По милости Божией приступаем к изданию 2-го тома «На заре и закате XX века». Работе над сим изданием сопутствовали наскоки «косы на камень» по теме нашей книги. Имеется в виду ожесточенное восстание нерядовых представителей имяборческой стороны на имяславие всё с теми же «зеленцовскими», «никоновскими» и «антониевскими» клеветническими тенденциями и нелепыми выпадами против исповедания имяславцев, которых в своем, обуявшем их, духовном заблуждении и неведении они именуют отступниками от Православия и от Православной Церкви, еретиками-имябожниками. И это тех, которые жизни своей не щадили, умирая за Православие и Святую Православную Церковь Христову. Даже с печатным словом в 2000 году выступили некоторые авторы, осуждая имяславие и хуля Имя Божие. Современные поборники имяборческой идеологии «несуществования» имени Божия настаивают на синодальной точке зрения Послания Синода от 18 мая 1913 года, на учении немецкого ученого Макса Мюллера, что имя вообще — ни духовно, как душа или ангел, ни материально, как дерево или стол — не существует. И эта человеческая философия, от которой предостерегал св. ап. Павел (Кол. 2, 8), Св. Синодом применена к Всесвятейшему имени Божию, говоря: нет надобности делать исключение и тогда, когда речь идет об имени Божием... И вот, возлюбившие эту философию паче Божественной Истины Священного Писания, говорим — паче Святейшего имени Божия, новые умники учат: «имя Божие разлагается и исчезает вместе со звуком голоса произносящего это имя». Точь-в-точь, как учил Святейший Синод: во время молитвы Имя Божие отождествляется с Самим Богом и есть Бог. А после молитвы Имя Божие не только не есть Бог, но даже не есть и Его Божественная энергия или действие.

То есть после молитвы Имя Божие превращается в прах и исчезает в небытие... Во время молитвы Имя Божие существует. А после молитвы оно реально не существует и есть выдумка человеческая. А кто верует иначе, тому Синодское послание приписывает магическое суеверие и богохульство... Таким изуверством заражены и ныне не только многие рядовые священники, но даже некоторые, если не сказать многие, или за немногим исключением, архиереи Российской Церкви. И называют «еретиками» ревностных защитников исконно-православного исповедания Божества имени Божия, как несозданной Божественной энергии сущности Божией, которой, по постановлению Церковного Собора 1341 года принадлежит титул «Бог» и Божество. И эти ревнители «не по разуму», в Церкви власть имущие имяборцы, руководствуясь «Зе-ленцовскими» установками вносят в Церковь разделение в вере, запрещают говорить и проповедовать о славе и величии имени Господа нашего Иисуса Христа, точь-в-точь так, как некогда иудеи запрещали апостолам проповедовать об имени сем (Деян. 4, 18). И как древние богоубийцы угрожали проповедникам Иисуса отлучением от сонмища иудейского (Ин. 9, 22; 12, 42), так и ныне некоторые имяборствующие архиереи угрожают исповедникам имени Божия отлучением от Церкви. Но им следовало бы помнить, что незаконно отлучающие от Церкви исповедников истины сами бывают у Бога отлученными. В этой связи хочется возобновить в памяти действия, подобные нынешним, некоторых архиереев начала XX века перед самым шествием России на Голгофу, предсказанную афонскими старцами-подвижниками: «Россия погибнет, если перестанет почитать Имя Божие». Но об этом будем говорить в содержании документов нашей книги.

Боже, Боже мой! Каким бесстрашием перед Всесвятейшим именем Твоим сквозит в учении имяборческих синодальных докладчиков, архиепископов Никона и Антония, профессора С. Троицкого и нынешних продолжателей их учения! Ведь по хулением имени Твоего они неминуемо касаются Лица Твоего, и не может быть, чтобы хула на Твое Пресвятое имя и чтобы мысль хулителей не обращалась к Тебе Самому. Номинализм, рационализм и атеизм в учении об имени Божием имяборцев, лукаво и хитро замаскированные ложным страхом умаления Божества Существа Бога, дышат во всех докладах трех синодальных докладчиков, в послании Синода и в учении нынешних продолжателей их ереси.

Искренне верующий православный христианин, нелицемерно любящий Господа, не может согласиться с новым антихристианским учением. Ну как имяборцы, уничижившие Твое Святейшее имя, могут обращаться к Тебе, Господи? Неужели совесть не обличает их?..

Имяславие. Сборник богословско-публицистических статей, документов и комментариев. Том 2

Москва, 2005 - 1095 с.

ISBN 5-87468-022-Х

Имяславие. Сборник богословско-публицистических статей, документов и комментариев. Том 2 - Содержание