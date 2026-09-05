Иоселиани - Философия

КАРТОЧКА ESXATOS

Учебник и практикум А. Д. Иоселиани представляет философию одновременно как исторически развивающуюся традицию, форму мировоззрения и способ теоретического осмысления наиболее общих проблем бытия, познания, человека и общества. Первая часть курса последовательно знакомит с основными этапами мировой философской мысли — от становления античной философии и средневековой патристики до философии Возрождения, Нового времени, немецкой классики, русской религиозной мысли и важнейших направлений западной философии XX века. Автор стремится не только передать совокупность сведений, но и побудить студента к сопоставлению философских концепций, выявлению их аргументации и формированию собственной мировоззренческой позиции.

Вторая часть посвящена систематическим проблемам философии: онтологии, диалектике, сознанию и бессознательному, теории познания, философской антропологии, аксиологии, этике и эстетике. Значительное место занимают философские проблемы современного техногенного общества — глобализация, информатизация, искусственный интеллект, Интернет, виртуальная реальность и философия техники, — а завершается курс анализом глобальных угроз современной цивилизации. Каждая тема сопровождается вопросами и заданиями, благодаря чему книга сочетает функции учебника, практикума и методического пособия по развитию философского мышления.

Иоселиани Аза Давидовна – Философия

Иоселиани А. Д. Философия : учебник и практикум для вузов / А. Д. Иоселиани. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 480 с. – (Высшее образование).

ISBN 978-5-534-18989-6

Иоселиани Аза Давидовна – Философия – Содержание