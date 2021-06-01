Ильин Иван - Собрание сочинений в 10 томах - Том 5
По-видимому, в физическом понуждении и пресечении как способе воздействия есть три момента, которые могут казаться противодуховными и противолюбовными: во-первых, обращение к человеческой воле, как таковой, помимо очевидности и любви, во-вторых, воздействие на чужую волю независимо от ее согласия и, может быть, даже вопреки ее согласию и, в-третьих, воздействие на чужую волю через тело понуждаемого.
Действительно, этому способу воздействия присущи все три момента и притом, конечно, не порознь а во взаимном сращении: физическое понуждение и пресечение обращается не к очевидности и любви, а действует на тело понуждаемого вопреки его согласию. Именно это соединение всех трех черт нередко производит на сентиментальные души такое впечатление, которое вызывает в них возмущение, протест и отвержение возмутительного «насилия».
Однако физическое понуждение и пресечение, действительно включая в себя все эти три момента, совсем еще не становится от этого злым делом или «злым способом общения» Оно может быть и должно быть не противодуховным и не противолюбовным; в этом его существенное отличие от насилия; и именно в эту меру и только в эту меру оно подлежит духовному и нравственному приятию.
В самом деле, духовность человека состоит в том, что он сам автономно ищет, желает и имеет в виду объективное ее совершенство, воспитывая себя к этому видению и творчеств) Именно в этой природе своей и в этом дыхании своем внутренняя свобода человека священна и внешние проявления ее неприкосновенны. Именно направленность духовного ока н совершенство святит силу внутреннего самоуправления придает внешнему поступку человека значение духовного ее бытия; именно сила внутреннего самоуправления оформляет личность духовно видящего человека, и тогда его внешне поведение не нуждается в пресечении и не терпит понуждения. Мало того, пока цела в человеке сила духовно-волевого самоуправления, до тех пор ошибка в видимом содержании нуждается не в пресечении и не в понуждении, а в одиноко или совместном исправлении; и пока цела в человеке волевая направленность ока на совершенство, до тех пор слабость автономного само-стояния нуждается не в пресечении и понуждении, а в любовном содействии усилиям самовоспитания.
Но если человек наполняет свою самостоятельность злыми деяниями, злоупотребляя своею автономиею и унизительно извращая этим свою духовность, то его личность оказывается в глубоком внутреннем раздвоении. С одной стороны, его духовность потенциально не угасает: где-то, в неосуществляющейся глубине своей, она сохраняет способность обратить око к духовному совершенству и вступить на путь самообуздания и самоуправления, и только особые данные, свидетельствующие о наличности абсолютного злодейства, могут заставить совсем не считаться с этой возможностью.
Но, с другой стороны, оказывается, что силы его души фактически поглощены противо-духовными содержаниями и противолюбовными стремлениями; духовное око его закрыто или ослеплено; страсти и деяния его дышат враждою и разъединением. Он осуществляет не духовность свою, а противо-духовность, и присущая ему сила любовного приятия — извращена и губительна. Очевидность не правит его волею, любовь не насыщает ее; он живет и действует не как духовно свободный господин своей души и своего поведения, а как беспомощный раб своих злых влечений и душевных механизмов. Он становится не тем, к чему он потенциально призван; и не может стать тем, что он есть в своей неосуществляющейся сокровенности. Его личность состоит из мертвеющего духа и напряженно живущей противодуховности, из угасающей любви, холодно-безразличного цинизма и жгучей злобы.
И вот, именно двойственный состав его личности ставит перед другими, духовно здоровыми людьми задачу понуждения и пресечения.
Иван Александрович Ильин - Собрание сочинений: В 10 томах. Том 5
М.: Русская книга, 1996.— 608 с.
ISBN 5—268—01393—9
ISBN 5—268—01188—х (т. 5)
Иван Александрович Ильин - Собрание сочинений: В 10 томах. Том 5 - Содержание
ОСНОВНОЕ НРАВСТВЕННОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ ВОЙНЫ
О СОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ СИЛОЮ
1. Введение
2. О самопредании злу
3. О добре и зле
4. О заставлении и насилии
5. О психическом понуждении
6. О физическом понуждении и пресечении
7. О силе и зле
8. Постановка проблемы
9. О морали бегства
10. О сентиментальности и наслаждении
11. О нигилизме и жалости
12. О мироотвергающей религии
13. Общие основы
14. О предмете любви
15. О границах любви
16. О видоизменениях любви
17. О связанности людей в добре и зле
18. Обоснование сопротивляющейся силы
19. О мече и праведности
20. О ложных решениях проблемы
21. О духовном компромиссе
22. Об очищении души
СТАТЬИ. ПИСЬМА. ВЫСТУПЛЕНИЯ
- Идея Корнилова. Из речи, произнесенной в Праге, Берлине и Париже
- Отрицателям меча
- Письмо в редакцию
- Кошмар Н. А. Бердяева. Необходимая оборона
- О сопротивлении злу. Открытое письмо В. X. Даватцу
- Кто совершил?
- О сопротивлении злу силой
ПРИЛОЖЕНИЕ
- О сопротивлении злу силой: proet contra. Полемика вокруг идей И. А. Ильина
КОММЕНТАРИИ
No comments yet. Be the first!