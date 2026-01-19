Владимир Илюшенко создал одну из самых пронзительных книг об отце Александре Мене. Это не холодный биографический очерк, а живое свидетельство очевидца, пропитанное глубокой личной болью и одновременно торжеством веры. Название «Жизнь — Смерть — Бессмертие» отражает структуру книги: от земного служения через трагическую гибель к вечной жизни его идей. Автор убедительно доказывает, что удар топором, оборвавший жизнь священника, не смог уничтожить его дело. Книга помогает понять, почему отец Александр стал мишенью для ненависти и одновременно объектом глубокого почитания. Это издание необходимо каждому, кто хочет почувствовать дух подлинного, свободного и творческого христианства, примером которого был Мень.

Владимир Ильич Илюшенко - Отец Александр Мень - Жизнь - Смерть - Бессмертие

М.: Эксмо, 2013. — 672 с: ил.

ISBN 978-5-699-62711-0

Владимир Ильич Илюшенко - Отец Александр Мень - Жизнь - Смерть - Бессмертие - Содержание книги 2013 года издания

Oт автора

Отец Александр Мень: жизнь и смерть во Христе

Строчки из дневника

Сын человечества. Выступления, статьи, доклады

Воспоминания

КапустникиСтихи, посвященные отцу Александру

Письма отца Александра Меня

Неизвестные тексты отца Александра

Приложение. Молитвы отца Александра Меня

Также издание:

Москва, Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2010

ISBN 978–5-7380–0348–6

Владимир Ильич Илюшенко - Отец Александр Мень - Жизнь - Смерть - Бессмертие - Содержание книги 2010 года издания

ОТ АВТОРА

ОТЕЦ АЛЕКСАНДР МЕНЬ: ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ВО ХРИСТЕ

I Строчки из дневника

II Сын человечества Выступления, статьи, доклады

III Воспоминания

IV Капустники

V Стихи, посвященные отцу Александру

VI Письма отца Александра Меня

VII Неизвестные тексты отца Александра

Фотографии

Также издание 2000 г.

Владимир Ильич Илюшенко - Отец Александр Мень - Жизнь и смерть во Христе

М.: Независимое издательство «Пик», 2000 г. — 496 с., ил.

ISBN 5-7358-0223-2