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Индийские сказки

Индийские сказки
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philology Literature, Mythology Legends
Жил в лесу соловей и пел целые дни. Слушала его жена, слушала постоянно, только однажды она сказала: «Милый муж мой! ТЫ чудно поешь, но мне так хотелось бы поесть зеленого перца!»
Полетел соловей искать зеленого перца, летел, летел, во все сады и огороды заглянул, нигде не мог найти ни одного стручка. То совсем на кустах не было стручьев, то одни крошечные белые цветы, точно звездочки, а то совсем спелый, красный перец.
Наконец прилетел соловей к саду, окруженному высокой стеной, и там посередине сада рос куст с блестящими зелеными листьями, а среди зеленых листьев зеленый, как изумруд, громадный, зеленый стручок.
Полетел тотчас соловей к жене порадовать ее вестью о находке, полетела она с ним в сад и стала клевать зеленый перец.
А сад тот принадлежал одному доброму джинну, который поочередно бодрствовал и спал по двенадцати лет. Теперь было именно время его сна, и он ничего не знал о том, что происходит в саду. Жена соловья все клевала зеленый перец, пока не насытилась, положила затем зеленое, как изумруд, яйцо и улетела с соловьем.
Проснулся джинн, пошел осматривать сад и вдруг увидел, что его любимый перец весь исклеван, и не видно, кто это сделал. Искал он, искал, никого не нашел, только увидел зеленое изумрудное яйцо. Взял его, завернул в мягкую хлопчатую бумагу и положил на полочку в стене. Много он горевал о своем любимом зеленом перце, но делать уже было нечего. Только однажды он увидел, что зеленое яйцо исчезло, а на полке сидит крошечная, прелестная девочка, вся одетая в зеленое, а на шее у нее зеленый изумруд точно стручок перца. Джинн очень любил детей и ласково спросил девочку, как ее зовут, она сказала «царевна Мирча»; так в той стране назывался перец. И стала жить царевна Мирча в саду у доброго джинна.

Индийские сказки

Переводчик С. Ф. Ольденбург. - Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 122 с. - (Памятники литературы). - Текст: непосредственный.
ISBN 978-5-534-11673-1

Индийские сказки – Содержание

Объяснение восточных слов
  • 1. Царевна Мирча
  • 2. Наказание царя Харичанда
  • 3. Горошина и Бобок
  • 4. Женщина змея и царь Али Мердан
  • 5. Сын звездочета
  • 6. Царевич Судана и небесная дева Манохара
  • 7. Рама, Лакшмана и ученая сова
  • 8. Царевна «Благая Судьба»
  • 9. Старая ведьма в лесу
  • 10. Соловей и Хлопчатник
  • 11. Желай, но думай о том, что пожелаешь, не то пожелаешь напрасно
  • 12. Волшебная скрипка
  • 13. Маленькая Сурья-бай
  • 14. Разбитый горшок
  • 15. Обезьяна, тигр и царевна
  • 16. Брахман и дикие гуси
  • 17. О том, как Солнце, Луна и Ветер отправились обедать
  • 18. Мыши и кот предатель
  • 19. Это — за то
  • 20. Сто тысяч за мудрый совет
  • 21. Викрамджит Вопрошатель
  • 22. Неравенства на свете меньше, чем люди думают
  • 23. Как три искусника перехитрили злых духов
  • 24. Чему быть — то и будет
  • 25. Помнят ли на свете добро?
  • 26. Царевна «Пять Цветков»
  • 27. Отчего смеялась рыба?
  • 28. Человек, который пошел искать свою судьбу
  • 29. Кровать
  • 30. Лейла и Меджнун
Views 271
Rating 5.0 / 5
Added 02.09.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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