Жил в лесу соловей и пел целые дни. Слушала его жена, слушала постоянно, только однажды она сказала: «Милый муж мой! ТЫ чудно поешь, но мне так хотелось бы поесть зеленого перца!»

Полетел соловей искать зеленого перца, летел, летел, во все сады и огороды заглянул, нигде не мог найти ни одного стручка. То совсем на кустах не было стручьев, то одни крошечные белые цветы, точно звездочки, а то совсем спелый, красный перец.

Наконец прилетел соловей к саду, окруженному высокой стеной, и там посередине сада рос куст с блестящими зелеными листьями, а среди зеленых листьев зеленый, как изумруд, громадный, зеленый стручок.

Полетел тотчас соловей к жене порадовать ее вестью о находке, полетела она с ним в сад и стала клевать зеленый перец.

А сад тот принадлежал одному доброму джинну, который поочередно бодрствовал и спал по двенадцати лет. Теперь было именно время его сна, и он ничего не знал о том, что происходит в саду. Жена соловья все клевала зеленый перец, пока не насытилась, положила затем зеленое, как изумруд, яйцо и улетела с соловьем.

Проснулся джинн, пошел осматривать сад и вдруг увидел, что его любимый перец весь исклеван, и не видно, кто это сделал. Искал он, искал, никого не нашел, только увидел зеленое изумрудное яйцо. Взял его, завернул в мягкую хлопчатую бумагу и положил на полочку в стене. Много он горевал о своем любимом зеленом перце, но делать уже было нечего. Только однажды он увидел, что зеленое яйцо исчезло, а на полке сидит крошечная, прелестная девочка, вся одетая в зеленое, а на шее у нее зеленый изумруд точно стручок перца. Джинн очень любил детей и ласково спросил девочку, как ее зовут, она сказала «царевна Мирча»; так в той стране назывался перец. И стала жить царевна Мирча в саду у доброго джинна.

Индийские сказки

Переводчик С. Ф. Ольденбург. - Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 122 с. - (Памятники литературы). - Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-11673-1

Индийские сказки – Содержание

Объяснение восточных слов