В последних главах читатель увидит, к чему приводит пренебрежение культурным окружением текстов. Это случилось уже в ранней церкви, которая вскоре отделилась от синагоги, и даже иудейский мир отчасти утратил связь со своим наследием после разрушения Иерусалима. Знание культурного контекста, которое было само собой разумеющимся для первоначальных читателей Нового Завета, было забыто.

В результате стало популярным ошибочное понимание учения о разводе и повторном браке, которое широко распространено и по сей день. В заключительной главе мы рассмотрим некоторые практические пасторские вопросы.

В академическом мире не может быть никаких жестких безапелляционных заключений, есть только логически обоснованные гипотезы, которые соответствуют действительности в той или иной мере. Результаты исследования, представленные здесь, уже обсуждались многими учеными на конференциях, в журналах, за чашкой кофе в Тиндейл Хаус и по электронной почте. Многие мои собеседники так и остались при своем мнении, но большинство с энтузиазмом приняли ясное изложение богословия брака, основанное на выводах этой книги. Многие были рады тому, что исследование весьма практично и применимо для решения пасторских проблем, будучи основано на строго историческом контекстуальном библейском исследовании.

Традиционная церковь строит свое учение на совершенно ином толковании. Я надеюсь, что моя работа по разводу и повторному браку поможет встать на твердое библейское основание пасторам и всем тем, кто хочет для самого себя разобраться в этом вопросе.

Давид Инстоун-Брюер - Развод и повторный брак в Библии

Пер. с англ. Александра Карплюка

Черкассы: Коллоквиум, 2016 - 446 с.

ISBN 978-966-8957-54-3

David Instone-Brewer Divorce and Remarriage in the Bible

Давид Инстоун-Брюер - Развод и повторный брак в Библии - Содержание

Предисловие

Введение

1. Древний Ближний Восток - Брак как договор

2. Пятикнижие - Разводное письмо и право на повторный брак

3. Поздние пророки - Осуждение нарушения брачных обетов

4. Межзаветный период - Новые права женщин

5. Учение раввинов - Новые основания для развода

6. Учение Иисуса - Развод только на библейских основаниях

7. Учение апостола Павла - Библейские основания для развода

8. Брачные обеты - Обеты в Библии и в иудаизме

9. История практики развода - Различные представления о разводе в истории церкви

10. Современные взгляды - Многообразие толкований

11. Пасторские размышления - Пересмотр традиционных взглядов

Библиография

Предметно-именной указатель

Указатель ссылок на древние источники