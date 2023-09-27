Ингрэм Чип - Бог хочет, чтобы ты Его увидел - Невидимая война
Тогда мне исполнился двадцать один год. Путешествуя с евангелизационной баскетбольной командой, я впервые посетил Восток. В Гонконге мы остановились у одного миссионера-ветерана, который меня очень заинтересовал. Однажды утром он пригласил нас к себе в кабинет для беседы.
Мы вошли в комнату, в которой все стены были увешаны полками, забитыми книгами, причем, на одной стояли книги только в мягком переплете. Эта полка сразу же привлекла мое внимание. Миссионер подошел к ней и объяснил, что у него есть устоявшаяся привычка ежедневно прочитывать по одной христианской книге в мягком переплете. В дополнение к острому уму, которым Бог его наделил, он овладел еще и техникой быстрого чтения. Судя по названиям этих книг, он не увлекался легким чтивом: среди плотно стоящих книг я увидел много классики.
У нас с ним уже было несколько бесед, и, я думаю, он заметил мой духовный голод, поэтому и обратил на меня внимание. Позже я понял, что именно я был основной причиной того собрания в кабинете, за что я буду ему вечно благодарен. Он взял с одной из полок книгу и повернулся к нам, глядя прямо на меня. Теплота, которую излучали его глаза, подсказывала мне, что я должен внимательно отнестись к тому, что он собирался сказать. Мои друзья были озабочены, куда бы сесть, и поэтому я не удивился, когда он сказал, обращаясь лично ко мне: «Чип, ты читал эту книгу?» И он протянул ее мне.
Я взял книгу и посмотрел на обложку. Я не только никогда не читал этой книги, но должен был признать, что даже не слышал о ней. Он принял мой честный ответ с улыбкой и сказал: «Это самая лучшая книга, которую я когда-либо читал». Я опять посмотрел на нее, стараясь запомнить название и автора, чтобы по возвращении в Штаты найти и прочитать. Но он еще не закончил: «Почему бы тебе не взять ее и не прочитать, пока ты в Гонконге? Вернешь перед отъездом».
Чип Ингрэм - Бог хочет, чтобы ты Его увидел
Пер. с англ., — Киев: «Путешествие по Библии», 2016. — 256 с.
ISBN 966-96573-8-5
Чип Ингрэм - Бог хочет, чтобы ты Его увидел – Содержание
Благодарность
Вступление
- 1. Все зависит от вашего восприятия
- 2. Видеть Бога «стопроцентным зрением»
- 3. Бог желает, чтобы вы Его увидели
- 4. Благость Бога
- 5. Суверенность Бога
- 6. Святость Бога
- 7. Мудрость Бога
- 8. Справедливость Бога
- 9. Любовь Бога
- 10. Верность Бога
Заключение
Приложение. Проверка зрения
Примечания
Чип Ингрэм - Невидимая война - Что каждый верующий должен знать о сатане, бесах и духовной войне
Пер. с англ., — Киев: «Путешествие по Библии», 2007. — 208 с.
ISBN 966-96573-1-8
Чип Ингрэм - Невидимая война – Содержание
Выражение признательности
Введение
Часть 1. Духовная война — уровень 1. Что необходимо знать каждому верующему
- 1. Почему мы сражаемся - 2. За кулисами вашей жизни - 3. У вас есть личный враг - 4. Наша стратегическая позиция
Часть 2. Духовная война — уровень 2. Как подготовиться к духовному сражению
- 5. Полная боевая готовность - 6. Отвергнуть ложь - 7. На одной волне с Богом - 8. Под обстрелом сомнений
Часть 3. Духовная война — уровень 3. Как сражаться с врагом и побеждать
- 9. Когда вас атакуют - 10. Непобедимая вера - 11. Битва за ваш разум - 12. Овладеть оружием
Часть 4. Духовная война — уровень 4. Освобождение от воздействия бесов
- 13. Чего недостает в вашей жизни - 14. Когда враг вторгается на вашу территорию - 15. Как обрести свободу
Заключение. История двух воинов
Примечания
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