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Иоселиани - Философия

Иоселиани - Философия
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, UNIVERSITY TEXTBOOK, Philosophy

КАРТОЧКА ESXATOS

Учебник и практикум А. Д. Иоселиани представляет философию одновременно как исторически развивающуюся традицию, форму мировоззрения и способ теоретического осмысления наиболее общих проблем бытия, познания, человека и общества. Первая часть курса последовательно знакомит с основными этапами мировой философской мысли — от становления античной философии и средневековой патристики до философии Возрождения, Нового времени, немецкой классики, русской религиозной мысли и важнейших направлений западной философии XX века. Автор стремится не только передать совокупность сведений, но и побудить студента к сопоставлению философских концепций, выявлению их аргументации и формированию собственной мировоззренческой позиции.

Вторая часть посвящена систематическим проблемам философии: онтологии, диалектике, сознанию и бессознательному, теории познания, философской антропологии, аксиологии, этике и эстетике. Значительное место занимают философские проблемы современного техногенного общества — глобализация, информатизация, искусственный интеллект, Интернет, виртуальная реальность и философия техники, — а завершается курс анализом глобальных угроз современной цивилизации. Каждая тема сопровождается вопросами и заданиями, благодаря чему книга сочетает функции учебника, практикума и методического пособия по развитию философского мышления.

Иоселиани Аза Давидовна – Философия

Иоселиани А. Д. Философия : учебник и практикум для вузов / А. Д. Иоселиани. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 480 с. – (Высшее образование).

ISBN 978-5-534-18989-6

Иоселиани Аза Давидовна – Философия – Содержание

  • Вступление

  • Раздел I. История философской мысли

    • Тема 1. Философия, ее предмет, структура и функции

      • 1.1. О значении изучения философии

      • 1.2. Предмет философии

      • 1.3. Предфилософское значение мифологии и религии

      • 1.4. Специфика философского решения мировоззренческих вопросов. Возникновение философии, ее генезис

      • 1.5. Особенности и своеобразие философских знаний

      • 1.6. Генезис философии

      • 1.7. Основной вопрос философии. Материализм, идеализм

      • 1.8. Философия как вид знания

        • 1.8.1. Характерные черты и признаки научного знания. Критерии научности

        • 1.8.2. Философия – гуманитарное знание

        • 1.8.3. Философия – искусство

        • 1.8.4. Исторические формы философии

      • 1.9. Функции философии

      • Рекомендуемая литература

      • Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы

    • Тема 2. Возникновение, эволюция и своеобразие античной философии

      • 2.1. Периодизация античной философии

      • 2.2. Социально-исторические условия возникновения древнегреческой философии

      • 2.3. Древнегреческая философия и мифология. Особенности и взаимосвязь

      • 2.4. Возникновение и эволюция идеи о первоначале. Милетская школа

        • 2.4.1. Учение Фалеса

        • 2.4.2. Учение Анаксимандра

        • 2.4.3. Учение Анаксимена

        • 2.4.4. Учение Гераклита

      • 2.5. Пифагор и пифагорейская школа

        • 2.5.1. Идеалистическая картина мира. Общая характеристика пифагорейской школы

        • 2.5.2. Учение Пифагора

      • 2.6. Элейская школа

        • 2.6.1. Общая характеристика учения элейской школы

        • 2.6.2. Ксенофан

        • 2.6.3. Парменид

        • 2.6.4. Зенон

      • 2.7. Плюралистическое понимание проблемы основания бытия в античной философии

        • 2.7.1. Эмпедокл

        • 2.7.2. Анаксагор

      • 2.8. Атомистический материализм Левкиппа и Демокрита

        • 2.8.1. Общая характеристика

        • 2.8.2. Теория познания атомистов

        • 2.8.3. Левкипп

        • 2.8.4. Демокрит из Абдер

      • 2.9. Классический период развития античной философии

        • 2.9.1. Сократ

        • 2.9.2. Платон

        • 2.9.3. Аристотель

      • Рекомендуемая литература

      • Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы

    • Тема 3. Средневековая философия

      • 3.1. Общая характеристика и особенности средневековой философии

      • 3.2. Патристика

      • 3.3. Учение гностицизма

      • 3.4. Манихейство

      • 3.5. Христианская апологетика. Ориген, Тертуллиан

      • 3.6. Классическая патристика

      • 3.7. Схоластика: генезис, развитие и распад

        • 3.7.1. Эриугена

        • 3.7.2. Ансельм Кентерберийский

        • 3.7.3. Пьер Абеляр

        • 3.7.4. Фома Аквинский

        • 3.7.5. Роджер Бэкон, Дунс Скотт и Уильям Оккам

      • Рекомендуемая литература

      • Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы

    • Тема 4. Философия эпохи Возрождения

      • 4.1. Общая характеристика философии Возрождения

      • 4.2. Теоретические источники зарождения и развития философии Ренессанса

      • 4.3. Этапы развития философии эпохи Возрождения

      • 4.4. Итальянский гуманизм

        • 4.4.1. Данте Алигьери

        • 4.4.2. Франческо Петрарка

      • 4.5. Платонизм в эпоху Возрождения

        • 4.5.1. Марсилио Фичино

        • 4.5.2. Пико делла Мирандола

      • 4.6. Аристотелизм в эпоху Возрождения

        • 4.6.1. Пьетро Помпонацци

      • 4.7. Реформация

        • 4.7.1. Мартин Лютер

      • 4.8. Философия природы в эпоху Возрождения

      • 4.9. Социальная философия эпохи Возрождения

      • Рекомендуемая литература

      • Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы

    • Тема 5. Философия Нового времени

      • 5.1. Общая характеристика философии Нового времени

        • 5.1.1. Теория познания Лейбница

        • 5.1.2. Джордж Беркли

        • 5.1.3. Давид Юм

      • Рекомендуемая литература

      • Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы

    • Тема 6. Классическая немецкая философия

      • 6.1. Общий обзор эпохи и значение классической немецкой философии

      • 6.2. Иммануил Кант

      • 6.3. Георг Вильгельм Фридрих Гегель

      • 6.4. Людвиг Фейербах

      • Рекомендуемая литература

      • Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы

    • Тема 7. Русская философия

      • 7.1. Основные черты русской философии второй половины XIX в.

      • 7.2. Философия В. С. Соловьева

      • 7.3. Философия Н. А. Бердяева

      • Рекомендуемая литература

      • Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы

    • Тема 8. Современная западная философия

      • 8.1. Философия экзистенциализма, неотомизма, неопозитивизма и прагматизма

      • 8.2. Венский кружок и природа научного знания

      • Рекомендуемая литература

      • Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы

  • Раздел II. Теоретические основы философии

    • Тема 9. Философская онтология

      • 9.1. Бытие

      • 9.2. Материя

      • 9.3. Движение

      • Рекомендуемая литература

      • Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы

    • Тема 10. Диалектика – учение о развитии

      • 10.1. Законы диалектики

      • 10.2. Категории диалектики

      • Рекомендуемая литература

      • Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы

    • Тема 11. Сознание, его происхождение и сущность. Проблема бессознательного

      • 11.1. Разновидности понимания сущности сознания

      • 11.2. Условия и предпосылки возникновения сознания. Единство языка, мышления и сознания. Самосознание

      • 11.3. Отражение как всеобщее свойство материи. Сознание как высшая форма отражения

      • 11.4. Индивидуальное и общественное сознание. Их взаимоотношение. Структура и формы общественного сознания

      • 11.5. Проблема бессознательного в философии. Психоаналитические идеи З. Фрейда. Основные виды бессознательных процессов

      • Рекомендуемая литература

      • Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы

    • Тема 12. Гносеология (теория познания)

      • 12.1. Познавательное отношение человека к природе

      • 12.2. Субъект и объект познания

      • Рекомендуемая литература

      • Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы

    • Тема 13. Философская антропология. Проблема человека в философии

      • 13.1. Индивид. Личность. Человек

      • 13.2. Биологическое и социальное в человеке

      • 13.3. Историко-философский экскурс: понимание проблемы сущности человека в истории философии

        • 13.3.1. Проблема человека в античной философии

        • 13.3.2. Христианский человек

        • 13.3.3. Эпоха Ренессанса и проблема человека

        • 13.3.4. Концепция человека в Новом времени

        • 13.3.5. Классическая немецкая философия и проблема человека

        • 13.3.6. Марксистская концепция человека

        • 13.3.7. Концепция человека в современной западной философии

      • Рекомендуемая литература

      • Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы

    • Тема 14. Аксиология. Этика. Эстетика

      • 14.1. Этика

      • 14.2. Эстетика

      • 14.3. Эстетическое сознание

    • Тема 15. Современное техногенное общество и глобальный мир

      • 15.1. Сущность глобализации

        • 15.1.1. Понятийный дискурс

        • 15.1.2. Хронологические рамки глобализации

        • 15.1.3. Экономические аспекты глобализации. Глобализация мировой экономики

        • 15.1.4. Политические аспекты глобализации

      • 15.2. Информационное общество

      • 15.3. Искусственный интеллект. ЭВМ и Интернет

      • 15.4. Философия техники

        • 15.4.1. К истории философии техники

        • 15.4.2. Особенности современной философии техники

      • Рекомендуемая литература

      • Перечень тем для творческого осмысления проблем и дискуссий

    • Тема 16. Глобальные проблемы современности

      • 16.1. Глобальные проблемы современной цивилизации: вызов человечеству

      • 16.2. Глобальные проблемы: происхождение, критерии, классификация

      • 16.3. Основные глобальные проблемы: содержание и взаимосвязь

      • Рекомендуемая литература

      • Вопросы и задания для творческого осмысления проблемы

  • Приложение 1

  • Приложение 2. Практические задания по курсу

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Rating 5.0 / 5
Added 05.09.2026
Author brat lexmak
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