Борьба за истинную веру никогда не была легка — и от тех, кто на нее решался, она порой требовала не только устремления всех душевных сил, но и принесения на ее алтарь самой жизни. Святитель Иоанн прошел этот путь в полной мере. Он называл вещи своими именами: добродетель—добродетелью, а грех — грехом, и одних его пламенные речи приводили в восторг, а другие, услышав их, впадали в ярость и питали к архиепископу лютую ненависть.

Духовный свет столь великого гения просто не мог угаснуть — ему было предначертано воссиять на долгие века. Иоанн Златоуст был прославлен Церковью в лике святителей и признан одним из трех вселенских учителей. И это признание совершенно справедливо — ведь наследие, оставленное им, поистине неисчерпаемо. А наставления одного из величайших проповедников православного христианства столь ясно отражают — а иногда и обличают — нашу современную жизнь, что нельзя и представить, будто с тех пор, как они впервые прозвучали под церковными сводами, минуло уже более шестнадцати столетий. И великое счастье в том, что мы и сегодня можем прикоснуться к этим немеркнущим истинам — и испить воды из родника, текущего в вечную жизнь.

Иоанн Златоуст - Безмятежная пристань

Москва: Эксмо, 2020, 320 с.

Серия "Радость и надежда для души. Православная классика"

ISBN 978-5-04-107587-3

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