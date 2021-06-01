По-видимому, в физическом понуждении и пресечении как способе воздействия есть три момента, которые могут казаться противодуховными и противолюбовными: во-первых, обращение к человеческой воле, как таковой, помимо очевидности и любви, во-вторых, воздействие на чужую волю независимо от ее согласия и, может быть, даже вопреки ее согласию и, в-третьих, воздействие на чужую волю через тело понуждаемого.

Действительно, этому способу воздействия присущи все три момента и притом, конечно, не порознь а во взаимном сращении: физическое понуждение и пресечение обращается не к очевидности и любви, а действует на тело понуждаемого вопреки его согласию. Именно это соединение всех трех черт нередко производит на сентиментальные души такое впечатление, которое вызывает в них возмущение, протест и отвержение возмутительного «насилия».

Однако физическое понуждение и пресечение, действительно включая в себя все эти три момента, совсем еще не становится от этого злым делом или «злым способом общения» Оно может быть и должно быть не противодуховным и не противолюбовным; в этом его существенное отличие от насилия; и именно в эту меру и только в эту меру оно подлежит духовному и нравственному приятию.

В самом деле, духовность человека состоит в том, что он сам автономно ищет, желает и имеет в виду объективное ее совершенство, воспитывая себя к этому видению и творчеств) Именно в этой природе своей и в этом дыхании своем внутренняя свобода человека священна и внешние проявления ее неприкосновенны. Именно направленность духовного ока н совершенство святит силу внутреннего самоуправления придает внешнему поступку человека значение духовного ее бытия; именно сила внутреннего самоуправления оформляет личность духовно видящего человека, и тогда его внешне поведение не нуждается в пресечении и не терпит понуждения. Мало того, пока цела в человеке сила духовно-волевого самоуправления, до тех пор ошибка в видимом содержании нуждается не в пресечении и не в понуждении, а в одиноко или совместном исправлении; и пока цела в человеке волевая направленность ока на совершенство, до тех пор слабость автономного само-стояния нуждается не в пресечении и понуждении, а в любовном содействии усилиям самовоспитания.

Но если человек наполняет свою самостоятельность злыми деяниями, злоупотребляя своею автономиею и унизительно извращая этим свою духовность, то его личность оказывается в глубоком внутреннем раздвоении. С одной стороны, его духовность потенциально не угасает: где-то, в неосуществляющейся глубине своей, она сохраняет способность обратить око к духовному совершенству и вступить на путь самообуздания и самоуправления, и только особые данные, свидетельствующие о наличности абсолютного злодейства, могут заставить совсем не считаться с этой возможностью.

Но, с другой стороны, оказывается, что силы его души фактически поглощены противо-духовными содержаниями и противолюбовными стремлениями; духовное око его закрыто или ослеплено; страсти и деяния его дышат враждою и разъединением. Он осуществляет не духовность свою, а противо-духовность, и присущая ему сила любовного приятия — извращена и губительна. Очевидность не правит его волею, любовь не насыщает ее; он живет и действует не как духовно свободный господин своей души и своего поведения, а как беспомощный раб своих злых влечений и душевных механизмов. Он становится не тем, к чему он потенциально призван; и не может стать тем, что он есть в своей неосуществляющейся сокровенности. Его личность состоит из мертвеющего духа и напряженно живущей противодуховности, из угасающей любви, холодно-безразличного цинизма и жгучей злобы.

И вот, именно двойственный состав его личности ставит перед другими, духовно здоровыми людьми задачу понуждения и пресечения.

Иван Александрович Ильин - Собрание сочинений: В 10 томах. Том 5

М.: Русская книга, 1996.— 608 с.

ISBN 5—268—01393—9

ISBN 5—268—01188—х (т. 5)

Иван Александрович Ильин - Собрание сочинений: В 10 томах. Том 5 - Содержание

ОСНОВНОЕ НРАВСТВЕННОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ ВОЙНЫ

О СОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ СИЛОЮ

1. Введение

2. О самопредании злу

3. О добре и зле

4. О заставлении и насилии

5. О психическом понуждении

6. О физическом понуждении и пресечении

7. О силе и зле

8. Постановка проблемы

9. О морали бегства

10. О сентиментальности и наслаждении

11. О нигилизме и жалости

12. О мироотвергающей религии

13. Общие основы

14. О предмете любви

15. О границах любви

16. О видоизменениях любви

17. О связанности людей в добре и зле

18. Обоснование сопротивляющейся силы

19. О мече и праведности

20. О ложных решениях проблемы

21. О духовном компромиссе

22. Об очищении души

СТАТЬИ. ПИСЬМА. ВЫСТУПЛЕНИЯ

Идея Корнилова. Из речи, произнесенной в Праге, Берлине и Париже

Отрицателям меча

Письмо в редакцию

Кошмар Н. А. Бердяева. Необходимая оборона

О сопротивлении злу. Открытое письмо В. X. Даватцу

Кто совершил?

О сопротивлении злу силой

ПРИЛОЖЕНИЕ

О сопротивлении злу силой: proet contra. Полемика вокруг идей И. А. Ильина

КОММЕНТАРИИ