Империя Каролингов - Между двором и монастырем - VIII -IX века – Источники

Каролингская эпоха занимает совершенно особое место в истории средневековой Западной Европы. Именно тогда — во второй половине VIII — IX в. — были заложены прочные основания того, что сегодня принято называть европейской цивилизацией с ее ощущением внутреннего единства, ни в коей мере не противоречащего культурному многообразию, удивительной способностью к изобретению новых социальных институтов и склонностью к активной экспансии.

Истоки всего этого так или иначе восходят к Каролингской империи. Формальным рубежом в рождении этого обширного политического образования принято считать 800 г., когда правитель франков Карл Великий принял императорский титул и стал императором Запада — первым после Ромула Августула, свергнутого в 476 г. Пышная церемония, состоявшаяся в Риме при активном участии папы Льва III, с одной стороны, зафиксировала определенный этап долгого развития, а с другой — определила направление дальнейшего движения.

Ядром Каролингской державы стало Франкское королевство — одно из политических образований, созданных варварами-германцами на обломках Западной Римской империи, по факту оказавшееся наиболее жизнеспособным. Оно появилось в конце V в. на территориях между Рейном и Маасом, но довольно быстро включило в свои границы земли центральной и южной Галлии вплоть до Пиренеев с одной стороны и Апеннин — с другой. Правили в нем короли из рода Меровингов, сначала вполне успешно и самостоятельно, но к концу VII в. уступив реальную власть майордомам — «дворцовым управителям» из среды высшей франкской знати. С начала VIII в. после небольшого затишья завоевания вновь активизировались, причем военная экспансия с большим или меньшим успехом шла практически по всей протяженности границ. В результате к 800 г. под властью франков оказалась огромная территория — от Балтики на севере до Барселоны и Рима на юге, от Атлантики на западе до Эльбы и Дуная на востоке.

Известный тогдашним образованным европейцам обитаемый «круг земель» (orbis terrarum), по сути, был поделен между тремя крупными политическими образованиями. На Балканах и в Малой Азии господствовала Византия — прямая наследница великого Рима. На пространстве от Индии до Испании раскинулся Арабский халифат. Европа же почти полностью оказалась во власти франков, и не было здесь силы, способной хоть как-то им противостоять. Императорский титул Карла Великого, символизировавший «восстановление» Западной Римской империи, по сути, юридически оформил существующее положение вещей.

Империя Каролингов - Между двором и монастырем - VIII -IX века – Источники

Составитель и ответственный редактор А. И. Сидоров. —СПб.: Евразия, 2023. —528 с.

ISBN 978-5-8071-0589-9

Империя Каролингов - Между двором и монастырем – Содержание

А. И. Сидоров. Эпоха Каролингов: история и истории

КАРЛ ВЕЛИКИЙ И ПАПА ЛЕВ (предисловие, перевод с лат., комментарии О. С. Воскобойникова)

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ БЛАЖЕННОГО АЛКУИНА (предисловие, перевод с лат., комментарии Г. А. Шмидта)

ВАЛАФРИД СТРАБОН. ОБ ИЗОБРАЖЕНИИ ТЕТРИКА (предисловие, перевод с лат., комментарии А. Ю. Виноградова)

ПАСХАЗИЙ РАДБЕРТ. ЭПИТАФИЯ АРСЕНИЯ (предисловие А. И. Сидорова, перевод с лат. Р. Л. Шмаракова, комментарии А. И. Сидорова и Р. Л. Шмаракова)

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ ФОНТЕНЕЛЬСКОЙ ОБИТЕЛИ (предисловие, перевод с лат. А. В. Тарасовой, комментарии А. И. Сидороваи А. В. Тарасовой)

РАТПЕРТ. СОБЫТИЯ ИСТОРИИ МОНАСТЫРЯ СВЯТОГО ГАЛЛА (предисловие, перевод с лат., комментарии А. И. Сидорова)

НОТКЕР ЗАИКА. ДЕЯНИЯ КАРЛА ВЕЛИКОГО (предисловие А. И. Сидорова, перевод с лат., комментарии А. И. Сидорова и М. В. Тимохиной)

ПРИЛОЖЕНИЕ