«Положи Господь усто твое яко МЕЧЬ острый, и под кровом руки Своея скры тя: положи тя яко СТРЕЛУ избранну, и в туле Своем скры тя», сострои тя яко ОСТЕН, прободающий напирающыяся на него.

Вложи словеса Своя яко стрелы в усто твое, имиже стрелами, избрав от писаний, многая бляди суесловец и дерзость поражай, ихже овыя, близбранными оружии от языка побеждая, ОСТНОМ прободай и МЕЧЕМ посяцай, овыя же, издалеча постреляя СТРЕЛАМИ,

сущими от чернила, яко Василий Великий, иже на еретики вооружися, всеми оружии Духа огражден (по святому Григорию Богослову), рекше пророческими, апостольскими и отеческими ученьми близбранными, языком яко мечем поражаше, издалеча же стреляше, посылая яко стрелы послания от Божественных Писаний, вся еретики и непоследователи Святей Православней Церкви постреляше и побеждаше и низлагаше.

Такую именно веру внушает Свящ. Писание и Свящ. Предание, показывая, как преложил хлеб и вино в Свое тело и кровь Спаситель на Тайной Вечери, и как потом веровали в такое преложение и совершали его на литургии св. Апостолы и Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь Христова.

Инок Евфимий – Остен – Памятник русской духовной письменности XVII века

Санкт Петербург, ОБЩЕСТВ0 ПАМЯТИ ИГУМЕНИИ ТАИСИИ 2006 г., 164 с.

ISBN 5-91041-021-0

Инок Евфимий – Остен – Памятник русской духовной письменности XVII века - Содержание

I. Предисловие

II. Остен, состроенный из духовещания святых Отцев, низвергающий, отревающий и прободающий напирающияся к нему

III. Обличение патр. Иоакима на тетрадь «Выклад о Церкви и о церковных речах»

IV. О иеромонахе Епифании Славинецком и о Симеоне Полоцком

V. О ростриге, бывшем монахе, Сильвестре Медведеве

VI. О покаянном писании его

VII. Покаянное исповедание его

VIII. Покаянное исповедание бывшаго иерея Саввы Долгаго

IX. Слово поучательное патр. Иоакима

X. О поклонении на литургии телу и крови Господни

XI. О еже како иерей образ Христов исполняет, литургисуя

XII. О частицах, изъемлемых в проскомидии

XIII. О антидоре

XIV О еже не приносити о инославном, ниже о явленно грешащем и непокаянно живущих

XV. Чин Божественныя литургии по преданию святых Василиа Великаго и Иоанна Златоустаго

Инок Евфимий – Остен – Памятник русской духовной письменности XVII века - Предисловие

Церковь православная, веруя, что хлеб и вино прелагаются на литургии в тело и кровь Христа Спасителя, верует в тоже время, что преложение это совершается на ней действием Святаго Духа, призываемого тогда для сего священнослужащим. «Священник, говорится в Исповедании ея, освящая Дары, так должен мыслить, что самое существо хлеба и самое существо вина прелагается в существо истиннаго тела и крови Христовой, действием Святаго Духа, которого призывает в сие время для совершения сего Таинства, молитвой и словами: низпосли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащие Дары сии, и сотвори, убо хлеб сей, честное тело Христа Твоего, а еже в чаши сей, честную кровь Христа Твоего, преложив Духом Твоим Святым. После сих слов немедленно бывает пресуществление: хлеб пременяется в истинное тело Христово, а вино в истинную кровь; остаются только одни виды их, представляющиеся взору».

Такую именно веру внушает Свящ. Писание и Свящ. Предание, показывая, как преложил хлеб и вино в Свое тело и кровь Спаситель на Тайной Вечери, и как потом веровали в такое преложение и совершали его на литургии св. Апостолы и Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь Христова. В Свящ. Писании об установлении Таинства евхаристии Спасителем говорится следующее: ядущым же им, прием Иисус хлеб, и благословив преломи, и долгие Учеником, и рече: пришлите, ядите: сие есть тело Мое. И прием чашу и хвалу воздав, даде им глаголя: пиите от нея ecu: сия бо есть кровь Моя, Новаго Завета, яже за многия изливаема, во оставление грехов (Матф. 26,26—28). Ядущым им, прием Иисус хлеб, и благословив преломи, и даде им, и рече: приимите, ядите: сие есть тело Мое. И приим чашу, хвалу воздав, даде им: и пиша от нея ecu. И рече им: сия есть кровь Моя Новаго Завета, за многи изливаема (Марк. 14, 22—24).

И приим хлеб, хвалу воздав преломи, и даде им, глаголя: сие есть тело Мое, еже за вы даемо: сие творите в Мое воспоминание. Такоэюде и чашу по вечери глаголя: сия чаша, Новый Завет Моею кровию, яже за вы проливается (Лук. 22, 19—20). Господь Иисус в нощь, в нюже предан бываше, прием хлеб: и благодарив преломи, и рече. Примите, ядите, сие есть тело Мое, еже за вы ломимое: сие творите в Мое воспоминание. Такожде и чашу, по вечери, глаголя: сия чаша, Новый Завет есть в Моей крови: сие творите, елижды аще пиете, в Мое воспоминание (1 Кор. 11, 23—25). Отсюда видно, что на Тайной Вечери Спаситель преложил хлеб и вино в тело и кровь Свою молитвою и благословением. Так именно разумели это св. Отцы и писатели церковные. «Спаситель, говорят они, благоговейно помолившись, возгласил к Ученикам, что преподает собственное тело. И благодарит (Он), научая нас, как должно совершать сие Таинство».

2015-09-21