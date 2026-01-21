Ильин - Мотивация и мотивы

Учебное пособие посвящено основным вопросам теории и методологии изучения мотивации и мотивов человека. Особое внимание в нем уделяется анализу представлений о сущности мотива, его структуре и разновидностям. Автор предлагает собственную концепцию мотивации и мотивов, базирующуюся на критическом рассмотрении и синтезе имеющихся в психологии взглядов на эту проблему. В пособии излагаются закономерности формирования мотивационной сферы человека в онтогенезе и в различных видах поведения и деятельности, рассматриваются нарушения мотивации при патологии. Представленные в пособии психодиагностические методики могут быть с успехом использованы в практической деятельности специалистов системы образования, спортивной и производственно-организационной сферы.

Для психологов, психофизиологов, педагогов, а также студентов факультетов психологии и педагогических учебных заведений.

Ильин Е. П. - Мотивация и мотивы

СПб.: Питер, 2011. — 512 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-459-00574-5

Ильин Е. П. - Мотивация и мотивы – Содержание

Предисловие

Глава 1. ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АКТИВНОСТИ (ПОВЕДЕНИЯ) ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

1.1. Краткий экскурс в историю изучения детерминации активности человека и животных

1.2. Сходства и различия в детерминации поведения животных и человека

1.3. Трудности в изучении мотивации и мотивов человека

Глава 2. ПОТРЕБНОСТЬ КАК ВНУТРЕННИЙ ПОБУДИТЕЛЬ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

02.1. Понимание потребности как нужды

02.2. Потребность как предмет удовлетворения нужды

02.3. Понимание потребности как отсутствия блага. Потребность как ценность

02.4. Потребность как необходимость

02.5. Потребность как состояние

02.6. Потребность личности как системная реакция

02.7. Вторичные потребности личности

02.8. Этапы формирования потребности личности

02.9. Классификация потребностей

2.10. Характеристики и индивидуальная выраженность потребностей

Глава 3. МОНИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СУЩНОСТИ МОТИВА

3.1. Мотив как потребность

3.2. Мотив как цель (предмет удовлетворения потребности)

3.3. Мотив как побуждение

3.4. Мотив как намерение

3.5. Мотив как устойчивые свойства (личностные диспозиции)

3.6. Мотив как состояние

3.7. Мотив как формулировка

3.8. Мотив как удовлетворенность

Глава 4. МОТИВАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС

4.1. Понимание термина «мотивация»

4.2. Экстринсивная и интринсивная мотивация

4.3. О положительной и отрицательной мотивации

4.4. Стадиальность мотивационного процесса

Глава 5. ВНУТРЕННЕОРГАНИЗОВАННАЯ МОТИВАЦИЯ

5.1. Мотивация, обусловленная потребностями личности

5.2. Мотиваторы

5.3. «Укороченная» мотивация. Автоматизированные и импульсивные («немотивированные») действия и поступки

Глава 6. ВНЕШНЕОРГАНИЗОВАННАЯ МОТИВАЦИЯ

6.1. Мотивация, обусловленная внешними второсигнальными стимулами

6.2. Неимперативные прямые формы внешней организации мотивационного процесса

6.3. Внешнее внушение как средство психологического воздействия на процесс формирования мотива

6.4. Императивные прямые формы организации мотивационного процесса

6.5. Манипуляция

6.6. Мотивация, вызванная привлекательностью объекта

6.7. Индивидуальные особенности мотивации

Глава 7. МОТИВ КАК СЛОЖНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

7.1. Границы и структура мотива

7.2. Проблема полимотивации поведения и деятельности

7.3. Функции мотива

7.4. Характеристики мотива

7.5. Осознаваемость мотива

7.6. Мотивировка, ее психологические механизмы

7.7. Что означает «борьба мотивов»?

7.8. О классификации мотивов

Глава 8. ВИДЫ МОТИВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

08.1. Мотивационные состояния

08.2. Мотивационная установка

08.3. Мечта как разновидность мотивационной установки

08.4. Влечения, желания, хотения

08.5. Склонность

08.6. Привычки

08.7. Интересы

08.8. Направленность личности

08.9. Мотивационные свойства личности

8.10. Мотивационная сфера личности

Глава 9. ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ И СТРУКТУРЫ МОТИВА

09.1. Период младенчества

09.2. Период раннего детства (1–3 года)

09.3. Период дошкольного детства

09.4. Период младшего школьного возраста

09.5. Период среднего школьного возраста (отрочество)

09.6. Период старшего школьного возраста

09.7. Доминирующие потребности в различные возрастные периоды

09.8. Возрастные изменения направленности личности

09.9. Онтогенетическое развитие интересов

9.10. Возрастные особенности представленности в сознании структуры мотива

Глава 10. МОТИВАЦИЯ ОБЩЕНИЯ

10.1. Что такое «потребность в общении

10.2. Цели общения

10.3. Застенчивость как отрицательный мотиватор общения

10.4. Возрастные особенности мотивации общения

10.5. Классификация мотивов общения

Глава 11. МОТИВАЦИЯ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

11.1. Мотивация нормативного поведения

11.2. Мотивация помощи и альтруистического поведения

11.3. Мотивация семейной жизни

11.4. Мотивация самосовершенствования

11.5. Мотивация политического выбора избирателями

11.6. Мотивация читательской деятельности

11.7. Мотивы интеллектуальной миграции

Глава 12. МОТИВАЦИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ (ДЕВИАНТНОГО) ПОВЕДЕНИЯ

12.1. Общие представления о девиантном поведении и его причинах

12.2. Мотивация агрессивного поведения человека

12.3. Мотивация эгрессивного поведения

12.4. Мотивация преступного (делинквентного) поведения

12.5. Мотивы аддиктивного поведения

12.6. Мотивы суицидального поведения

Глава 13. МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1. Мотивация учебной деятельности в школе

13.2. Формирование мотивов учебной деятельности школьников

13.3. Мотивация учебной деятельности студентов

Глава 14. МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14.1. Мотивация трудовой деятельности

14.2. Мотивы педагогической деятельности

14.3. Особенности мотивации научной деятельности

14.4. Особенности мотивации предпринимательской деятельности и мотивации потребителя

14.5. Мотивация учебно-физкультурной и спортивной деятельности

Глава 15. МОТИВАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15.1. Сила мотива и эффективность деятельности

15.2. Мотивационный потенциал различных видов стимуляции

Глава 16. ПАТОЛОГИЯ И МОТИВАЦИЯ

16.1. Неудовлетворенные потребности и влечения и невротические расстройства личности

16.2. Особенности мотивации и мотивов при различных заболеваниях

Глава 17. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ И МОТИВОВ

17.1. Методы изучения мотивировок и мотиваторов

17.2. Наблюдение и оценка причин действий и поступков человека

17.3. Экспериментальные методы выявления мотивов

ПРИЛОЖЕНИЕ:

III. Научный словарь терминов, характеризующих мотивационную сферу личности

III. Бытовой словарь терминов, характеризующих мотивационную сферу личности

III. Фразеологический мотивационный словарь

IV. Методики изучения мотивации и мотивов

01. Методика «Выявление осознанности различных компонентов мотива

02. Методики изучения выраженности различных потребностей личности

03. Методики изучения личностных особенностей, влияющих на принятие

00. решения

04. Методики изучения особенностей мотивации общения

05. Методики изучения мотивации поведения в группе

06. Методики изучения силы и устойчивости мотива

07. Методики изучения мотивов поведения дошкольников

08. Методики изучения мотивации учебной деятельности и поведения

09. Методики изучения мотивации профессиональной деятельности

10. Методики изучения мотивов спортивной деятельности

Литература

Предметный указатель