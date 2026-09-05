Иоселиани - Философия
КАРТОЧКА ESXATOS
Учебник и практикум А. Д. Иоселиани представляет философию одновременно как исторически развивающуюся традицию, форму мировоззрения и способ теоретического осмысления наиболее общих проблем бытия, познания, человека и общества. Первая часть курса последовательно знакомит с основными этапами мировой философской мысли — от становления античной философии и средневековой патристики до философии Возрождения, Нового времени, немецкой классики, русской религиозной мысли и важнейших направлений западной философии XX века. Автор стремится не только передать совокупность сведений, но и побудить студента к сопоставлению философских концепций, выявлению их аргументации и формированию собственной мировоззренческой позиции.
Вторая часть посвящена систематическим проблемам философии: онтологии, диалектике, сознанию и бессознательному, теории познания, философской антропологии, аксиологии, этике и эстетике. Значительное место занимают философские проблемы современного техногенного общества — глобализация, информатизация, искусственный интеллект, Интернет, виртуальная реальность и философия техники, — а завершается курс анализом глобальных угроз современной цивилизации. Каждая тема сопровождается вопросами и заданиями, благодаря чему книга сочетает функции учебника, практикума и методического пособия по развитию философского мышления.
Иоселиани Аза Давидовна – Философия
Иоселиани А. Д. Философия : учебник и практикум для вузов / А. Д. Иоселиани. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 480 с. – (Высшее образование).
ISBN 978-5-534-18989-6
Иоселиани Аза Давидовна – Философия – Содержание
Вступление
Раздел I. История философской мысли
Тема 1. Философия, ее предмет, структура и функции
1.1. О значении изучения философии
1.2. Предмет философии
1.3. Предфилософское значение мифологии и религии
1.4. Специфика философского решения мировоззренческих вопросов. Возникновение философии, ее генезис
1.5. Особенности и своеобразие философских знаний
1.6. Генезис философии
1.7. Основной вопрос философии. Материализм, идеализм
1.8. Философия как вид знания
1.8.1. Характерные черты и признаки научного знания. Критерии научности
1.8.2. Философия – гуманитарное знание
1.8.3. Философия – искусство
1.8.4. Исторические формы философии
1.9. Функции философии
Рекомендуемая литература
Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы
Тема 2. Возникновение, эволюция и своеобразие античной философии
2.1. Периодизация античной философии
2.2. Социально-исторические условия возникновения древнегреческой философии
2.3. Древнегреческая философия и мифология. Особенности и взаимосвязь
2.4. Возникновение и эволюция идеи о первоначале. Милетская школа
2.4.1. Учение Фалеса
2.4.2. Учение Анаксимандра
2.4.3. Учение Анаксимена
2.4.4. Учение Гераклита
2.5. Пифагор и пифагорейская школа
2.5.1. Идеалистическая картина мира. Общая характеристика пифагорейской школы
2.5.2. Учение Пифагора
2.6. Элейская школа
2.6.1. Общая характеристика учения элейской школы
2.6.2. Ксенофан
2.6.3. Парменид
2.6.4. Зенон
2.7. Плюралистическое понимание проблемы основания бытия в античной философии
2.7.1. Эмпедокл
2.7.2. Анаксагор
2.8. Атомистический материализм Левкиппа и Демокрита
2.8.1. Общая характеристика
2.8.2. Теория познания атомистов
2.8.3. Левкипп
2.8.4. Демокрит из Абдер
2.9. Классический период развития античной философии
2.9.1. Сократ
2.9.2. Платон
2.9.3. Аристотель
Рекомендуемая литература
Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы
Тема 3. Средневековая философия
3.1. Общая характеристика и особенности средневековой философии
3.2. Патристика
3.3. Учение гностицизма
3.4. Манихейство
3.5. Христианская апологетика. Ориген, Тертуллиан
3.6. Классическая патристика
3.7. Схоластика: генезис, развитие и распад
3.7.1. Эриугена
3.7.2. Ансельм Кентерберийский
3.7.3. Пьер Абеляр
3.7.4. Фома Аквинский
3.7.5. Роджер Бэкон, Дунс Скотт и Уильям Оккам
Рекомендуемая литература
Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы
Тема 4. Философия эпохи Возрождения
4.1. Общая характеристика философии Возрождения
4.2. Теоретические источники зарождения и развития философии Ренессанса
4.3. Этапы развития философии эпохи Возрождения
4.4. Итальянский гуманизм
4.4.1. Данте Алигьери
4.4.2. Франческо Петрарка
4.5. Платонизм в эпоху Возрождения
4.5.1. Марсилио Фичино
4.5.2. Пико делла Мирандола
4.6. Аристотелизм в эпоху Возрождения
4.6.1. Пьетро Помпонацци
4.7. Реформация
4.7.1. Мартин Лютер
4.8. Философия природы в эпоху Возрождения
4.9. Социальная философия эпохи Возрождения
Рекомендуемая литература
Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы
Тема 5. Философия Нового времени
5.1. Общая характеристика философии Нового времени
5.1.1. Теория познания Лейбница
5.1.2. Джордж Беркли
5.1.3. Давид Юм
Рекомендуемая литература
Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы
Тема 6. Классическая немецкая философия
6.1. Общий обзор эпохи и значение классической немецкой философии
6.2. Иммануил Кант
6.3. Георг Вильгельм Фридрих Гегель
6.4. Людвиг Фейербах
Рекомендуемая литература
Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы
Тема 7. Русская философия
7.1. Основные черты русской философии второй половины XIX в.
7.2. Философия В. С. Соловьева
7.3. Философия Н. А. Бердяева
Рекомендуемая литература
Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы
Тема 8. Современная западная философия
8.1. Философия экзистенциализма, неотомизма, неопозитивизма и прагматизма
8.2. Венский кружок и природа научного знания
Рекомендуемая литература
Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы
Раздел II. Теоретические основы философии
Тема 9. Философская онтология
9.1. Бытие
9.2. Материя
9.3. Движение
Рекомендуемая литература
Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы
Тема 10. Диалектика – учение о развитии
10.1. Законы диалектики
10.2. Категории диалектики
Рекомендуемая литература
Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы
Тема 11. Сознание, его происхождение и сущность. Проблема бессознательного
11.1. Разновидности понимания сущности сознания
11.2. Условия и предпосылки возникновения сознания. Единство языка, мышления и сознания. Самосознание
11.3. Отражение как всеобщее свойство материи. Сознание как высшая форма отражения
11.4. Индивидуальное и общественное сознание. Их взаимоотношение. Структура и формы общественного сознания
11.5. Проблема бессознательного в философии. Психоаналитические идеи З. Фрейда. Основные виды бессознательных процессов
Рекомендуемая литература
Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы
Тема 12. Гносеология (теория познания)
12.1. Познавательное отношение человека к природе
12.2. Субъект и объект познания
Рекомендуемая литература
Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы
Тема 13. Философская антропология. Проблема человека в философии
13.1. Индивид. Личность. Человек
13.2. Биологическое и социальное в человеке
13.3. Историко-философский экскурс: понимание проблемы сущности человека в истории философии
13.3.1. Проблема человека в античной философии
13.3.2. Христианский человек
13.3.3. Эпоха Ренессанса и проблема человека
13.3.4. Концепция человека в Новом времени
13.3.5. Классическая немецкая философия и проблема человека
13.3.6. Марксистская концепция человека
13.3.7. Концепция человека в современной западной философии
Рекомендуемая литература
Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы
Тема 14. Аксиология. Этика. Эстетика
14.1. Этика
14.2. Эстетика
14.3. Эстетическое сознание
Тема 15. Современное техногенное общество и глобальный мир
15.1. Сущность глобализации
15.1.1. Понятийный дискурс
15.1.2. Хронологические рамки глобализации
15.1.3. Экономические аспекты глобализации. Глобализация мировой экономики
15.1.4. Политические аспекты глобализации
15.2. Информационное общество
15.3. Искусственный интеллект. ЭВМ и Интернет
15.4. Философия техники
15.4.1. К истории философии техники
15.4.2. Особенности современной философии техники
Рекомендуемая литература
Перечень тем для творческого осмысления проблем и дискуссий
Тема 16. Глобальные проблемы современности
16.1. Глобальные проблемы современной цивилизации: вызов человечеству
16.2. Глобальные проблемы: происхождение, критерии, классификация
16.3. Основные глобальные проблемы: содержание и взаимосвязь
Рекомендуемая литература
Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы
Приложение 1
Приложение 2. Практические задания по курсу
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