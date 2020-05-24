Иоанн Кронштадтский - Из дневников - 3 книги
«Мы должны позаботиться быть святыми» — одна из основных тем дневниковых записей святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. А достижение святости Батюшка видел в том, чтобы «слово Евангелия считать делом». Дневники отца Иоанна, отразившие его духовные опыты, определенные им как «Богопознание и самопознание» — бесценное свидетельство воплощения слова христианина в дело; если можно так выразитьсяу учебник по достижению святости, руководство к вечной жизниу где обо всем говорится с личного опыта и с такой духовной глубиной и пронзительной искренностью, которые свойственны, наверное, только святым людям.
Имея большую паству, отец Иоанн Кронштадтский заботился «показать каждому сословию и званию надежду — во Христе». Но, конечно, особое внимание в своих дневниковых записях отец Иоанн уделяет духовному сословию: ведь делом своей жизни он избрал священничество — самое высокое и ответственное служение, поэтому так велика его ревность по Боге, горячее сердечное желание проникнуть в духовную суть священства, поделиться своим опытом с собратьями, предостеречь от ошибок.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский - Священнику - Извлечения из дневниковых тетрадей
Сост. мон. Серафима (Иванова). — М.: «Отчий дом», 2005. — 280 с.
ISBN 5-87301-128-1
Святой праведный Иоанн Кронштадтский - Священнику - Извлечения из дневниковых тетрадей - Содержание
- От издателей
- Митрополит Вениамин (Федченков) - Служитель церкви
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Святой праведный Иоанн Кронштадтский Извлечения из дневниковых тетрадей (1856-1860 гг.)
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I. Нравоучительные главы
- Высота священнического сана. Долг и обязанности священника
- Пастырь и пасомые
- II. Практические наставления - Искушения. Духовные опыты
- III. О молитве
- I. Нравоучительные главы
- ЧАСТЬ ВТОРАЯ - Выписки о священстве из книги святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», подготовленные митрополитом Вениамином (Федченковым)
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - Отец Иоанн Кронштадтский — Всероссийский пастырь. Статьи, исследования
- Протоиерей Петр Альбицкий - Отец Иоанн Кронштадтский как пастырь и общественный деятель
- Протоиерей Сергий Четвериков - Духовный облик отца Иоанна Кронштадтского и его пастырские заветы
Иерею Божию: Из трудов святого праведного Иоанна Кронштадтского. Выдержки из дневниковых тетрадей за 1863-1871 годы
М.: Отчий дом, 2011. — 192 с.
ISBN 5-85280-214-Х
Иерею Божию: Из трудов святого праведного Иоанна Кронштадтского. Выдержки из дневниковых тетрадей за 1863-1871 годы - Содержание
- От издателей
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ЧАСТЬ I. «Священник — Ангел Господень»
- Нравственный облик священника
- Правила повседневной жизни
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ЧАСТЬ II. «Священник — служитель Христов и строитель Таин Божиих»
- Общественная молитва
- Взаимоотношения с настоятелем, собратиями по храму
- Практические советы
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ЧАСТЬ III. Пастырь и паства
- Отношения пастыря с прихожанами, с духовными чадами
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ПРИЛОЖЕНИЕ
- Епископ Александр (Семенов-Тян-Шанский) Отец Иоанн о священстве (Из книги «Отец Иоанн Кронштадтский» )
Иерею Божию: Из трудов святого праведного Иоанна Кронштадтского. Выдержки из дневниковых тетрадей за 1863-1871 годы - Общественная молитва
Каждое слово молитвы есть и должно быть делом: по отношению к неизменяемой истине Божией есть дело, ибо как говорится, так и есть; и по отношению к нам должно быть делом, то есть мы должны исполнять то, что говорим, должны быть такими, какими желаем быть по словам молитвы; — или мы есть то и находимся в таком положении, в каком представляют нас слова молитв, ибо молитвы суть живописное изображение греховности и бедности нашей или фотография нашей растленной грехами природы и вопль ее о помиловании и помощи. Горе, кто льстит на молитве — он пребудет неисправим: надо каждый день и час сознавать свое греховное растление, свою душевную беду, — глубоко окаявать себя и смиряться пред всеми — и сильным, но смиренным воплем просить себе у Бога помилования, очищения, всесильной Его помощи и утверждения сердца во истине и правоте (Ср.: Пс. 110, 8). Даруй, Господи, всем нам измениться благим изменением.
Практические наставления пастырям, заимствованные с опыта: Из трудов святого праведного Иоанна Кронштадтского. Выдержки из дневниковых терадей за 1860—1865 годы
Сост. мон. Серафима (Иванова)
СПб.—М.: Иоанновский женский монастырь; изд. «Отчий дом», 2013. — 184 с.
ISBN 5-87301- 163-Х
Практические наставления пастырям, заимствованные с опыта: Из трудов святого праведного Иоанна Кронштадтского. Выдержки из дневниковых терадей за 1860—1865 годы - Содержание
- От издателей
- Вместо предисловия. Слово пастырям
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Раздел I. «Святи будите, яко Аз свят есмь...»
- 1. Каким должен быть священник (высота священнического сана )
- 2. «Правило пастырем» (правила наружного и внутреннего поведения)
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Раздел II. «Паси овцы Моя...»
- 1. Пастырство. Духовничество. Взаимоотношения с прихожанами
- 2. Проповедничество
- 3. Исповедь
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Раздел III. «Раб Мой Иов помолится...»
- Богослужебная практика: искушения, советы
- Приложение. Сила и слава священства
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