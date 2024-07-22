Ильина - История отечественного искусства

На протяжении восьми веков — с конца X вплоть до XVII столетия, в период складывания и расцвета феодализма на Руси — искусство формировалось на основе достижений художественной культуры восточнославянских племен и обитавших до них на этих землях скифов и сарматов. Естественно, что культура каждого племени и региона имела свои, самобытные черты и испытывала влияние соседних земель и государств. Но принципиально важным, определяющим для дальнейшего пути развития древнерусского искусства было влияние Византии с момента принятия Русью христианства в 988 г. Как и сама Византия, вместе с христианством Русь впитала немало и от традиций античной, прежде всего греческой, эллинистической культуры (что сказалось особенно в искусстве Нового времени в эпоху классицизма), но именно христианство стало основой духовной культуры Руси, ее морально-этических начал.

Нельзя забывать, что русское искусство периода Средневековья формировалось в столкновении двух укладов — патриархального и феодального и двух религий — язычества и христианства. И как следы патриархального образа жизни еще долго прослеживались в феодальной Руси, так и язычество напоминало о себе почти во всех видах искусства. Процесс изживания язычества был стихийным, но все-таки делались попытки скорее укрепить новую религию, сделать ее близкой, доступной людям. Не случайно церкви строились на местах языческих капищ; в церковь проникли элементы народного обожествления природы, а некоторым святым стали приписывать роль старых богов.

Восприняв от Византии христианство, Русь естественным образом восприняла и определенные основы языка ее культуры, но эти основы были переработаны и приобрели на Руси свои, специфические, глубоко национальные формы. «Мы взяли из Византии Евангелие и традицию», — писал А. С. Пушкин. Конечно, как всякое искусство эпохи Средневековья, искусство Древней Руси следует определенным канонам, прослеживающимся и в архитектурных формах, и в иконографии — в живописи. Созданы были даже образцы — «прориси», «подлинники», лицевые и толковые (в первых показывалось, как надо писать, во вторых это «толковалось», рассказывалось), но и следуя канонам, и вопреки им умела проявить себя богатая творческая личность художника. Опираясь на вековые традиции восточноевропейского искусства, русские мастера сумели создать собственное национальное искусство, обогатить европейскую культуру новыми, присущими лишь Руси формами храмов, своеобразными стенными росписями и иконописью, которую не спутаешь с византийской, несмотря на общность иконографии и кажущуюся близость изобразительного языка.

В домонгольскую пору политическим и культурным центром русской земли был Киев — «мать городов русских», как называли его современники, сравнивая по красоте и значимости с Константинополем. Росту могущества Киева способствовало его географическое положение на пересечении торговых путей из Скандинавских стран на юг, в Царьград, и с запада, из Германии, до Хорезма. При князе Владимире Святославиче (ум. 1015; киевский великий князь с 980) и его сыне Ярославе Мудром (ок. 980 — 1054; киевский великий князь с 1019) Киевская Русь стала сильным государством, неизвестным ранее восточным славянам. Русское воинство держало в страхе и византийцев, и хазар. Западные славяне искали с Русью дружбы, германские императоры заключали союзы. Русские князья выдавали своих дочерей замуж за иностранных государей. Например, Анна Ярославна (ок. 1024/26 — не ранее 1076), дочь великого князя Киевского Ярослава Мудрого, была королевой Франции (с 1051), женой французского короля Генриха I и матерью французского короля Филиппа I. Так укреплялось международное положение Киевской Руси. Помимо Киева большую роль играли такие города, как Чернигов, Полоцк, Новгород, лежащий в северных истоках пути «из варяг в греки».

Ильина, Т. В. - История отечественного искусства - От крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учебник для вузов

6-е изд., перераб. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 370 с.: [16] с. цв. вкл.— (Высшее образование). —Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-05213-8

Ильина, Т. В. - История отечественного искусства – Содержание

Содержание

Принятые сокращения

Предисловие

1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ

1.1. Искусство Киевской Руси Контрольные вопросы и задания

1.2. Искусство периода феодальной раздробленности XII — середины XIII века Контрольные вопросы и задания

1.3. Искусство периода монголо-татарского ига и начала объединения русских земель (XIV — первая половина XV века) Контрольные вопросы и задания

1.4. Искусство русского централизованного государства второй половины XV — XVI века Контрольные вопросы и задания

1.5. Искусство XVII века Контрольные вопросы и задания



2. ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

2.1. Искусство первой трети XVIII века Контрольные вопросы и задания

2.2. Искусство середины XVIII века Контрольные вопросы и задания

2.3. Искусство второй половины XVIII века Контрольные вопросы и задания



3. РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

3.1. Искусство первой половины XIX века Контрольные вопросы и задания

3.2. Искусство второй половины XIX века Контрольные вопросы и задания

3.3. Искусство конца XIX — начала XX века Контрольные вопросы и задания



4. ИСКУССТВО XX - НАЧАЛА XXI ВЕКА

4.1. Искусство первых революционных лет Контрольные вопросы и задания

4.2. Советское искусство 1920-х годов Контрольные вопросы и задания

4.3. Советское искусство 1930-х годов Контрольные вопросы и задания

4.4. Искусство периода Великой Отечественной войны Контрольные вопросы и задания

4.5. Искусство середины 1940-х — конца 1950-х годов Контрольные вопросы и задания

4.6. Искусство 1960—1980-х годов Контрольные вопросы и задания

4.7. Искусство конца XX — начала XXI века Контрольные вопросы и задания



Литература