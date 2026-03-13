Книга Дж. Х. Інгрема «Цар із дому Давидового» — це визнана класика християнської художньої літератури XIX століття, написана у формі епістолярного роману. Автор ставить за мету відтворити атмосферу Юдеї часів земного життя Ісуса Христа, дозволяючи читачеві побачити євангельські події очима очевидця. Головна ідея твору полягає в тому, що зустріч із Месією — це глибоко особистий досвід, який здатен радикально змінити світогляд людини, перетворивши теоретичні очікування на живу віру та відданість.

Змістовна частина книги представлена як серія листів єврейської дівчини Адіни, яка приїхала з Олександрії до Єрусалима для навчання. У своїх посланнях до батька вона детально описує свої враження від проповідей Івана Хрестителя та поступове знайомство з постаттю Ісуса з Назарета. Роман майстерно поєднує біблійну точність із художньою уявою, описуючи чудеса, притчі та драматичні події Страсного тижня. Через листування героїні читач стає свідком того, як месіанські пророцтва Старого Заповіту знаходять своє втілення в реальній історичній постаті, що викликає як захоплення, так і жорсткий опір тогочасного суспільства.

Текст написаний у піднесеному, дещо сентиментальному стилі, характерному для вікторіанської епохи, що надає оповіді особливої урочистості та благоговіння. Інгрем успішно оживляє біблійний контекст, роблячи його зрозумілим і близьким для широкого кола читачів. Робота служить прекрасним інструментом для духовного читання, допомагаючи краще уявити історичне тло Нового Заповіту та замислитися над власним сприйняттям постаті Христа. Це читання надихає на глибше вивчення Писання та дозволяє відчути себе частиною великої історії спасіння.

Проф. Д.Ч. Інґрам – Цар із дому Давидового

Опрацював і переклав Йосип Шкула. – Saskatoon, Sask., Canada: The Gospel Press, 1959. – 328 с.

Проф. Д.Ч. Інґрам – Цар із дому Давидового – Зміст

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

ЛИСТ І. Опис подорожі з Олександрії до Єрусалиму. Перше враження з вигляду Єрусалиму. Божий Пророк на побережжі Йордану.

ЛИСТ II. Щаслива родина рабина Амоса. Жертви та служби при сході сонця. Пророцтво Малахії про визволення Ізраїля.

ЛИСТ III. Зухвалість римського вояка. Римський сотник захищає в небезпеці. Похід Пилата. Новий Пророк за описом Івана.

ЛИСТ IV. Продовження розповіді про подорож Івана. Проповідь Івана Хрестителя.

ЛИСТ V. Розмова з Іваном Хрестителем. Месія мусить умерти, його Царство не з цього світу. Лазар. Ісус Назарянин.

ЛИСТ VI. Обурення священиків на Пророка. Його відповідь. Розмова в домі рабина Амоса. Подорож до Галгалу. Розбійник Варавва.

ЛИСТ VII. Месія прийшов. Опис подорожі понад Йордан. Варавва. Кайяфа. Сліпий Вартимей і його оздоровлення. Вітесда.

ЛИСТ VIII. Віфанія. Марія, Марта й Лазар. Гамалеїл. Савл. Варавва. Подорож до Бетавари.

ЛИСТ IX. Митник Матвій. Юда Іскаріотський. Проповідь Івана Хрестителя. Хрещення Ісуса.

ЛИСТ Х. Адина вірить в Ісуса Христа. Іван і Лазар наслідують Ісуса в пустині. Тайни.

ЛИСТ XI. Розбіжності відносно обітниць про Месію. Подорож до Єрихону. Марія Магдалина.

ЛИСТ XII. Ісус у пустині. Поворот Ісуса з пустині. Іван стає учнем Ісуса. Ісус об’являє Свою могутність.

ЛИСТ XIII. “Муж болів і зазнавши горе.” Теслярська майстерня. Чудо в Кані Галилейській.

ЛИСТ XIV. Поширення Ісусової слави. Оздоровлення. Вигнання демонів. Мудреці зо Сходу. Ворожнеча дітей диявола.

ЛИСТ XV. Смерть Івана Хрестителя. Чудо примноження хлібів.

ЛИСТ XVI. Неспокій у народі. Рабин Амос повірив у Христа. Никодим. Царський в’їзд Ісуса до Єрусалиму.

ЛИСТ XVII. Захоплення людей. Очищення святині. Допит первосвященика Кайяфи. Нове чудо.

ЛИСТ XVIII. Ісус у домі рабина Амоса. Адина вітає Ісуса. Ісус оздоровляє спаралізованого.

ЛИСТ XIX. Никодим відвідує Ісуса вночі. Ісус прощає гріхи й гоїть немочі. Поворот до Галилеї. Очищення прокажених.

ЛИСТ XX. Побут у Наїні. Смерть сина наїнської вдови.

ЛИСТ XXI. Воскресіння сина наїнської вдови.

ЛИСТ XXII. Ісус у храмі.

ЛИСТ XXIII. Ісус прощає гріхи. Оздоровлення сухої руки. Чудо з хлібами. Неміч Лазаря.

ЛИСТ XXIV. Неміч Лазаря.

ЛИСТ XXV. Смерть Лазаря.

ЛИСТ XXVI. Похорон Лазаря.

ЛИСТ XXVII. Сестри висилають післанця по Ісуса. Воскресіння Лазаря.

ЛИСТ XXVIII. Вигнання нечистого духа. Іван розповідає про майбутню смерть Ісуса.

ЛИСТ XXIX. Зрада та охоплення Ісуса. Юда Іскаріотський. Гетсиманський сад. Ісус перед первосвящеником Анною.

ЛИСТ XXX. Надія й віра в Ісуса підупадає. Ісус оточений ворогами. Спізнене каяття Юди.

ЛИСТ XXXI. Від Анни до Кайяфи. Петро відрікається Ісуса.

ЛИСТ XXXII. Ісус перед Пилатом і Іродом.

ЛИСТ XXXIII. З терновим вінцем. Поворот до рідного дому.

ЛИСТ XXXIV. Ісуса присудили на розп’яття. Похід на Голгофу. Два злочинці.

ЛИСТ XXXV. Звершилось!

ЛИСТ XXXVI. Похорон Ісусового тіла. Сторожа біля Ісусового гробу.

ЛИСТ XXXVII. Воскресіння.

ЛИСТ XXXVIII. Воскресіння.

ЛИСТ XXXIX. Вознесения Ісуса на небо.

КІНЦЕВЕ СЛОВО