Иоанн Дамаскин - Точное изложение православной веры - Духовная сокровищница
[Бог — Существо] несозданное, безначальное, бессмертное и беспредельное, и вечное, невещественное, благое, обладающее творческою силою, праведное, освещающее, неизменное, бесстрастное, неописуемое, необъемлемое, неограниченное, неопределяемое, невидимое, недоступное для ума, [ни в чем] не нуждающееся, самодержавное и независимое, вседер- жительное, жизнеподательное, всесильное, бесконечно могущественное, освящающее и подающее, обнимающее и содержащее все вместе и обо всем промышляющее.
Все это и подобное Божественная природа имеет по естеству, не получив ниоткуда, но сама раздавая всякое благо своим собственным творениям, соответственно силе, в какой каждое в отдельности может принимать.
Есть и пребывание, и нахождение Ипостасей — Одной в Другой; ибо Они неразлучны и неудалимы Одна от Другой, имея взаимное проникновение неслиянным; не так, чтобы Они смешивались или сливались, но так, что Они тесно соединяются между Собою; ибо Сын находится в Отце и Духе; и Дух — в Отце и Сыне; и Отец — в Сыне и Духе, хотя не происходит никакого уничтожения [отдельных Лиц], или смешения, или слияния. Есть и единство, и тождество движения, ибо одно — устремление и одно — движение трех Ипостасей, чего именно усмотреть в созданной природе невозможно.
Преподобный Иоанн Дамаскин - Точное изложение православной веры - Духовная сокровищница
Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. — 592 с.
ISBN 978-5-7533-0607-4
Преподобный Иоанн Домаскин - Точное изложение православной веры - Духовная сокровищница - Содержание
Предисловие переводчика
КНИГА ПЕРВАЯ
- ГЛАВА I О том, что Божество непостижимо и что не должно делать исследований и обнаруживать любопытство относительно того, что не передано нам святыми пророками, апостолами и евангелистами
- ГЛАВА II О том, что может быть выражено речью и что не может, и о том, что можно узнать и чего нельзя
- ГЛАВА III Доказательство того, что Бог Существует
- ГЛАВА IV О том, что есть Бог? О том, что Божество — непостижимо
- ГЛАВА V Доказательство того, что Бог — один, а не много богов
- ГЛАВА VI О Слове и Сыне Божием, доказательство, заимствованное из разума
- ГЛАВА VII О Святом Духе, доказательство, заимствованное из разума
- ГЛАВА VIII О Святой Троице. О различии трех Ипостасей; и о деле, и разуме, и мысли
- ГЛАВА IX О том, что говорится о Боге
- ГЛАВА X О Божественном соединении и разделении
- ГЛАВА XI О том, что говорится о Боге телесным образом
- ГЛАВА XII О том же. Еще о Божественных именах, подробнее
- ГЛАВА XIII О месте Божием и о том, что одно только Божество неописуемо. О месте Ангела и души и о неописуемом
- Свод [сказанного] о Боге: и Отце и Сыне и Святом Духе. И о Слове и Духе.
- ГЛАВА XIV Свойства Божественной природы
КНИГА ВТОРАЯ
- ГЛАВА I (15) О веке
- ГЛАВА II (16) О творении
- ГЛАВА III (17) Об Ангелах
- ГЛАВА IV (18) О диаволе и демонах
- ГЛАВА V (19) О видимом творении
- ГЛАВА VI (20) О небе
- ГЛАВА VII (21) О свете, огне, светилах, как солнце, так луне, так и звездах
- ГЛАВА VIII (22) О воздухе и ветрах
- ГЛАВА IX (23) О водах. О морях
- ГЛАВА X (24) О земле и о том, что из нее рождается
- ГЛАВА XI (25) О рае
- ГЛАВА XII (26) О человеке.
- ГЛАВА XIII (27) Об удовольствиях
- ГЛАВА XIV (28) О печали
- ГЛАВА XV (29) О страхе
- ГЛАВА XVI (30) О гневе
- ГЛАВА XVII (31) О способности воображения
- ГЛАВА XVIII (32) О чувстве
- ГЛАВА XIX (33) О мыслительной способности
- ГЛАВА XX (34) О способности помнить
- ГЛАВА XXI (35) О внутреннем слове и произносимом
- ГЛАВА XXII (36) О страсти и деятельности (энергии)
- ГЛАВА XXIII (37) Об энергии [действии или деятельности]
- ГЛАВА XXIV (38) О добровольном и невольном
- ГЛАВА XXV (39) О том, что находится в нашей власти, то есть о свободном решении
- ГЛАВА XXVI (40) О том, что случается
- ГЛАВА XXVII (41) О том, по какой причине мы произошли со свободной волей
- ГЛАВА XXVIII (42) О том, что не находится в нашей власти.
- ГЛАВА XXIX (43) О Промысле
- ГЛАВА XXX (44) О предвидении и предопределении
КНИГА ТРЕТЬЯ
- ГЛАВА I (45) О Божественном домостроительстве и о попечении в отношении к нам, и о нашем спасении
- ГЛАВА II (46) Об образе зачатия Слова и о Божественном Его воплощении
- ГЛАВА III (47) О двух естествах, против монофизитов
- ГЛАВА IV (48) Об образе взаимного общения свойств
- ГЛАВА V (49) О числе естеств
- ГЛАВА VI (50) О том, что все Божеское естество в Одной из Своих Ипостасей соединено со всем человеческим естеством, а не часть с частью
- ГЛАВА VII (51) О единой Бога Слова сложной Ипостаси
- ГЛАВА VIII (52) К тем, которые выведывают: возводятся ли естества Господа под непрерывное количество, или под разделенное
- К тем, которые спрашивают: под непрерывное ли количество возводятся два естества, или под разделенное
- ГЛАВА IX (53) Ответ на то: нет ли естества, лишенного ипостаси
- ГЛАВА X (54) О Трисвятой песни
- ГЛАВА XI (55) Об естестве, которое созерцается в роде и в неделимом, и о различии как соединения, так и воплощения; йотом, каким образом должно понимать [выражение]: «Единое естество Бога Слова — воплощенное»
- ГЛАВА XII (56) О том, что Святая Дева — Богородица; против несториан
- ГЛАВА XIII (57) О свойствах двух естеств
- ГЛАВА XIV (58) О [двух] волях и свободах Господа нашего Иисуса Христа
- ГЛАВА XV (59) О действованиях, которые имеют место в Господе нашем Иисусе Христе
- ГЛАВА XVI (6о) Против тех, которые говорят, что если человек — из двух естеств и с двумя действованиями, то необходимо говорить, что во Христе было три естества и столько же действований
- ГЛАВА XVII (61) О том, что естество плоти Господа и воля обожествлены
- ГЛАВА XVIII (62) Еще о [двух] волях, и свободах, и умах, и знаниях, и мудростях
- ГЛАВА XIX (63) О богомужном действовании
- ГЛАВА XX (64) Об естественных и беспорочных страстях
- ГЛАВА XXI (65) О неведении и рабстве
- ГЛАВА XXII (66) О преуспеянии
- ГЛАВА XXIII (67) О боязни
- ГЛАВА XXIV (68) О молитве Господней
- ГЛАВА XXV (69) Об усвоении
- ГЛАВА XXVI (70) О страдании тела Господня и бесстрастии Его Божества
- ГЛАВА XXVII (71) О том, что Божество Слова пребыло неразделенным от души и тела даже и во время смерти Господа и что сохранилась единая Ипостась
- ГЛАВА XXVIII (72) О тлении и гибели
- ГЛАВА XXIX (73) О сошествии во ад
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
- ГЛАВА I (74) О том, что было после воскресения
- ГЛАВА II (75) О сидении одесную Отца
- ГЛАВА III (76) Против тех, которые говорят, что если Христос — два естества, то вы или и твари служите, поклоняясь сотворенному естеству, или одно естество называете достойным поклонения, а другое — не достойным его
- ГЛАВА IV (77) Почему вочеловечился Сын Божий, а не Отец и не Дух и в чем Он преуспел, вочеловечившись?
- ГЛАВА V (78) К тем, которые спрашивают: сотворенна ли Ипостась Христа, или несозданна?
- ГЛАВА VI (79) О том, когда Христос был [так] назван?
- ГЛАВА VII (8о) К тем, которые спрашивают: два ли естества родила Святая Богородица и два ли естества висели на кресте?
- ГЛАВА VIII (8ι) Каким образом Единородный Сын Божий называется Перворожденным?
- ГЛАВА IX (82) О вере и крещении
- ГЛАВА X (83) О вере
- ГЛАВА XI (84) О Кресте, где еще и о вере
- ГЛАВА XII (85) О поклонении на восток
- ГЛАВА XIII (86) О Святых и [Пре]чистых Таинствах Господних
- ГЛАВА XIV (87) О родословии Господа и о Святой Богородице
- ГЛАВА XV (88) О чествовании святых и их мощей
- ГЛАВА XVI (89) Об иконах
- ГЛАВА XVII (90) О Писании
- ГЛАВА XVIII (91) О том, что говорится о Христе
- ГЛАВА XIX (92) О том, что Бог не виновник зол
- ГЛАВА XX (93) О том, что не два начала
- ГЛАВА XXI (94) Зачем Бог, зная наперед, сотворил имеющих грешить и не раскаиваться?
- ГЛАВА XXII (95) О законе Божием и законе греха
- ГЛАВА XXIII (96). Против иудеев, о субботе
- ГЛАВА XXIV (97) О девстве
- ГЛАВА XXV (98) Об обрезании
- ГЛАВА XXVI (99) Об антихристе
- ГЛАВА XXVII (100) О воскресении
ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЕРЕВОДУ
- ПРИЛОЖЕНИЕ I. Примечания
- ПРИЛОЖЕНИЕ II. Примечания богословского, философского, исторического характера
- ПРИЛОЖЕНИЕ III. Систематический Библейский указатель мест, затрагиваемых в «Точном изложении православной веры»
- ПРИЛОЖЕНИЕ IV Алфавитный указатель собственных (небиблейских) имен лиц, встречающихся в «Точном изложении православной веры»
Преподобный Иоанн Дамаскин - Точное изложение православной веры - Духовная сокровищница - Предисловие переводчика
Точное изложение православной веры, написанное преподобным Иоанном Дамаскиным и ныне предлагаемое вниманию благочестивых читателей в русском переводе, есть одно из замечательнейших святоотеческих творений как по своим великим, истинно редким внутренним достоинствам, так и по тому огромному значению, каким оно, в силу своих достоинств, всегда пользовалось и пользуется в христианской, особенно в Православной христианской Церкви.
Достоинства и обусловленное ими значение его выяснятся в необходимой степени, если мы, во-первых, несколько скажем о тех святоотеческих и других творениях, которые, имея характер, подобный характеру рассматриваемого творения преподобного Иоанна Дамаскина, появились раньше времени жизни последнего; если, во-вторых, коснувшись вводных вопросов, например, о подлинности, времени, цели, разделении Точного изложения православной веры (на книги и главы), вопроса об отношении его к другим творениям того же святого отца и иных подобного же рода вопросов; в-третьих, кратко отметим существенные пункты, входящие в содержание переводимого нами святоотеческого творения; если, в-четвертых, сопоставим Точное изложение православной веры с предшествовавшими ему догматическими и иными опытами, именно: указав на его зависимость от них и вообще на его отношение к ним и прочее; и если мы, наконец, в-пятых, оттенив его достоинства и недостатки, приписываемые ему учеными, несколько укажем на отношение к этому творению преподобного Иоанна Дамаскина христианской Церкви всего последующего времени, до настоящего включительно.
Все эти вопросы, будучи важны сами по себе, являются уместными также и вследствие назначения нашего перевода, как имеющего в виду не одних только образованных читателей, но и всех вообще лиц, которые с любовью относятся к святоотеческим творениям, ища в них для себя назиданий всякого рода, и которые имеют нужду в разъяснении такого рода обстоятельств прежде чтения самого святоотеческого творения. Раскрыв же все это, закончим предисловие к переводу указанием, в-шестых, на побуждения, его вызвавшие, а равно и на отличительные его свойства и особенности.
§1
До времен преподобного Иоанна Дамаскина появились следующие опыты более или менее систематического изложения христианских догматов веры. 1) Первым опытом довольно полного собрания и обозрения догматов веры и научного их исследования и изложения являются Строматы Климента Александрийского ( 217). Но в этом сочинении догматические вопросы не отделены от других: исторических, нравственных, философских, между частями его нет внутренней связи и последовательности. Притом, имея в виду при посредстве философии сообщить истине христианской Церкви вид более совершенный, оживленный и разнообразный, Климент иногда дает перевес философскому элементу в ущерб вере. Вообще систематической наукой о догматах веры Строматы не могут быть названы.
2) Сочинение Оригена ( 254) О началах — замечательное явление в истории христианской догматики как опыт систематического и научного изложения догматов веры, во многом приближающийся к требованиям целостной науки, проникнутый одной мыслью и одной целью: в возможно полном и связном виде представить существенное и основное в учении христианском, все в христианстве философски представить осмысленным и разумным. Излагая здесь (главным образом в 1-2-й книгах) догматические истины, после них Ори- ген раскрывает (главным образом в 3-й книге) и нравственные, как неотделимые, по его мнению, от первых; а в силу тесной связи тех и других истин с вопросами о понимании Священного Писания здесь идет затем речь и о последнем (в 4-й книге). Главнейший недостаток — увлечение по местам философскими мыслями, вследствие чего некоторые его положения не могут быть одобрены с церковной точки зрения.
Спасибо за книгу.