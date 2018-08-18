Полное собрание творений - Старец Иосиф Исихаст

Мое имя

Я имени не написал, ведь всем оно известно.

А коль не знаешь ты о нем, послушай и узнаешь:

Явилося из ничего и в землю претворится.

И вот, «землею» названо, есть глина, персть и пепел.

Меня из персти сотворил и изваял Создатель,

Затем разумною душой украсил, и таков я.

Меня монахом сделал Он, чтобы Его я славил.

А большего ты не ищи, чтобы не ошибиться.

Благодари Его и славь, воспой со мною вместе,

Достоин славы Он Своей, Ему — благодаренья.

С единородным Сыном Ты, Родитель безначальный,

Со Духом Божиим Святым, вся Троица Святая,

Сподоби нас и удостой спасаемых удела

Предстательством пресладостной Владычицы Марии,

Молениями всех святых, чистейшими, святыми.

Аминь.

Старец Иосиф Исихаст - Полное собрание творений

Перевод с греческого и примечания архимандрита Симеона (Гагатика)

Москва, Ахтырка: Ахтырский Свято-Троицкий монастырь, 2016. 496 стр.

ISBN 978-966-2503-29-6

Старец Иосиф Исихаст - Полное собрание творений - Оглавление

Предисловие переводчика

Предисловие научного редактора

Предисловие Старца Ефрема Филофейского

ПИСЬМА

Часть первая. Из сборника «Выражение монашеского опыта»

Часть вторая. Из ватопедского сборника «Опыты Божественной благодати»

Часть третья. Из рукописного сборника

ДЕСЯТИГЛАСНАЯ ДУХОДВИЖНАЯ ТРУБА

Предисловие

ПЕРВЫЙ ГЛАС ТРУБЫ, носящий образ единого Имени Божества, возвещающий нам строй телесного благочиния

ВТОРОЙ ГЛАС ТРУБЫ, носящий образ двух природ нашего Спасителя, равно как и двусоставности человеческого естества, возвещающий нам о мысленном делании

ТРЕТИЙ ГЛАС ТРУБЫ, носящий образ Святой Троицы и возвещающий нам, как бороться с помыслами самомнения

ЧЕТВЕРТЫЙ ГЛАС ТРУБЫ, носящий образ четырех стихий, из коих составлен человек, и возвещающий нам просвещение Божественной благодатью

ПЯТЫЙ ГЛАС ТРУБЫ, носящий образ пяти чувств и пяти мудрых дев, которые встретили нашего Жениха, возвещающий нам отнятие благодати

ШЕСТОЙ ГЛАС ТРУБЫ, носящий образ совершившегося за шесть дней творения и шестидневного человеческого труда ради пропитания, возвещающий нам возвращение Божественной благодати

СЕДЬМОЙ ГЛАС ТРУБЫ, изображающий число семи таинств и множество иных предметов, а также указывающий на день покоя, установленный Господом, возвещающий нам предупреждение о прелести

ВОСЬМОЙ ГЛАС ТРУБЫ, носящий образ будущего общего воскресения, возвещающий нам различные предметы, разделенные на восемь станов

ДЕВЯТЫЙ ГЛАС ТРУБЫ, носящий образ девяти ангельских чинов и возвещающий нам о совершенной любви

ДЕСЯТЫЙ ГЛАС ТРУБЫ, носящий образ числа десяти заповедей Господних, возвещающий нам усыновление по благодати и третье преподаяние божественных дарований

ПОСЛАНИЕ ПУСТЫННИКУ-ИСИХАСТУ

Предисловие

1. О монашеском чине и житии, то есть как проводить 24 часа дня и ночи

2. В ответ на вопросы того же монаха

3. О духовном делании разума и как мы должны мыслить

4. О внимании: если придет к нам Божественная помощь, то как нам бороться с помыслом самомнения

5. О том, как приходит Божественная благодать и как ее отличить от прелести, и о кратком пути

6. О том, как впадают в прелесть таковые подвижники, когда у них нет наставника, и каково лекарство для их исцеления

7. О том, как возвращается Божественная благодать, после того как сперва хорошо нас научит

8. О другой прелести

9. О разновидности той же прелести

10. О двоякой войне бесов и о том, что они с подвижниками воюют искусно

11. О трех состояниях естества, через которые восходит и нисходит человек: естественном, противоестественном и вышеестественном. И о трех видах Божией благодати, которую человек может получить, понуждая человеческое естество: очищающей, просвещающей и приводящей к совершенству

12. О любви

13. Эпилог

СТИХОТВОРЕНИЯ

Обетования Пресвятой Богородицы святогорцам

О домостроительстве воплотившегося Бога Слова

Похвала пустыне

О суетности мира

О смерти

Гимн любви ко Иисусу

Госпоже Богородице

Мое имя

Старец Иосиф Исихаст - Полное собрание творений

Милостью Божией впервые выходит в свет «Полное собрание творений» Старца Иосифа Исихаста. Не только на русском, но и на других языках под одной обложкой всё известное на данный момент письменное наследие Старца еще никогда и нигде не издавалось. Первенство русского языка в этом событии не случайно. Именно русские читатели проявили огромную любовь к Старцу Иосифу, увидев в его писаниях и житии явление и откровение миру великого святого, жившего совсем недавно. Наше предыдущее издание — перевод воспоминаний Старца Ефрема Филофейского «Моя жизнь со Старцем Иосифом» — вызвало огромный интерес и разошлось по всему миру, где только есть русские читатели. И теперь все полюбившие Старца Иосифа могут приобщиться к сокровищнице, содержащей его писания во всей возможной полноте.

Расскажем кратко историю этого собрания. В монастыре Святого Филофея на Афоне, в братстве любимого ученика Старца Иосифа игумена Ефрема, был монах по имени Савва, которому Господь даровал горячее желание собрать письма Старца Иосифа. Собрав эти письма отовсюду, где только мог, он передал их для публикации библиотекарю монастыря монаху Луке, который и подготовил текст писем для печати. При этой подготовке были исправлены орфография и пунктуация авторского текста, а кроме этого исключены почти все имена и личные подробности, поскольку получатели писем были еще живы и было бы некорректно предавать широкой огласке всё то, что касается их личной жизни. Так в 1979 году появился на свет сборник из шестидесяти четырех писем под названием «Выражение монашеского опыта». В 1985 году он был дополнен семнадцатью письмами, найденными к тому времени, и «Посланием исихасту-пустыннику». «Выражение монашеского опыта» выдержало множество изданий и стало одним из самых значительных явлений в православной письменности двадцатого века.

В 1992 году другой ученик Старца Иосифа — Иосиф Ватопедский — опубликовал, вместе с написанным им жизнеописанием Старца, его сочинение «Десятигласная Духодвижная Труба». Это сочинение наравне с письмами — уникаль-ное для последних времен явление. Будучи кратким пособием по аскетике для современного подвижника, оно написано в поэтической форме, так что художественная проза постоянно сменяется настоящими стихами. В нашем издании эти места в тексте впервые соответствующим образом выделяются. Но уникальность «Духодвижной Трубы» состоит не только в ее художественных достоинствах и не только в том, что духовные наставления в ней даются опытнейшим святым подвижником.

Старец Иосиф выступает здесь еще и как подлинный богослов, причем богослов оригинальный, в хорошем смысле этого слова. Нигде ранее, насколько нам известно, не была написана такая выразительная, величественная и проникновенная картина «круговращения божественного движения», как это предстает пред читателем в последнем, Десятом гласе «Трубы». Читатель также может увидеть, что богословие Старца Иосифа является плодом личного богооткровенного созерцания. «Духодвижная Труба» — это шедевр святоотеческой письменности, достоинства которого еще предстоит осознать. В 2005 году монастырь Ватопед издал те письма Старца, которые ему удалось собрать и которые до тех пор еще не были опубликованы. При этом изданы были эти письма со всей научной тщательностью: с указанием адресата, даты, а также купюр в тех случаях, когда в распоряжении Ватопеда имелись лишь отрывки писем. В этом же издании опубликованы и все найденные стихотворения Старца. Наш читатель теперь откроет для себя Старца Иосифа как поэта, гимны которого, может быть, и уступают гимнам преподобного Симеона Нового Богослова в совершенстве греческой речи, но ничуть не уступают в духовной силе.

Наконец, в монастыре Святого Антония Великого в Аризоне переводчику любезно подарили фотокопию рукописного сборника из восьми неопубликованных до сих пор писем Старца Иосифа послушнице Ставру́ле. Здесь эти письма публикуются впервые. Все ранее изданные русские переводы писаний Старца со всей возможной тщательностью исправлены и отредактированы. Приносим искреннюю благодарность за это научному редактору данного издания Олегу Алексеевичу Родионову. Следующим этапом, после издания «Полного собрания творений», основанного на греческих публикациях, должна стать работа с рукописями Старца. Доступ к большинству из них всё еще остается закрытым, и здесь исследователям предстоит большая работа. Надеемся, что труды по изучению и публикации великого наследия преподобного Старца Иосифа будут продолжены.

Да благословит Господь Бог всех участвовавших в подготовке «Полного собрания творений» Старца Иосифа Исихаста и да поможет дальнейшему изучению его наследия.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, 2014 год