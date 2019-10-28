В своих книгах «Неопалимая Купина» и «Друг Жениха» проф.- прот. о. С. Булгаков излагает учение о Богородице и Иоаннe Крестителе, которое в сущности есть только развитие разделяемого их автором учения о Софии и Софийности. Учение это получило довольно большое распространена в кругах близких к Религиозно-Философской Академии и Парижскому Богословскому Институту и требует внимательного разбора, ибо затрагивает и искажает самые основы нашей веры.

Иеромонах Иоанн - Максимович - Учение о Софии Премудрости Божией

Издательство Синодальная Типография, 1930. – 52 с.

Иеромонах Иоанн - Максимович - Учение о Софии Премудрости Божией - Из книги

Протоиерей С. Булгаков говорит, что учение о Премудрости Божией, только как Сыне и Слове Божием, есть в сущности арианское учение. Ариане мол, чтобы подтвердить Священным Писанием свое учение о том, что Сын Божий создан, отнесли к Нему стих, где от имени Премудрости сказано: «Господь создал меня». А Св. Афанасий Великий, и за ним другие Святые Отцы, вместо того, чтобы указать, что эти слова вовсе не относятся ко Второй Ипостаси, начали лишь объяснять, как надо понимать здесь выражение «создал». Таким образом, арианское объяснение будто бы вошло и в святоотеческие творения.

Но возможно ли подумать, чтоб никто из Святых Отцов не обратил внимания, что здесь о Христе просто совсем не говорится, а все, объясняющие этот текст, занимались напрасным пустословием, не затрагивая вопроса по существу? И естественно ли предположить, что борцы за Православие, обсуждавшие тщательно всякое выражение и постановку слов, чтобы в них не было арианской мысли, вдруг с такой легкостью приняли арианское толкование и, не будучи убеждены в его правоте, даже не постарались тщательнее его исследовать? Ведь, благодаря употребленному в греческой Библии выражению «создал», объяснить этот текст было не так просто и потребовалось много контекстов, чтобы выяснить, как надо понимать этот текст в связи со всеми остальными, говорящими о Христе. Было бы гораздо проще указать, что он к делу не относится, чем и, прекратить спор около его понимания.