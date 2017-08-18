[Бог — Существо] несозданное, безначальное, бессмертное и беспредельное, и вечное, невещественное, благое, обладающее творческою силою, праведное, освещающее, неизменное, бесстрастное, неописуемое, необъемлемое, неограниченное, неопределяемое, невидимое, недоступное для ума, [ни в чем] не нуждающееся, самодержавное и независимое, вседер- жительное, жизнеподательное, всесильное, бесконечно могущественное, освящающее и подающее, обнимающее и содержащее все вместе и обо всем промышляющее.

Все это и подобное Божественная природа имеет по естеству, не получив ниоткуда, но сама раздавая всякое благо своим собственным творениям, соответственно силе, в какой каждое в отдельности может принимать.

Есть и пребывание, и нахождение Ипостасей — Одной в Другой; ибо Они неразлучны и неудалимы Одна от Другой, имея взаимное проникновение неслиянным; не так, чтобы Они смешивались или сливались, но так, что Они тесно соединяются между Собою; ибо Сын находится в Отце и Духе; и Дух — в Отце и Сыне; и Отец — в Сыне и Духе, хотя не происходит никакого уничтожения [отдельных Лиц], или смешения, или слияния. Есть и единство, и тождество движения, ибо одно — устремление и одно — движение трех Ипостасей, чего именно усмотреть в созданной природе невозможно.

Преподобный Иоанн Дамаскин - Точное изложение православной веры - Духовная сокровищница

Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. — 592 с.

ISBN 978-5-7533-0607-4

Преподобный Иоанн Домаскин - Точное изложение православной веры - Духовная сокровищница - Содержание

Предисловие переводчика

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА I О том, что Божество непостижимо и что не должно делать исследований и обнаруживать любопытство относительно того, что не передано нам святыми пророками, апостолами и евангелистами

ГЛАВА II О том, что может быть выражено речью и что не может, и о том, что можно узнать и чего нельзя

ГЛАВА III Доказательство того, что Бог Существует

ГЛАВА IV О том, что есть Бог? О том, что Божество — непостижимо

ГЛАВА V Доказательство того, что Бог — один, а не много богов

ГЛАВА VI О Слове и Сыне Божием, доказательство, заимствованное из разума

ГЛАВА VII О Святом Духе, доказательство, заимствованное из разума

ГЛАВА VIII О Святой Троице. О различии трех Ипостасей; и о деле, и разуме, и мысли

ГЛАВА IX О том, что говорится о Боге

ГЛАВА X О Божественном соединении и разделении

ГЛАВА XI О том, что говорится о Боге телесным образом

ГЛАВА XII О том же. Еще о Божественных именах, подробнее

ГЛАВА XIII О месте Божием и о том, что одно только Божество неописуемо. О месте Ангела и души и о неописуемом

Свод [сказанного] о Боге: и Отце и Сыне и Святом Духе. И о Слове и Духе.

ГЛАВА XIV Свойства Божественной природы

КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА I (15) О веке

ГЛАВА II (16) О творении

ГЛАВА III (17) Об Ангелах

ГЛАВА IV (18) О диаволе и демонах

ГЛАВА V (19) О видимом творении

ГЛАВА VI (20) О небе

ГЛАВА VII (21) О свете, огне, светилах, как солнце, так луне, так и звездах

ГЛАВА VIII (22) О воздухе и ветрах

ГЛАВА IX (23) О водах. О морях

ГЛАВА X (24) О земле и о том, что из нее рождается

ГЛАВА XI (25) О рае

ГЛАВА XII (26) О человеке.

ГЛАВА XIII (27) Об удовольствиях

ГЛАВА XIV (28) О печали

ГЛАВА XV (29) О страхе

ГЛАВА XVI (30) О гневе

ГЛАВА XVII (31) О способности воображения

ГЛАВА XVIII (32) О чувстве

ГЛАВА XIX (33) О мыслительной способности

ГЛАВА XX (34) О способности помнить

ГЛАВА XXI (35) О внутреннем слове и произносимом

ГЛАВА XXII (36) О страсти и деятельности (энергии)

ГЛАВА XXIII (37) Об энергии [действии или деятельности]

ГЛАВА XXIV (38) О добровольном и невольном

ГЛАВА XXV (39) О том, что находится в нашей власти, то есть о свободном решении

ГЛАВА XXVI (40) О том, что случается

ГЛАВА XXVII (41) О том, по какой причине мы произошли со свободной волей

ГЛАВА XXVIII (42) О том, что не находится в нашей власти.

ГЛАВА XXIX (43) О Промысле

ГЛАВА XXX (44) О предвидении и предопределении

КНИГА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I (45) О Божественном домостроительстве и о попечении в отношении к нам, и о нашем спасении

ГЛАВА II (46) Об образе зачатия Слова и о Божественном Его воплощении

ГЛАВА III (47) О двух естествах, против монофизитов

ГЛАВА IV (48) Об образе взаимного общения свойств

ГЛАВА V (49) О числе естеств

ГЛАВА VI (50) О том, что все Божеское естество в Одной из Своих Ипостасей соединено со всем человеческим естеством, а не часть с частью

ГЛАВА VII (51) О единой Бога Слова сложной Ипостаси

ГЛАВА VIII (52) К тем, которые выведывают: возводятся ли естества Господа под непрерывное количество, или под разделенное

К тем, которые спрашивают: под непрерывное ли количество возводятся два естества, или под разделенное

ГЛАВА IX (53) Ответ на то: нет ли естества, лишенного ипостаси

ГЛАВА X (54) О Трисвятой песни

ГЛАВА XI (55) Об естестве, которое созерцается в роде и в неделимом, и о различии как соединения, так и воплощения; йотом, каким образом должно понимать [выражение]: «Единое естество Бога Слова — воплощенное»

ГЛАВА XII (56) О том, что Святая Дева — Богородица; против несториан

ГЛАВА XIII (57) О свойствах двух естеств

ГЛАВА XIV (58) О [двух] волях и свободах Господа нашего Иисуса Христа

ГЛАВА XV (59) О действованиях, которые имеют место в Господе нашем Иисусе Христе

ГЛАВА XVI (6о) Против тех, которые говорят, что если человек — из двух естеств и с двумя действованиями, то необходимо говорить, что во Христе было три естества и столько же действований

ГЛАВА XVII (61) О том, что естество плоти Господа и воля обожествлены

ГЛАВА XVIII (62) Еще о [двух] волях, и свободах, и умах, и знаниях, и мудростях

ГЛАВА XIX (63) О богомужном действовании

ГЛАВА XX (64) Об естественных и беспорочных страстях

ГЛАВА XXI (65) О неведении и рабстве

ГЛАВА XXII (66) О преуспеянии

ГЛАВА XXIII (67) О боязни

ГЛАВА XXIV (68) О молитве Господней

ГЛАВА XXV (69) Об усвоении

ГЛАВА XXVI (70) О страдании тела Господня и бесстрастии Его Божества

ГЛАВА XXVII (71) О том, что Божество Слова пребыло неразделенным от души и тела даже и во время смерти Господа и что сохранилась единая Ипостась

ГЛАВА XXVIII (72) О тлении и гибели

ГЛАВА XXIX (73) О сошествии во ад

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА I (74) О том, что было после воскресения

ГЛАВА II (75) О сидении одесную Отца

ГЛАВА III (76) Против тех, которые говорят, что если Христос — два естества, то вы или и твари служите, поклоняясь сотворенному естеству, или одно естество называете достойным поклонения, а другое — не достойным его

ГЛАВА IV (77) Почему вочеловечился Сын Божий, а не Отец и не Дух и в чем Он преуспел, вочеловечившись?

ГЛАВА V (78) К тем, которые спрашивают: сотворенна ли Ипостась Христа, или несозданна?

ГЛАВА VI (79) О том, когда Христос был [так] назван?

ГЛАВА VII (8о) К тем, которые спрашивают: два ли естества родила Святая Богородица и два ли естества висели на кресте?

ГЛАВА VIII (8ι) Каким образом Единородный Сын Божий называется Перворожденным?

ГЛАВА IX (82) О вере и крещении

ГЛАВА X (83) О вере

ГЛАВА XI (84) О Кресте, где еще и о вере

ГЛАВА XII (85) О поклонении на восток

ГЛАВА XIII (86) О Святых и [Пре]чистых Таинствах Господних

ГЛАВА XIV (87) О родословии Господа и о Святой Богородице

ГЛАВА XV (88) О чествовании святых и их мощей

ГЛАВА XVI (89) Об иконах

ГЛАВА XVII (90) О Писании

ГЛАВА XVIII (91) О том, что говорится о Христе

ГЛАВА XIX (92) О том, что Бог не виновник зол

ГЛАВА XX (93) О том, что не два начала

ГЛАВА XXI (94) Зачем Бог, зная наперед, сотворил имеющих грешить и не раскаиваться?

ГЛАВА XXII (95) О законе Божием и законе греха

ГЛАВА XXIII (96). Против иудеев, о субботе

ГЛАВА XXIV (97) О девстве

ГЛАВА XXV (98) Об обрезании

ГЛАВА XXVI (99) Об антихристе

ГЛАВА XXVII (100) О воскресении

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЕРЕВОДУ

ПРИЛОЖЕНИЕ I. Примечания

ПРИЛОЖЕНИЕ II. Примечания богословского, философского, исторического характера

ПРИЛОЖЕНИЕ III. Систематический Библейский указатель мест, затрагиваемых в «Точном изложении православной веры»

ПРИЛОЖЕНИЕ IV Алфавитный указатель собственных (небиблейских) имен лиц, встречающихся в «Точном изложении православной веры»

Преподобный Иоанн Дамаскин - Точное изложение православной веры - Духовная сокровищница - Предисловие переводчика

Точное изложение православной веры, написанное преподобным Иоанном Дамаскиным и ныне предлагаемое вниманию благочестивых читателей в русском переводе, есть одно из замечательнейших святоотеческих творений как по своим великим, истинно редким внутренним достоинствам, так и по тому огромному значению, каким оно, в силу своих достоинств, всегда пользовалось и пользуется в христианской, особенно в Православной христианской Церкви.

Достоинства и обусловленное ими значение его выяснятся в необходимой степени, если мы, во-первых, несколько скажем о тех святоотеческих и других творениях, которые, имея характер, подобный характеру рассматриваемого творения преподобного Иоанна Дамаскина, появились раньше времени жизни последнего; если, во-вторых, коснувшись вводных вопросов, например, о подлинности, времени, цели, разделении Точного изложения православной веры (на книги и главы), вопроса об отношении его к другим творениям того же святого отца и иных подобного же рода вопросов; в-третьих, кратко отметим существенные пункты, входящие в содержание переводимого нами святоотеческого творения; если, в-четвертых, сопоставим Точное изложение православной веры с предшествовавшими ему догматическими и иными опытами, именно: указав на его зависимость от них и вообще на его отношение к ним и прочее; и если мы, наконец, в-пятых, оттенив его достоинства и недостатки, приписываемые ему учеными, несколько укажем на отношение к этому творению преподобного Иоанна Дамаскина христианской Церкви всего последующего времени, до настоящего включительно.

Все эти вопросы, будучи важны сами по себе, являются уместными также и вследствие назначения нашего перевода, как имеющего в виду не одних только образованных читателей, но и всех вообще лиц, которые с любовью относятся к святоотеческим творениям, ища в них для себя назиданий всякого рода, и которые имеют нужду в разъяснении такого рода обстоятельств прежде чтения самого святоотеческого творения. Раскрыв же все это, закончим предисловие к переводу указанием, в-шестых, на побуждения, его вызвавшие, а равно и на отличительные его свойства и особенности.

§1

До времен преподобного Иоанна Дамаскина появились следующие опыты более или менее систематического изложения христианских догматов веры. 1) Первым опытом довольно полного собрания и обозрения догматов веры и научного их исследования и изложения являются Строматы Климента Александрийского ( 217). Но в этом сочинении догматические вопросы не отделены от других: исторических, нравственных, философских, между частями его нет внутренней связи и последовательности. Притом, имея в виду при посредстве философии сообщить истине христианской Церкви вид более совершенный, оживленный и разнообразный, Климент иногда дает перевес философскому элементу в ущерб вере. Вообще систематической наукой о догматах веры Строматы не могут быть названы.

2) Сочинение Оригена ( 254) О началах — замечательное явление в истории христианской догматики как опыт систематического и научного изложения догматов веры, во многом приближающийся к требованиям целостной науки, проникнутый одной мыслью и одной целью: в возможно полном и связном виде представить существенное и основное в учении христианском, все в христианстве философски представить осмысленным и разумным. Излагая здесь (главным образом в 1-2-й книгах) догматические истины, после них Ори- ген раскрывает (главным образом в 3-й книге) и нравственные, как неотделимые, по его мнению, от первых; а в силу тесной связи тех и других истин с вопросами о понимании Священного Писания здесь идет затем речь и о последнем (в 4-й книге). Главнейший недостаток — увлечение по местам философскими мыслями, вследствие чего некоторые его положения не могут быть одобрены с церковной точки зрения.