
  • Мнимая «загадка советской политики
  • Почему мы отвергаем тоталитарное государство
  • Польский процесс в Москве
  • Почему германия проиграла войну?
  • Новая война нервов
  • Трудности альянса
  • Политика фронтистов
  • Демократия себя оправдала
  • Оглушенная Европа
  • Атомная бомба и мировая культура
  • Крах из-за чужого
  • Советский союз, Япония и Китай
  • Стратегическое значение нового оружия
  • Смотрите же!
  • Судьба русских военнопленных в германии
  • Право малых государств
  • Англия под властью лейбористов
  • Мировая политика советов
  • Развитие западной Европы после войны
  • Трагедия малых государств
  • Будущий мир
  • «освобождение православной церкви
  • Почему они не хотят возвращаться домой?
  • Нам приказывали
  • Железный занавес
  • Восточный ветер стихает
  • Европа или Азия?
  • Значение Сталина
  • Показательный процесс в Нюрнберге
  • Рецензия
  • Европа нуждается в гражданском мужестве
  • Перемены на востоке
ПРИЛОЖЕНИЕ
  • Комментарии
  • Указатель имен
Views 1 789
Rating 5.0 / 5
Added 01.06.2021
Author brat Warden
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

O
okarpov 5 years ago

Сталина можно критиковать, Гитлера можно критиковать, но в истории есть самое главное - ФАКТ.  Конечно факты сложно установить, но главное это вера читателей.  Одни могут поверить другие нет.

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