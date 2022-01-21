В 1 -й части этого тома приводится фрагмент из рукописи иеромонаха Паисия «История Афонской смуты». Отец Паисий являлся одним из ее личных свидетелей. Он был насельником Святой Горы Афонской, выполнял послушание писаря и певчего Свято-Андреевского скита в чине простого монаха. В 1913 г. о. Паисий пошел в изгнание за исповедание: «Имя Божие есть сам Бог» и за неподписание Грамоты Св. Синода от 18 мая 1913 г.

«История» о. Паисия написана занимательно, читается увлекательно и с живым интересом. Изложена она в виде кратких повествований. Ему легко было описывать «смуту», так как он лично созерцал ее, переживал на себе репрессии архиеп. Никона, имяборческой верхушки, начальства монашеских обителей, являлся очевидцем чудес, которыми сопровождалось изгнание с Афона за Имя Господне исповедников.

Правда, у «истории» о. Паисия «строгий язык» по отношению к имяборцам. Но ему, горящему ревностью о славе Божией, душой и телом истерзанному «отступлением» имяборцев и изменой Православному почитанию Имени Господня, измученному скитальничеством после изгнания из родной Афонской обители, можно посочувствовать и охотно простить резкие выражения. Святитель Христов Николай, защищая на Первом Вселенском (Никейском) Соборе в 325 г. честь, славу и Божество Имени Господа нашего Иисуса Христа, применил даже свой кулак... И этому действию, очевидно, соприсутствовало резкое выражение Святителя по отношению к хулителю Божества Господа — Арию... И тем не менее никто, кроме сектантов, не осуждает кроткого и смиренного Николая Чудотворца, в божественной ревности ударившего по лицу нечестивого ересиарха Ария своим кулаком...

Имяславие - Сборник богословско-публицистических статей, документов и комментариев - Том III

Москва, 2005. - 1090 с.

Имяславие. Сборник богословско-публицистических статей, документов и комментариев. Том III - Содержание