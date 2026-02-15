В этом практическом пособии Джозеф Имберг ставит своей целью возрождение традиции домашнего алтаря, превращая совместную молитву в естественную часть семейного быта. Книга структурирована как ежедневный путеводитель, предлагающий короткие библейские чтения, темы для обсуждения и примеры простых, искренних молитв, понятных даже детям. Автор подчеркивает, что семейное поклонение не должно быть формальным или затянутым; его главная задача — создать атмосферу доверия, где каждый член семьи может поделиться своими переживаниями и вместе принести их Богу.

Особое внимание уделяется педагогическому аспекту: Имберг дает родителям конкретные советы, как увлечь детей и сделать духовные истины актуальными для их повседневной жизни. Сборник включает специальные разделы для праздничных дат и кризисных моментов, помогая семье сохранять единство и веру в любых обстоятельствах. Это издание служит надежным инструментом для тех, кто стремится укрепить духовные связи внутри дома и научить младшее поколение живому общению с Небесным Отцом.

Джозеф Имберг – Давайте помолимся – Семейный молитвенник

Duncanville, USA: World Wide Printing, 1997. – Москва: Фонд «Лютеранское наследие». – 159 с.

ISBN 1-890863-16-5

Джозеф Имберг – Давайте помолимся – Содержание

I. Библия и наши молитвы 7

1. Чем является для нас Слово Божие

2. Закон и Евангелие в Слове Божием

3. Разновидности молитв Несколько общих советов «Вольные» или «установленные» молитвы? Молитва связана с жизнью христианина

4. Церковный год Что же означает для нас церковный год? Другие праздники Почему каждый год все заново? Почему это должно происходить за один год?

5. Организация семейных молитв Как организовать семейные молитвы Общие советы семье



II. Семейные чтения по церковным праздникам

ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА

СОЧЕЛЬНИК (канун Рождества)

РОЖДЕСТВО

ДЕНЬ СВЯТОГО СТЕФАНА

КАНУН НОВОГО ГОДА

НОВЫЙ ГОД

БОГОЯВЛЕНИЕ

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ПЕПЕЛЬНАЯ СРЕДА

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА

ПАСХА

ВОЗНЕСЕНИЕ

ПЯТИДЕСЯТНИЦА

ТРОИЦА

ДЕНЬ СВЯТОГО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

ДЕНЬ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ

ДЕНЬ РЕФОРМАЦИИ

III. Утренние и вечерние молитвы на четыре недели

Первая неделя Воскресное утро, первая неделя Воскресный вечер, первая неделя Понедельник, утро, первая неделя Понедельник, вечер, первая неделя Вторник, утро, первая неделя Вторник, вечер, первая неделя Среда, утро, первая неделя Среда, вечер, первая неделя Четверг, утро, первая неделя Четверг, вечер, первая неделя Пятница, утро, первая неделя Пятница, вечер, первая неделя Суббота, утро, первая неделя Суббота, вечер, первая неделя

Вторая неделя Воскресенье, утро, вторая неделя Воскресенье, вечер, вторая неделя Понедельник, утро, вторая неделя Понедельник, вечер, вторая неделя Вторник, утро, вторая неделя Вторник, вечер, вторая неделя Среда, утро, вторая неделя Среда, вечер, вторая неделя Четверг, утро, вторая неделя Четверг, вечер, вторая неделя Пятница, утро, вторая неделя '. Пятница, вечер, вторая неделя Суббота, утро, вторая неделя Суббота, вечер, вторая неделя

Третья неделя Воскресенье, утро, третья неделя Воскресенье, вечер, третья неделя Понедельник, утро, третья неделя Понедельник, вечер, третья неделя Вторник, утро, третья неделя Вторник, вечер, третья неделя Среда, утро, третья неделя Среда, вечер, третья неделя Четверг, утро, третья неделя Четверг, вечер, третья неделя Пятница, утро, третья неделя Пятница, вечер, третья неделя Суббота, утро, третья неделя Суббота, вечер, третья неделя

Четвертая неделя Воскресенье, утро, четвертая неделя Воскресенье, вечер, четвертая неделя Понедельник, утро, четвертая неделя Понедельник, вечер, четвертая неделя Вторник, утро, четвертая неделя Вторник, вечер, четвертая неделя Среда, утро, четвертая неделя Среда, вечер, четвертая неделя Четверг, утро, четвертая неделя Четверг, вечер, четвертая неделя Пятница, утро, четвертая неделя Пятница, вечер, четвертая неделя Суббота, утро, четвертая неделя Суббота, вечер, четвертая неделя



IV. Дополнительные молитвы

Первое воскресенье Адвента

Рождество

Новый Год

Богоявление

Страстная Пятница

Пасха

Пятидесятница

Троица

День всех Святых ИЗ

День Реформации

При строительстве новой церкви

При освящении новой церкви

На годовщину прихода или церкви

На годовщину чьего-то Крещения

На годовщину чьей-то конфирмации

Молитва перед Святым Причастием

На годовщину брака

На годовщину чьей-то смерти

Во время болезни

Во время личных испытаний

Во время голода

После бедствий или катастроф

Во время великих всенародных бедствий

Во время великих гонений

V. Распорядки библейских чтений

VI. Ежедневные молитвы