Книга «О Таинстве монашества» вышла в Германии в 2012 году на немецком языке. Автор книги, ехиархимандрит Иоанн — настоятель германского православного Свято-Троицкого монастыря (Буххаген, Нижняя Саксония) Болгарской Патриархии. Отец Иоанн родился в 1955 году в городе Хофгейсмар, закончил церковно-музыкальное училище в Берлине но классу композиции, а затем берлинскую Высшую школу искусств но специальности фортепиано, одновременно прослушав курс лекции по византинистике и религиоведению в Свободном университете.

В 1980 году, но окончании высшего учебного заведения, он уехал па Афон, где в 1982 году в Великой Лавре прп. Афанасия Афонского принял монашеский образ. На Афоне отец Иоанн познакомился со многими великими старцами - подвижниками и стал учеником некоторых из них. По благословению афонских старцев отец Иоанн вернулся в 1985 году в Германию с целью создания германского православного монастыря, который, после преодоления многих препятствий, и был создан в 1990 году в местечке Боденвердер-Буххаген (Нижняя Саксония) и посвящен Святой Единосущной и Нераздельной Троице. Жизненный путь схиархимандрита Иоанна настолько необычен и поучителен, что было решено дополнить книгу кратким жизнеописанием старца.

Иоанн Буххагенский - О таинстве монашества

Древлехранилище, 2016

ISBN 978-5- 93646-262-7

Иоанн Буххагенский - О таинстве монашества - Содержание

Слово митрополита Западно- и Среднеевропейского Антония

От переводчика

О таинстве монашества

Примечания

Приложения

Места из Священного Писания, относящиеся к монашеству

Жизнеописание старца Иоанна Буххагенского

Иоанн Буххагенский - О таинстве монашества - Слово митрополита Западно- и Среднеевропейского Антония

Книга «О таинстве монашества» является плодом многолетнего личного опыта, основанного на опыте святых отцов, она пронизана красотой, мистикой и святостью Православия. Старец Иоанн Буххагенский — настоятель Свято-Троицкого монастыря. Он вырос в Северогерманской земле, с ее богатой и интересной культурой. Его путь к Богу пролегал через церковное искусство и музыку, которые поддерживали в нем в трудные минуты огонек веры. Он отверг прелести и соблазны мира сего и направил стоны свои в сад Пресвятой Богородицы — на Святую Гору Афон. Там он воспринял великий равноангельский образ, а с ним и опытно перенял святоотеческое предание от афонских старцев.

По слову Священного Писания, «никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет» (Лк. и, 3-3), — так и отец Иоанн вернулся на родину для того, чтобы поделиться радостью, которая истекает из молитвы и единения е Богом. Трудами и усилиями схнархпмандрита Иоанна и его верных помощников был построен Свято-Троицкий монастырь. Это святое место постепенно стало духовным центром, к которому притекают, получая поддержку, наставление и духовное руководство, многие верующие — все те, кто желает глубже укорениться в Православии.

Многолетние труды и молитвы принесли обильный урожай; одно из свидетельств сему — прекрасная н душеполезная книга «О таинстве монашества». Она должна быть настольной книгой всякого, кто желает но более тесному пути последовать за Христом. Залог действенности слов автора в том, что он служит Ковчегу нашего спасения — Церкви — через призвание свыше. Это захватывающее и воодушевляющее свидетельство должно подвигнуть рационально запечатленного западного человека к переосмыслению жизни и бытия.

Я надеюсь, что многие молодые читатели этой книги вступят на путь последования Христу и достигнут равноангельского образа монашества. Благодарю составителя, схиархимандрита Иоанна Буххагенского и Свято-Троицкое братство за поддержку и сотрудничество в несении общеполезных трудов в нашей Западно- и Среднеевропейской епархии. От веет сердца желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и радости об уже достигнутом.

Ваш молитвенник во Христе.