Илларион Святогорец - Исповедание православной веры св. Григория Паламы
Вниманию благочестивого читателя предлагается статья нашего современника — иеромонаха Иллариона из Ксиропотамского монастыря, что на Святой Горе Афон. Голландец по происхождению о. Илларион под воздействием знакомства с о. Софронием (Сахаровым), а через него и с преподобным Силуаном Афонским, проделал большой и нелегкий труд.
Приняв Святое Православие, он из известного дирижера симфонического оркестра стал православным монахом и подвижником. Сей труд (несколько в ином изложении) был ранее напечатан на французском и английском языках. Надеемся, что православный читатель, особенно же иноки и богословы, по достоинству оценят эту работу и получат душевную пользу и назидание.
Иеромонах Илларион Святогорец - Исповедание православной веры св. Григория Паламы
Издание Подворья Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря в г. Москве, 1995. - 30 с.
Иеромонах Илларион Святогорец - Исповедание православной веры св. Григория Паламы - Содержание
Несколько вводных слов
- Универсальное значение
Святый Григорий Палама. Исповедание Православной веры
- ОБ ИПОСТАСИ
- ОБ ИСХОЖДЕНИИ СВЯТАГО ДУХА И О РАЗЛИЧИИ МЕЖДУ ЯЗЫКАМИ
- “ПРОПОВЕДНИЧЕ БЛАГОДАТИ“
- СУЩНОСТЬ И ЭНЕРГИЯ
- О ПРЕОБРАЖЕНИИ
- О ГРЯДУЩЕМ ЦАРСТВИИ
- О СОБОРАХ
- “ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ ВНУТРИ ВАС ЕСТЬ“
- ПРИМЕЧАНИЯ
Иеромонах Илларион Святогорец - Исповедание православной веры св. Григория Паламы - О Соборах
В последней части своего Вероисповедания Палама перечисляет вкратце главные ереси и Вселенские Соборы, которые их осуждали, прибавляя к этому перечислению осуждения местными Соборами в Константинополе его противников, которые учили, что общая благодать Отца и Сына и Свя- таго Духа и вообще все божественные силы и энергии созданны. Это прибавление не случайно: определения семи Вселенских Соборов, которые сосредоточены, главным образом, на Триадологические и Христологические темы, дополняются учением Паламы о несозданной благодати Святаго Духа.
Кроме того, определения Поместных - Константинопольских Соборов в четырнадцатом веке о различениях и соединениях в Боге не только дополняют определения Вселенских Соборов, но и остерегают православную веру от философских соблазнов. Так Паламитское учение о Божественных качествах, как, например, премудрость и творческая сила, качества, которые он называет “безначальными действиями Бога”, защищает верующих, с одной стороны, против тех еретических течений, которые отождествляют эти качества с непознаваемой Сущностью Бога или с самыми Божественными Ипостасями — или, с другой стороны, их определяют как сотворенные стихии, которые правят жизнью и развитием в мире.
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