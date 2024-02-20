Ингрэм, Чип - Как быть мудрым родителем в безумном мире - и воспитать детей, выделяющихся из толпы

Тайлер мало чем отличался от большинства других пятнадцатилетних парней, посещавших нашу церковь. Он рос в хорошей, прочной семье - его родители любили Бога и старались воспитать своих детей как можно лучше. Как и у всех, у них были свои проблемы, но ничего из ряда вон выходящего. Поэтому вы можете представить мой ужас, когда мне позвонили и сказали, что Тайлер умер. Меня поразил не только сам факт его внезапной смерти, но и ее причина: Тайлер умер от передозировки героина.

Потом, когда мы исследовали прошлое Тайлера, я еще раз убедился, что всего несколько неверных решений способны разрушить жизнь хорошего подростка. Пару лет назад он связался с плохой компанией и начал тайком делать то, о чем его родители не могли даже помыслить. Когда родители все же обнаружили, что он употребляет наркотики, они помогли ему пройти реабилитацию, а также библейское консультирование. Казалось, все удалось исправить.

Но в один ужасный вечер всего один неверный шаг повлек за собой страшные последствия. Тайлер сорвался. Он умер у себя в комнате от единственной дозы некачественного героина.

Заметьте, речь идет не о ребенке из неблагополучной семьи, где родители издеваются над детьми или обделяют их вниманием. Тайлер вырос в классической американской семье, принадлежащей к среднему классу. Его мать и отец преуспевали на работе и очень любили своего талантливого и одаренного сына. Но эта классическая семья вдруг оказалась в среде, где пару ошибок могут стоить ребенку жизни. Родители Тайлера осознали, что их дети росли и воспитывались посреди безумного мира.

На похоронах я мельком увидел ту извращенную субкультуру, которая убила Тайлера. На церемонию к нам в церковь пришли более ста подростков, одетых во все черное и украшенных сатанинской символикой. Они были плодом безумного общества, настолько дезориентировавшего их, что они вряд ли понимали разницу между добром и злом. Конечно, они оставались людьми: один за другим эти подростки вставали и говорили о том, как они любили Тайлера и как не хотели бы умереть подобной смертью - не проснувшись от передозировки. Большинство из них происходили из таких же нормальных семей среднего класса. Их родители, в большинстве случаев, не меньше нас с вами любили своих детей и желали им самого лучшего.

Так в чем же корень проблемы? Почему так много любящих родителей вдруг с ужасом обнаруживают, что ценности их детей чрезвычайно далеки от тех, которые они старались им привить? Дело в том, что мы живем в безумном мире, и хорошие родители ни за что не должны плыть по течению современной культуры. Так было всегда, но сейчас положение еще более усугубилось. Сегодня родители сталкиваются с небывалыми трудностями.

Ингрэм, Чип - Как быть мудрым родителем в безумном мире - и воспитать детей, выделяющихся из толпы

Пер. с англ., — Киев: «Путешествие по Библии», 2010. — 212 с.

ISBN 978-966-96906-1-6

Ингрэм, Чип - Как быть мудрым родителем в безумном мире – Содержание

Выражение признательности

Введение

1. Как воспитать детей со знаком «+» в мире со знаком «-»..

2. Как установить близкие взаимоотношения с ребенком

3. Как в полной мере развить потенциал ребенка

4. Божий метод приучения ребенка к послушанию

5. Как эффективно приучить ребенка к дисциплине

6. Наказание и дисциплина

7. Слова как дисциплинарное средство

8. Пять основополагающих «камней» воспитания

9. Когда ничто не помогает.

Список использованных источников