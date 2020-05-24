Иоанн Кронштадтский - Из дневников - 3 книги

«Мы должны позаботиться быть святыми» — одна из основных тем дневниковых записей святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. А достижение святости Батюшка видел в том, чтобы «слово Евангелия считать делом». Дневники отца Иоанна, отразившие его духовные опыты, определенные им как «Богопознание и самопознание» — бесценное свидетельство воплощения слова христианина в дело; если можно так выразитьсяу учебник по достижению святости, руководство к вечной жизниу где обо всем говорится с личного опыта и с такой духовной глубиной и пронзительной искренностью, которые свойственны, наверное, только святым людям.

Имея большую паству, отец Иоанн Кронштадтский заботился «показать каждому сословию и званию надежду — во Христе». Но, конечно, особое внимание в своих дневниковых записях отец Иоанн уделяет духовному сословию: ведь делом своей жизни он избрал священничество — самое высокое и ответственное служение, поэтому так велика его ревность по Боге, горячее сердечное желание проникнуть в духовную суть священства, поделиться своим опытом с собратьями, предостеречь от ошибок.