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Илюшенко - Отец Александр Мень

Илюшенко Владимир - Отец Александр Мень - Жизнь - Смерть - Бессмертие
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, **History of Russian Orthodoxy, **Persecution Secret Services, Ethics

Владимир Илюшенко создал одну из самых пронзительных книг об отце Александре Мене. Это не холодный биографический очерк, а живое свидетельство очевидца, пропитанное глубокой личной болью и одновременно торжеством веры. Название «Жизнь — Смерть — Бессмертие» отражает структуру книги: от земного служения через трагическую гибель к вечной жизни его идей. Автор убедительно доказывает, что удар топором, оборвавший жизнь священника, не смог уничтожить его дело. Книга помогает понять, почему отец Александр стал мишенью для ненависти и одновременно объектом глубокого почитания. Это издание необходимо каждому, кто хочет почувствовать дух подлинного, свободного и творческого христианства, примером которого был Мень.

Владимир Ильич Илюшенко - Отец Александр Мень - Жизнь - Смерть - Бессмертие

М.: Эксмо, 2013. — 672 с: ил.
ISBN 978-5-699-62711-0

Владимир Ильич Илюшенко - Отец Александр Мень - Жизнь - Смерть - Бессмертие - Содержание книги 2013 года издания

  • Oт автора

  • Отец Александр Мень: жизнь и смерть во Христе

  • Строчки из дневника

  • Сын человечества. Выступления, статьи, доклады

  • Воспоминания

  • КапустникиСтихи, посвященные отцу Александру

  • Письма отца Александра Меня

  • Неизвестные тексты отца Александра

  • Приложение. Молитвы отца Александра Меня

Также издание:

Москва, Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2010
ISBN 978–5-7380–0348–6

Владимир Ильич Илюшенко - Отец Александр Мень - Жизнь - Смерть - Бессмертие - Содержание книги 2010 года издания

ОТ АВТОРА

ОТЕЦ АЛЕКСАНДР МЕНЬ: ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ВО ХРИСТЕ

  • I Строчки из дневника

  • II Сын человечества Выступления, статьи, доклады

  • III Воспоминания

  • IV Капустники

  • V Стихи, посвященные отцу Александру

  • VI Письма отца Александра Меня

  • VII Неизвестные тексты отца Александра

Фотографии

Также издание 2000 г.

Владимир Ильич Илюшенко - Отец Александр Мень - Жизнь и смерть во Христе

М.: Независимое издательство «Пик», 2000 г. — 496 с., ил.
ISBN 5-7358-0223-2

Views 306
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Added 19.01.2026
Author brat christifid
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