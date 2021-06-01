Иван Александрович Ильин - Гитлер и Сталин - Публицистика 1939-1945 годов - Собрание сочинений - Том 26

Европейская оценка Советского государства, его возможностей и перспектив очень часто грешит главным недостатком, а именно - незнанием. Много ли людей знают эту страну «неограниченных возможностей»! по собственному, основательному опыту? Поэтому большинству приходится полагаться лишь на слухи и догадки, а всевозможные предположения представляются наполненными «очень большой вероятностью».

Один из последних страшных снов подобного незнания обещает примерно следующее: «Гитлер договорится со Сталиным напасть на демократические страны и уничтожить их; за это Гитлер получит всю Европу, а Сталин - половину пограничных государств (от Балтийского до Черного моря)». Едва ли стоит вдаваться во все детали этого устрашающего сна; ибо страх вообще обладает безграничной фантазией и уделяет мало внимания трезвой действительности. Однако за этими опасениями скрывается такая большая доверчивость по отношению к незаметно подчиняющей себе и вводящей нас в заблуждение пропаганде, что некоторые тонкости все же надо немного осветить.

Распространители этого устрашения рассуждают примерно так: национал-социалистская Германия и Советское государство оба - «тоталитарные государства»; они проявляют большое сходство друг с другом; поэтому им будет легко договориться. Но на самом деле главное не абстрактная «схожесть друг с другом», а взаимная непримиримость убеждений, конкуренция планов завоевания мира и, в особенности, притязания Германии на так называемое «восточное пространство», т. е. на территорию России, которая представляет собой это самое пространство и неустранимый трамплин мирового коммунизма. Нельзя считать Гитлера доверчивым и наивным; а у Сталина хватило бы хитрости, чтобы перехитрить и обмануть доверчивого врага. Советская Россия только там и только тогда вмешается в мировую войну, когда в другом государстве наступит разложение и когда она будет иметь надежду без риска сорвать устрашающий плод коммунистической революции.

Опасение относительно союза Гитлера со Сталиным предполагает далее страх Германии перед тем, что ее атакуют западные демократии совместно с советской страной; считают, что для того, чтобы предотвратить подобную возможность, она попытается договориться с Советской Россией. На деле же в Германии прекрасно знают, кто в Европе действительно хочет напасть и кто напасть может; и здесь заботятся лишь о том, чтобы захватывать и дальше без военного нападен1ия и без развязывания мировой войны.

Желанный ли вообще союзник Советское государство в случае войны? Нельзя забывать, что заботой такого союзника в любом случае будет большевистское разложение союзнической армии. Советское государство никогда не станет помогать победе одной коалиции буржуазных государств над другой коалицией; оно постарается отравить и погубить всех без исключения. Оно принципиально нелояльно и будет таковым до конца; оно тысячу раз высказывалось по этому поводу и объявляло об этом. Об этом, например, знают все пограничные государства, начиная от Финляндии до Румынии. Поэтому они настойчиво и постоянно не дают разрешения на «вход» Красной армии или ее «проход» по своей территории и не хотят и слышать о военном сотрудничестве с Советским государством.

Иван Александрович Ильин - Гитлер и Сталин - Публицистика 1939-1945 годов - Собрание сочинений - Том 26

Москва: Русская книга, 2004 г. - 624с.,

ISBN5-268-00552-9

Иван Александрович Ильин - Гитлер и Сталин - Публицистика 1939-1945 годов - Собрание сочинений - Том 26 - Содержание

1939

Гитлер и Сталин

К новому пакту о ненападении

1940

Первая проба сил красной армии

Русский солдат прежде и теперь

Последствия русско-финской войны

Сталин заключает мир

Лояльность

Демократия и верность

Русская оккупация Прибалтики

Большевизация Прибалтики

Сталин как политик

Сталин как личность

1941

Демократия и целесообразность

Русская проблема, увиденная изнутри

Великая битва за Ленинград

Судьба немцев Поволжья

1942

Прошлое и будущее войны на востоке

Творческая сила демократии

Битва за Мурманск

Снова бои за Москву?

Штурм Севастополя

«выжженная земля в прошлом и теперь

Битва на волге

Свет в русскую тьму

Русские добровольцы 1812 года

Добровольческие войны в XIX веке

Восточный фронт в движении"

Партизанская война в сегодняшней России

Русский казак

1943

Грандиозная битва на восточном фронте

На востоке после зимнего похода

Взгляд на предстоящую летнюю кампанию на востоке

Государственный капитализм и демократия

Душа русского народа во время войны

Два года восточной войны

1944

Европа после войны

Народная душа и земля

Трагическая участь «остарбайтеров»

Кто является военным преступником

Воздушные бомбардировки и международное право

Чужие русские в германии

Напор с востока на запад

Наказание военных преступников

Советская Россия в заключительной стадии войны

Итак, вперед, навстречу новому году!

1945

Гражданская война в Греции

Политика партизан

Что такое советская демократия

О ситуации

Новые аспекты восточной стратегии

Переоценка и недооценка в стратегии

Международный профсоюз за работой

Однопартийное государство

Стратегия высокомерия

Церковные события в Москве

Церковные события в советском государстве

«Власовское движение

Право на правду

Что же произошло с «власовским движением»?

Мирные перспективы

Чего же от нас хотят?

Война национальная и война партийная

Новый миф о Гитлере?

На очереди дипломатия

Европа под двумя оккупациями

Судьба партийной армии

Выиграла ли войну Польша?

Швейцария под натиском тоталитарной пропаганды

Свершившиеся факты

Мнимая «загадка советской политики

Почему мы отвергаем тоталитарное государство

Польский процесс в Москве

Почему германия проиграла войну?

Новая война нервов

Трудности альянса

Политика фронтистов

Демократия себя оправдала

Оглушенная Европа

Атомная бомба и мировая культура

Крах из-за чужого

Советский союз, Япония и Китай

Стратегическое значение нового оружия

Смотрите же!

Судьба русских военнопленных в германии

Право малых государств

Англия под властью лейбористов

Мировая политика советов

Развитие западной Европы после войны

Трагедия малых государств

Будущий мир

«освобождение православной церкви

Почему они не хотят возвращаться домой?

Нам приказывали

Железный занавес

Восточный ветер стихает

Европа или Азия?

Значение Сталина

Показательный процесс в Нюрнберге

Рецензия

Европа нуждается в гражданском мужестве

Перемены на востоке

ПРИЛОЖЕНИЕ