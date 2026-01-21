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Ильин - Мотивация и мотивы

Ильин - Мотивация и мотивы
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Series Мастера психологии (21 books)

Учебное пособие посвящено основным вопросам теории и методологии изучения мотивации и мотивов человека. Особое внимание в нем уделяется анализу представлений о сущности мотива, его структуре и разновидностям. Автор предлагает собственную концепцию мотивации и мотивов, базирующуюся на критическом рассмотрении и синтезе имеющихся в психологии взглядов на эту проблему. В пособии излагаются закономерности формирования мотивационной сферы человека в онтогенезе и в различных видах поведения и деятельности, рассматриваются нарушения мотивации при патологии. Представленные в пособии психодиагностические методики могут быть с успехом использованы в практической деятельности специалистов системы образования, спортивной и производственно-организационной сферы.

Для психологов, психофизиологов, педагогов, а также студентов факультетов психологии и педагогических учебных заведений.

Ильин Е. П. - Мотивация и мотивы

СПб.: Питер, 2011. — 512 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-459-00574-5

Ильин Е. П. - Мотивация и мотивы – Содержание

Предисловие

Глава 1. ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АКТИВНОСТИ (ПОВЕДЕНИЯ) ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

  • 1.1. Краткий экскурс в историю изучения детерминации активности человека и животных

  • 1.2. Сходства и различия в детерминации поведения животных и человека

  • 1.3. Трудности в изучении мотивации и мотивов человека

Глава 2. ПОТРЕБНОСТЬ КАК ВНУТРЕННИЙ ПОБУДИТЕЛЬ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

  • 02.1. Понимание потребности как нужды

  • 02.2. Потребность как предмет удовлетворения нужды

  • 02.3. Понимание потребности как отсутствия блага. Потребность как ценность

  • 02.4. Потребность как необходимость

  • 02.5. Потребность как состояние

  • 02.6. Потребность личности как системная реакция

  • 02.7. Вторичные потребности личности

  • 02.8. Этапы формирования потребности личности

  • 02.9. Классификация потребностей

  • 2.10. Характеристики и индивидуальная выраженность потребностей

Глава 3. МОНИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СУЩНОСТИ МОТИВА

  • 3.1. Мотив как потребность

  • 3.2. Мотив как цель (предмет удовлетворения потребности)

  • 3.3. Мотив как побуждение

  • 3.4. Мотив как намерение

  • 3.5. Мотив как устойчивые свойства (личностные диспозиции)

  • 3.6. Мотив как состояние

  • 3.7. Мотив как формулировка

  • 3.8. Мотив как удовлетворенность

Глава 4. МОТИВАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС

  • 4.1. Понимание термина «мотивация»

  • 4.2. Экстринсивная и интринсивная мотивация

  • 4.3. О положительной и отрицательной мотивации

  • 4.4. Стадиальность мотивационного процесса

Глава 5. ВНУТРЕННЕОРГАНИЗОВАННАЯ МОТИВАЦИЯ

  • 5.1. Мотивация, обусловленная потребностями личности

  • 5.2. Мотиваторы

  • 5.3. «Укороченная» мотивация. Автоматизированные и импульсивные («немотивированные») действия и поступки

Глава 6. ВНЕШНЕОРГАНИЗОВАННАЯ МОТИВАЦИЯ

  • 6.1. Мотивация, обусловленная внешними второсигнальными стимулами

  • 6.2. Неимперативные прямые формы внешней организации мотивационного процесса

  • 6.3. Внешнее внушение как средство психологического воздействия на процесс формирования мотива

  • 6.4. Императивные прямые формы организации мотивационного процесса

  • 6.5. Манипуляция

  • 6.6. Мотивация, вызванная привлекательностью объекта

  • 6.7. Индивидуальные особенности мотивации

Глава 7. МОТИВ КАК СЛОЖНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  • 7.1. Границы и структура мотива

  • 7.2. Проблема полимотивации поведения и деятельности

  • 7.3. Функции мотива

  • 7.4. Характеристики мотива

  • 7.5. Осознаваемость мотива

  • 7.6. Мотивировка, ее психологические механизмы

  • 7.7. Что означает «борьба мотивов»?

  • 7.8. О классификации мотивов

Глава 8. ВИДЫ МОТИВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

  • 08.1. Мотивационные состояния

  • 08.2. Мотивационная установка

  • 08.3. Мечта как разновидность мотивационной установки

  • 08.4. Влечения, желания, хотения

  • 08.5. Склонность

  • 08.6. Привычки

  • 08.7. Интересы

  • 08.8. Направленность личности

  • 08.9. Мотивационные свойства личности

  • 8.10. Мотивационная сфера личности

Глава 9. ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ И СТРУКТУРЫ МОТИВА

  • 09.1. Период младенчества

  • 09.2. Период раннего детства (1–3 года)

  • 09.3. Период дошкольного детства

  • 09.4. Период младшего школьного возраста

  • 09.5. Период среднего школьного возраста (отрочество)

  • 09.6. Период старшего школьного возраста

  • 09.7. Доминирующие потребности в различные возрастные периоды

  • 09.8. Возрастные изменения направленности личности

  • 09.9. Онтогенетическое развитие интересов

  • 9.10. Возрастные особенности представленности в сознании структуры мотива

Глава 10. МОТИВАЦИЯ ОБЩЕНИЯ

  • 10.1. Что такое «потребность в общении

  • 10.2. Цели общения

  • 10.3. Застенчивость как отрицательный мотиватор общения

  • 10.4. Возрастные особенности мотивации общения

  • 10.5. Классификация мотивов общения

Глава 11. МОТИВАЦИЯ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

  • 11.1. Мотивация нормативного поведения

  • 11.2. Мотивация помощи и альтруистического поведения

  • 11.3. Мотивация семейной жизни

  • 11.4. Мотивация самосовершенствования

  • 11.5. Мотивация политического выбора избирателями

  • 11.6. Мотивация читательской деятельности

  • 11.7. Мотивы интеллектуальной миграции

Глава 12. МОТИВАЦИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ (ДЕВИАНТНОГО) ПОВЕДЕНИЯ

  • 12.1. Общие представления о девиантном поведении и его причинах

  • 12.2. Мотивация агрессивного поведения человека

  • 12.3. Мотивация эгрессивного поведения

  • 12.4. Мотивация преступного (делинквентного) поведения

  • 12.5. Мотивы аддиктивного поведения

  • 12.6. Мотивы суицидального поведения

Глава 13. МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  • 13.1. Мотивация учебной деятельности в школе

  • 13.2. Формирование мотивов учебной деятельности школьников

  • 13.3. Мотивация учебной деятельности студентов

Глава 14. МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  • 14.1. Мотивация трудовой деятельности

  • 14.2. Мотивы педагогической деятельности

  • 14.3. Особенности мотивации научной деятельности

  • 14.4. Особенности мотивации предпринимательской деятельности и мотивации потребителя

  • 14.5. Мотивация учебно-физкультурной и спортивной деятельности

Глава 15. МОТИВАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  • 15.1. Сила мотива и эффективность деятельности

  • 15.2. Мотивационный потенциал различных видов стимуляции

Глава 16. ПАТОЛОГИЯ И МОТИВАЦИЯ

  • 16.1. Неудовлетворенные потребности и влечения и невротические расстройства личности

  • 16.2. Особенности мотивации и мотивов при различных заболеваниях

Глава 17. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ И МОТИВОВ

  • 17.1. Методы изучения мотивировок и мотиваторов

  • 17.2. Наблюдение и оценка причин действий и поступков человека

  • 17.3. Экспериментальные методы выявления мотивов

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • III. Научный словарь терминов, характеризующих мотивационную сферу личности

  • III. Бытовой словарь терминов, характеризующих мотивационную сферу личности

  • III. Фразеологический мотивационный словарь

  • IV. Методики изучения мотивации и мотивов

  • 01. Методика «Выявление осознанности различных компонентов мотива

  • 02. Методики изучения выраженности различных потребностей личности

  • 03. Методики изучения личностных особенностей, влияющих на принятие

  • 00. решения

  • 04. Методики изучения особенностей мотивации общения

  • 05. Методики изучения мотивации поведения в группе

  • 06. Методики изучения силы и устойчивости мотива

  • 07. Методики изучения мотивов поведения дошкольников

  • 08. Методики изучения мотивации учебной деятельности и поведения

  • 09. Методики изучения мотивации профессиональной деятельности

  • 10. Методики изучения мотивов спортивной деятельности

Литература

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Views 316
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Added 21.01.2026
Author brat lexmak
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 months ago
Благодарю.

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