Издание Ильиной книги открыло перед исследователями древней славянской письменности- лингвистами, литературоведами, литургистами - широкое поле деятельности. Трудно сомневаться в том, что изучение этого важнейшего памятника на фоне византийской гимнографической традиции - во всей ее полноте, включая непочатые собрания рукописей, - и в сопоставлении со все еще мало изученным гимнографическим наследием южно- и восточнославянской книжности Средневековья принесет, говоря словами Пушкина, немало «открытий чудных».

Ильина книга (XI в.): Исследования. Указатели

Подг. В. Б. Крысько, И. М. Ладыженский, Т. И. Межиковская; под ред. В. Б. Крысько

Москва: ООО «Издательский центр “Азбуковник”», 2015 г. - 288 с.

ISBN 978-5-91172-112-1

Ильина книга (XI в.): Исследования. Указатели – Содержание

Предисловие

Исправления к изданию: Ильина книга. М., 2005

ИССЛЕДОВАНИЯ

В. Б. Крысько. Основные особенности языка Ильиной книги

В. Б. Крысько. Заметки о лексике Ильиной книги

И. М. Ладыженский. Ильина книга: Палеография, графика, орфография, фонетика

В. Б. Крысько. Запись Илии

В. Б. Крысько. Новые греческие источники к текстам Ильиной книги

В. Б. Крысько. О двух переводах канона на Воздвижение, представленных в Ильиной книге и в новгородской сентябрьской Минее

В. Б. Крысько. Стихиры Борису и Глебу: источники и реконструкция

УКАЗАТЕЛИ

Т. И. Межиковская. Греческо-славянский словоуказатель

В. Б. Крысько. Указатель лексем, искаженных в Ильиной книге

В. Б. Крысько. Инципитарий впервые опубликованных греческих песнопений

Источники и литература

Ильина книга (XI в.): Исследования. Указатели - Предисловие

В 1867 г. Измаил Иванович Срезневский, издавая - по копии XIX в. со списка XII в. - древнейшую славянскую службу первоучителю Кириллу, в числе других рукописей, содержащих этот драгоценный текст, указал и на «Канонник», или «Сборник канонов», который он датировал ΧΙ-ΧΙΙ вв. и который тогда хранился в Библиотеке Московской синодальной типографии под номером 76 [Срезневский 1867: 66]. Отдельные разночтения из «Канонника», приведенные в этой публикации, конечно, не давали представления ни о составе сборника, ни о его языковых особенностях, да к тому же были, как теперь обнаруживается, не всегда точны. Спустя 15 лет Срезневский дал более подробное описание рукописи, определив ее как «Трефологий» (т. е. Минею праздничную), отнеся «по почерку... скорее к началу, чем ко второй половине XII в.» и приведя отрывок из выходной записи писца - «попина» Илии [Срезневский 1882: 60], а еще через три года констатировал: «Судя по почерку, эту рукопись скорее можно отнести к XI веку, чем к концу XII в.» [Срезневский 1885: 156]. После этого научное исследование рукописи остановилось более чем на 100 лет, вплоть до выхода «Сводного каталога славяно-русских рукописей ΧΙ-ΧΙΙΙ вв.», где рукопись - ныне хранящаяся в Российском (ранее Центральном) государственном архиве древних актов (РГАДА/ЦГАДА) под шифром Тип. 131 - была идентифицирована как «Минея праздничная» и датирована XII веком [СК XI—XIII: 117]. Последовавшее затем описание памятника в Каталоге рукописей ЦГАДА не принесло существенной новой информации: достаточно сказать, что оставшееся непонятным Срезневскому слово в записи, которое он прочитал как «Имоколожи», в обоих каталогах вообще утратило несколько букв, замененных тире или многоточием: соответственно имо -о- ожи и и мо... ожи [Каталог 1988: 63].

Постепенный рост интереса к рукописи начался в 1990-е гг. В 1993 г. болгарский исследователь иеромонах Павел (Стефанов) впервые (к сожалению, с некоторыми ошибками и неточностями) издал по списку РГАДА, Тип. 131 службу св. Кириллу Философу [Стефанов 1993]. В связи с проектом многотомного издания славянских служебных миней по древнерусским спискам, осуществляемого в Германии, в научный оборот стали вводиться и другие тексты рукописи: начиная с 1-го тома декабрьской минеи разночтения из Тип. 131 (под сиглом П- «Праздничная минея») подводятся к последованиям, публикуемым в этом издании по рукописям XII в., - естественно, на те дни церковного календаря, для которых в Тип. 131 (минее не служебной, а праздничной или по крайней мере сходной с праздничной) имеются песнопения (см. [МД, I-IV; МФ, I—III]). Систематическое сравнение Типографской рукописи с другими минеями показало, однако, что отличия ее от всех сохранившихся до наших дней гимнографических сборников - как в составе, так и в расположении отдельных песнопений в пределах последования - слишком велики, чтобы ограничить знакомство научной общественности с этим памятником только подведением разночтений. В целом ряде публикаций Евгения Михайловича Верещагина источник- для обозначения которого исследователь, в соответствии с давней традицией именования рукописей по имени писцов, оставивших выходную запись (Саввина книга, Путятина минея, Симоновское евангелие, Евсевиево евангелие, Лаврентьевская летопись, Захариинский паремейник и мн. др.), предложил название «Ильина книга» - был охарактеризован как важнейший памятник древнеславянской гимнографии, отражающий весьма архаичную литургическую практику и, вместе с тем, древнейшие принципы переводческой техники.