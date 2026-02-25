Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Давид Инстоун-Брюер - Развод и повторный брак в Библии
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Psychology Psychotherapy

В последних главах читатель увидит, к чему приводит пренебрежение культурным окружением текстов. Это случилось уже в ранней церкви, которая вскоре отделилась от синагоги, и даже иудейский мир отчасти утратил связь со своим наследием после разрушения Иерусалима. Знание культурного контекста, которое было само собой разумеющимся для первоначальных читателей Нового Завета, было забыто.

В результате стало популярным ошибочное понимание учения о разводе и повторном браке, которое широко распространено и по сей день. В заключительной главе мы рассмотрим некоторые практические пасторские вопросы.

В академическом мире не может быть никаких жестких безапелляционных заключений, есть только логически обоснованные гипотезы, которые соответствуют действительности в той или иной мере. Результаты исследования, представленные здесь, уже обсуждались многими учеными на конференциях, в журналах, за чашкой кофе в Тиндейл Хаус и по электронной почте. Многие мои собеседники так и остались при своем мнении, но большинство с энтузиазмом приняли ясное изложение богословия брака, основанное на выводах этой книги. Многие были рады тому, что исследование весьма практично и применимо для решения пасторских проблем, будучи основано на строго историческом контекстуальном библейском исследовании.

Традиционная церковь строит свое учение на совершенно ином толковании. Я надеюсь, что моя работа по разводу и повторному браку поможет встать на твердое библейское основание пасторам и всем тем, кто хочет для самого себя разобраться в этом вопросе.

Давид Инстоун-Брюер - Развод и повторный брак в Библии

Пер. с англ. Александра Карплюка

Черкассы: Коллоквиум, 2016 - 446 с.

ISBN 978-966-8957-54-3

David Instone-Brewer Divorce and Remarriage in the Bible

Давид Инстоун-Брюер - Развод и повторный брак в Библии - Содержание

Предисловие

Введение

  • 1. Древний Ближний Восток - Брак как договор

  • 2. Пятикнижие - Разводное письмо и право на повторный брак

  • 3. Поздние пророки - Осуждение нарушения брачных обетов

  • 4. Межзаветный период - Новые права женщин

  • 5. Учение раввинов - Новые основания для развода

  • 6. Учение Иисуса - Развод только на библейских основаниях

  • 7. Учение апостола Павла - Библейские основания для развода

  • 8. Брачные обеты - Обеты в Библии и в иудаизме

  • 9. История практики развода - Различные представления о разводе в истории церкви

  • 10. Современные взгляды - Многообразие толкований

  • 11. Пасторские размышления - Пересмотр традиционных взглядов

Библиография

Предметно-именной указатель

Указатель ссылок на древние источники

Views 2 224
Rating 4.2 / 5
Added 25.02.2026
Author brat Eduard
Rate this publication:
4.2/5 (20)

Comments (5 comments)

E
esxatos 3 years ago

Сегодня пополнение!
Георгий 1 4 years ago

Благодарю за книгу.

 
T
tarasenko 4 years ago

Спасибо за хорошую книгу известного автора! В "Иисусе из Назарета" я пользовался ее анг. оригиналом. У него есть и другие, м.б. даже более интересные книги.
Y
yuniy 6 years ago

Благодарим!
G
gios76 8 years ago

спасибо

