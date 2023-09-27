Ингрэм Чип - Бог хочет, чтобы ты Его увидел - Невидимая война

Тогда мне исполнился двадцать один год. Путешествуя с евангелизационной баскетбольной командой, я впервые посетил Восток. В Гонконге мы остановились у одного миссионера-ветерана, который меня очень заинтересовал. Однажды утром он пригласил нас к себе в кабинет для беседы.

Мы вошли в комнату, в которой все стены были увешаны полками, забитыми книгами, причем, на одной стояли книги только в мягком переплете. Эта полка сразу же привлекла мое внимание. Миссионер подошел к ней и объяснил, что у него есть устоявшаяся привычка ежедневно прочитывать по одной христианской книге в мягком переплете. В дополнение к острому уму, которым Бог его наделил, он овладел еще и техникой быстрого чтения. Судя по названиям этих книг, он не увлекался легким чтивом: среди плотно стоящих книг я увидел много классики.

У нас с ним уже было несколько бесед, и, я думаю, он заметил мой духовный голод, поэтому и обратил на меня внимание. Позже я понял, что именно я был основной причиной того собрания в кабинете, за что я буду ему вечно благодарен. Он взял с одной из полок книгу и повернулся к нам, глядя прямо на меня. Теплота, которую излучали его глаза, подсказывала мне, что я должен внимательно отнестись к тому, что он собирался сказать. Мои друзья были озабочены, куда бы сесть, и поэтому я не удивился, когда он сказал, обращаясь лично ко мне: «Чип, ты читал эту книгу?» И он протянул ее мне.

Я взял книгу и посмотрел на обложку. Я не только никогда не читал этой книги, но должен был признать, что даже не слышал о ней. Он принял мой честный ответ с улыбкой и сказал: «Это самая лучшая книга, которую я когда-либо читал». Я опять посмотрел на нее, стараясь запомнить название и автора, чтобы по возвращении в Штаты найти и прочитать. Но он еще не закончил: «Почему бы тебе не взять ее и не прочитать, пока ты в Гонконге? Вернешь перед отъездом».

Чип Ингрэм - Бог хочет, чтобы ты Его увидел

Пер. с англ., — Киев: «Путешествие по Библии», 2016. — 256 с.

ISBN 966-96573-8-5

Чип Ингрэм - Бог хочет, чтобы ты Его увидел – Содержание

Благодарность

Вступление

1. Все зависит от вашего восприятия

2. Видеть Бога «стопроцентным зрением»

3. Бог желает, чтобы вы Его увидели

4. Благость Бога

5. Суверенность Бога

6. Святость Бога

7. Мудрость Бога

8. Справедливость Бога

9. Любовь Бога

10. Верность Бога

Заключение

Приложение. Проверка зрения

Примечания