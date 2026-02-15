Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Имберг - Давайте помолимся

Имберг - Давайте помолимся
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

В этом практическом пособии Джозеф Имберг ставит своей целью возрождение традиции домашнего алтаря, превращая совместную молитву в естественную часть семейного быта. Книга структурирована как ежедневный путеводитель, предлагающий короткие библейские чтения, темы для обсуждения и примеры простых, искренних молитв, понятных даже детям. Автор подчеркивает, что семейное поклонение не должно быть формальным или затянутым; его главная задача — создать атмосферу доверия, где каждый член семьи может поделиться своими переживаниями и вместе принести их Богу.

Особое внимание уделяется педагогическому аспекту: Имберг дает родителям конкретные советы, как увлечь детей и сделать духовные истины актуальными для их повседневной жизни. Сборник включает специальные разделы для праздничных дат и кризисных моментов, помогая семье сохранять единство и веру в любых обстоятельствах. Это издание служит надежным инструментом для тех, кто стремится укрепить духовные связи внутри дома и научить младшее поколение живому общению с Небесным Отцом.

Джозеф Имберг – Давайте помолимся – Семейный молитвенник

Duncanville, USA: World Wide Printing, 1997. – Москва: Фонд «Лютеранское наследие». – 159 с.

ISBN 1-890863-16-5

Джозеф Имберг – Давайте помолимся – Содержание

I. Библия и наши молитвы 7

  • 1. Чем является для нас Слово Божие

  • 2. Закон и Евангелие в Слове Божием

  • 3. Разновидности молитв

    • Несколько общих советов

    • «Вольные» или «установленные» молитвы?

    • Молитва связана с жизнью христианина

  • 4. Церковный год

    • Что же означает для нас церковный год?

    • Другие праздники

    • Почему каждый год все заново?

    • Почему это должно происходить за один год?

  • 5. Организация семейных молитв

    • Как организовать семейные молитвы

    • Общие советы семье

II. Семейные чтения по церковным праздникам

  • ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА

  • СОЧЕЛЬНИК (канун Рождества)

  • РОЖДЕСТВО

  • ДЕНЬ СВЯТОГО СТЕФАНА

  • КАНУН НОВОГО ГОДА

  • НОВЫЙ ГОД

  • БОГОЯВЛЕНИЕ

  • СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

  • ПЕПЕЛЬНАЯ СРЕДА

  • БЛАГОВЕЩЕНИЕ

  • ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

  • СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА

  • ПАСХА

  • ВОЗНЕСЕНИЕ

  • ПЯТИДЕСЯТНИЦА

  • ТРОИЦА

  • ДЕНЬ СВЯТОГО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

  • ДЕНЬ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

  • ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ

  • ДЕНЬ РЕФОРМАЦИИ

III. Утренние и вечерние молитвы на четыре недели

  • Первая неделя

    • Воскресное утро, первая неделя

    • Воскресный вечер, первая неделя

    • Понедельник, утро, первая неделя

    • Понедельник, вечер, первая неделя

    • Вторник, утро, первая неделя

    • Вторник, вечер, первая неделя

    • Среда, утро, первая неделя

    • Среда, вечер, первая неделя

    • Четверг, утро, первая неделя

    • Четверг, вечер, первая неделя

    • Пятница, утро, первая неделя

    • Пятница, вечер, первая неделя

    • Суббота, утро, первая неделя

    • Суббота, вечер, первая неделя

  • Вторая неделя

    • Воскресенье, утро, вторая неделя

    • Воскресенье, вечер, вторая неделя

    • Понедельник, утро, вторая неделя

    • Понедельник, вечер, вторая неделя

    • Вторник, утро, вторая неделя

    • Вторник, вечер, вторая неделя

    • Среда, утро, вторая неделя

    • Среда, вечер, вторая неделя

    • Четверг, утро, вторая неделя

    • Четверг, вечер, вторая неделя

    • Пятница, утро, вторая неделя '.

    • Пятница, вечер, вторая неделя

    • Суббота, утро, вторая неделя

    • Суббота, вечер, вторая неделя

  • Третья неделя

    • Воскресенье, утро, третья неделя

    • Воскресенье, вечер, третья неделя

    • Понедельник, утро, третья неделя

    • Понедельник, вечер, третья неделя

    • Вторник, утро, третья неделя

    • Вторник, вечер, третья неделя

    • Среда, утро, третья неделя

    • Среда, вечер, третья неделя

    • Четверг, утро, третья неделя

    • Четверг, вечер, третья неделя

    • Пятница, утро, третья неделя

    • Пятница, вечер, третья неделя

    • Суббота, утро, третья неделя

    • Суббота, вечер, третья неделя

  • Четвертая неделя

    • Воскресенье, утро, четвертая неделя

    • Воскресенье, вечер, четвертая неделя

    • Понедельник, утро, четвертая неделя

    • Понедельник, вечер, четвертая неделя

    • Вторник, утро, четвертая неделя

    • Вторник, вечер, четвертая неделя

    • Среда, утро, четвертая неделя

    • Среда, вечер, четвертая неделя

    • Четверг, утро, четвертая неделя

    • Четверг, вечер, четвертая неделя

    • Пятница, утро, четвертая неделя

    • Пятница, вечер, четвертая неделя

    • Суббота, утро, четвертая неделя

    • Суббота, вечер, четвертая неделя

IV. Дополнительные молитвы

  • Первое воскресенье Адвента

  • Рождество

  • Новый Год

  • Богоявление

  • Страстная Пятница

  • Пасха

  • Пятидесятница

  • Троица

  • День всех Святых ИЗ

  • День Реформации

  • При строительстве новой церкви

  • При освящении новой церкви

  • На годовщину прихода или церкви

  • На годовщину чьего-то Крещения

  • На годовщину чьей-то конфирмации

  • Молитва перед Святым Причастием

  • На годовщину брака

  • На годовщину чьей-то смерти

  • Во время болезни

  • Во время личных испытаний

  • Во время голода

  • После бедствий или катастроф

  • Во время великих всенародных бедствий

  • Во время великих гонений

V. Распорядки библейских чтений

VI. Ежедневные молитвы

Views 80
Rating
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

